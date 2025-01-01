- Constantes de Preço
Ao criarum indicador customizado, pode-se especificar um dos 18 tipos de plotagem gráfica (como exibidos na janela do gráfico principal ou em uma sub-janela do gráfico), cujos valores são especificados na enumeração ENUM_DRAW_TYPE.
Em um indicador customizado, é permitido usar quaisquer tipos de indicador construído/desenho. Cada tipo de construção requer especificação de um a cinco arrays globais para armazenar dados necessários para o desenho. Estes arrays de dados devem ser associados com buffers de indicador usando a função SetIndexBuffer(). O tipo de dados de ENUM_INDEXBUFFER_TYPE deve ser especificado para cada buffer.
Dependendo do estilo de desenho, pode-se necessitar de um a quatro buffers de valor (marcados como INDICADOR_DATA). Se um estilo admite alternação dinâmica de cores (todos os estilos contém COLOR nos seus nomes), então você precisará de um buffer adicional de cor (tipo indicado INDICATOR_COLOR_INDEX). Os buffers de cor são sempre vinculados após os buffers de valores correspondendo ao estilo.
|
ID
|
Descrição
|
Estruturas de Dados
|
Buffers de cor
|
Não desenhado
|
1
|
0
|
Linha
|
1
|
0
|
Seção
|
1
|
0
|
Histograma a partir da linha zero
|
1
|
0
|
Histograma de dois buffers do indicador
|
2
|
0
|
Desenha setas
|
1
|
0
|
Estilo Zigzag permite divisão vertical na barra
|
2
|
0
|
Preenchimento de cor entre dos dois níveis
|
2
|
0
|
Exibe como uma seqüência de barras
|
4
|
0
|
Exibe como um seqüência de candles
|
4
|
0
|
Linha Multicolorida
|
1
|
1
|
Divisão Multicolorida
|
1
|
1
|
Histograma multicolorida a partir da linha zero
|
1
|
1
|
Histograma multicolorido dos dois buffers do indicador
|
2
|
1
|
Desenho de setas multicoloridas
|
1
|
1
|
ZigZag Multicolorido
|
2
|
1
|
Barras multicoloridas
|
4
|
1
|
Candles multicoloridos
|
4
|
1
Para refinar a exibição dos tipos de desenho selecionados, identificadores listados em ENUM_PLOT_PROPERTY são usados.
Para funções PlotIndexSetInteger() e PlotIndexGetInteger()
|
ID
|
Descrição
|
Tipo da Propriedade
|
PLOT_ARROW
|
Código de seta para estilo DRAW_ARROW
|
uchar
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Deslocamento vertical de setas para estilo DRAW_ARROW
|
int
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Número de barras iniciais sem desenho e valores na Janela de Dados
|
int
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Tipo de construção gráfica
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Sinal de exibição de valores de construção na Janela de Dados
|
bool
|
PLOT_SHIFT
|
Deslocamento da plotagem do indicador ao longo do eixo tempo em barras
|
int
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Estilo de linha de desenho
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
A espessura da linha de desenho
|
int
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
O número de cores
|
int
|
PLOT_LINE_COLOR
|
O índice de um buffer contendo a cor de desenho
|
color modificador = número de índice de cores
Para a função PlotIndexSetDouble()
|
ID
|
Descrição
|
Tipo da Propriedade
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Um valor vazio para plotagem, para a qual não há desenho
|
double
Para a função PlotIndexSetString()
|
ID
|
Descrição
|
Tipo da Propriedade
|
PLOT_LABEL
|
O nome da série gráfica do indicador para exibir na Janela de Dados Ao trabalhar com estilos gráficos complexos exigindo vários buffers de indicador para a exposição, os nomes para cada buffer pode ser especificado utilizando ";" como separador. O código de exemplo é mostrado na DRAW_CANDLES
|
string
5 estilos podem ser usados para desenhar linhas em indicadores customizados. Eles são válidos somente para a espessura de linha 0 ou 1.
|
ID
|
Descrição
|
STYLE_SOLID
|
Linha sólida
|
STYLE_DASH
|
Linha tracejada
|
STYLE_DOT
|
Linha pontilhada
|
STYLE_DASHDOT
|
Linha traço-ponto
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Traço - dois pontos
Para definir o estilo de desenho de linha e o tipo de desenho, a função PlotIndexSetInteger()é usada. Para as extensões de Fibonacci, a espessura e o estilo de desenho dos níveis podem ser indicados usando a função ObjectSetInteger().
Exemplo:
#property indicator_chart_window