Estilos de Desenho

Ao criarum indicador customizado, pode-se especificar um dos 18 tipos de plotagem gráfica (como exibidos na janela do gráfico principal ou em uma sub-janela do gráfico), cujos valores são especificados na enumeração ENUM_DRAW_TYPE.

Em um indicador customizado, é permitido usar quaisquer tipos de indicador construído/desenho. Cada tipo de construção requer especificação de um a cinco arrays globais para armazenar dados necessários para o desenho. Estes arrays de dados devem ser associados com buffers de indicador usando a função SetIndexBuffer(). O tipo de dados de ENUM_INDEXBUFFER_TYPE deve ser especificado para cada buffer.

Dependendo do estilo de desenho, pode-se necessitar de um a quatro buffers de valor (marcados como INDICADOR_DATA). Se um estilo admite alternação dinâmica de cores (todos os estilos contém COLOR nos seus nomes), então você precisará de um buffer adicional de cor (tipo indicado INDICATOR_COLOR_INDEX). Os buffers de cor são sempre vinculados após os buffers de valores correspondendo ao estilo.

ENUM_DRAW_TYPE

ID Descrição Estruturas de Dados Buffers de cor DRAW_NONE Não desenhado 1 0 DRAW_LINE Linha 1 0 DRAW_SECTION Seção 1 0 DRAW_HISTOGRAM Histograma a partir da linha zero 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 Histograma de dois buffers do indicador 2 0 DRAW_ARROW Desenha setas 1 0 DRAW_ZIGZAG Estilo Zigzag permite divisão vertical na barra 2 0 DRAW_FILLING Preenchimento de cor entre dos dois níveis 2 0 DRAW_BARS Exibe como uma seqüência de barras 4 0 DRAW_CANDLES Exibe como um seqüência de candles 4 0 DRAW_COLOR_LINE Linha Multicolorida 1 1 DRAW_COLOR_SECTION Divisão Multicolorida 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM Histograma multicolorida a partir da linha zero 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Histograma multicolorido dos dois buffers do indicador 2 1 DRAW_COLOR_ARROW Desenho de setas multicoloridas 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG ZigZag Multicolorido 2 1 DRAW_COLOR_BARS Barras multicoloridas 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES Candles multicoloridos 4 1

Para refinar a exibição dos tipos de desenho selecionados, identificadores listados em ENUM_PLOT_PROPERTY são usados.

Para funções PlotIndexSetInteger() e PlotIndexGetInteger()

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

ID Descrição Tipo da Propriedade PLOT_ARROW Código de seta para estilo DRAW_ARROW uchar PLOT_ARROW_SHIFT Deslocamento vertical de setas para estilo DRAW_ARROW int PLOT_DRAW_BEGIN Número de barras iniciais sem desenho e valores na Janela de Dados int PLOT_DRAW_TYPE Tipo de construção gráfica ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA Sinal de exibição de valores de construção na Janela de Dados bool PLOT_SHIFT Deslocamento da plotagem do indicador ao longo do eixo tempo em barras int PLOT_LINE_STYLE Estilo de linha de desenho ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH A espessura da linha de desenho int PLOT_COLOR_INDEXES O número de cores int PLOT_LINE_COLOR O índice de um buffer contendo a cor de desenho color modificador = número de índice de cores

Para a função PlotIndexSetDouble()

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

ID Descrição Tipo da Propriedade PLOT_EMPTY_VALUE Um valor vazio para plotagem, para a qual não há desenho double

Para a função PlotIndexSetString()

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

ID Descrição Tipo da Propriedade PLOT_LABEL O nome da série gráfica do indicador para exibir na Janela de Dados Ao trabalhar com estilos gráficos complexos exigindo vários buffers de indicador para a exposição, os nomes para cada buffer pode ser especificado utilizando ";" como separador. O código de exemplo é mostrado na DRAW_CANDLES string

5 estilos podem ser usados para desenhar linhas em indicadores customizados. Eles são válidos somente para a espessura de linha 0 ou 1.

ENUM_LINE_STYLE

ID Descrição STYLE_SOLID Linha sólida STYLE_DASH Linha tracejada STYLE_DOT Linha pontilhada STYLE_DASHDOT Linha traço-ponto STYLE_DASHDOTDOT Traço - dois pontos

Para definir o estilo de desenho de linha e o tipo de desenho, a função PlotIndexSetInteger()é usada. Para as extensões de Fibonacci, a espessura e o estilo de desenho dos níveis podem ser indicados usando a função ObjectSetInteger().

Exemplo: