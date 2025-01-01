DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_FIBOARC 

OBJ_FIBOARC

Arcos Fibonacci.

ObjFiboArc

Observação

Para "Arcos Fibonacci Arcs", é possível determinar o modo de exibição da elipse inteira. O raio de curvatura pode ser especificado, alterando a escala e as coordenadas dos pontos de ancoragem.

Você também pode especificar o número de linhas de níveis, os seus valores e cores.

Exemplo

O seguinte script cria e move a Arcos Fibonacci no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \"Arcos Fibonacci\"."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "tamanho da janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="FiboArc";         // Nome do objeto
input int             InpDate1=25;               // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=25;              // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=35;               // Data do 2º ponto, %
input int             InpPrice2=55;              // Preço do 2º ponto, %
input double          InpScale=3.0;              // Escala
input bool            InpFullEllipse=true;       // Formas dos arcos
input color           InpColor=clrRed;           // Cor da linha
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo da linha
input int             InpWidth=2;                // Largura da linha
input bool            InpBack=false;             // Objeto de fundo
input bool            InpSelection=true;         // Destaque para mover
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;               // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar Arcos Fibonacci pelas coordenadas fornecidas               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcCreate(const long            chart_ID=0,         // ID do gráfico
                   const string          name="FiboArc",     // nome do objeto
                   const int             sub_window=0,       // índice da sub-janela
                   datetime              time1=0,            // primeiro ponto de tempo
                   double                price1=0,           // primeiro ponto de preço
                   datetime              time2=0,            // segundo ponto de tempo
                   double                price2=0,           // segundo ponto de preço
                   const double          scale=1.0,          // escala
                   const bool            full_ellipse=false// forma dos arcos
                   const color           clr=clrRed,         // cor da linha
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // estilo da linha
                   const int             width=1,            // largura da linha
                   const bool            back=false,         // no fundo
                   const bool            selection=true,     // destacar para mover
                   const bool            hidden=true,        // ocultar na lista de objeto
                   const long            z_order=0)          // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeFiboArcEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar Arcos Fibonacci pelas coordenadas fornecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOARC,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar \"Arcos Fibonacci\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir a escala
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- definir visualização dos arcos como uma elipse completa (true) ou a metade dela (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
//--- definir cor
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir estilo de linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover os arcos
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o número de níveis e seus parâmetros                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcLevelsSet(int             levels,         // número de linhas dos níveis
                      double          &values[],      // valores de linhas dos níveis 
                      color           &colors[],      // cor das linhas dos níveis
                      ENUM_LINE_STYLE &styles[],      // estilo das linhas dos níveis
                      int             &widths[],      // largura das linhas dos níveis
                      const long      chart_ID=0,     // ID do gráfico
                      const string    name="FiboArc"// nome do objeto
  {
//--- verificar tamanhos do array
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": comprimento do array não corresponder ao número de níveis, erro!");
      return(false);
     }
//--- definir o número de níveis
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- definir as propriedades de níveis no loop
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valor do nível
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- cor do nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- estilo de nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- largura de nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- descrição de nível
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem dos Arcos Fibonacci                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcPointChange(const long   chart_ID=0,     // ID do gráfico
                        const string name="FiboArc"// nome do objeto
                        const int    point_index=0,  // índice do ponto de ancoragem
                        datetime     time=0,         // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                        double       price=0)        // coordenada do ponto de ancoragem do preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir Arcos Fibonacci                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcDelete(const long   chart_ID=0,     // ID do gráfico
                   const string name="FiboArc"// nome do objeto
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o objeto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir\"Arcos Fibonacci\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores dos pontos de ancoragem dos Arcos Fibonacci e definir| 
//| valores padrão para aqueles vazios                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboArcEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se o preço do segundo ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, está localizado 9 barras a esquerda partir da segunda
   if(!time1)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo
      time1=temp[0];
     }
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo
   if(!price1)
      price1=price2-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas dos pontos de ancoragem dos Arcos Fibonacci
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar Arcos Fibonacci
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- criar um objeto
   if(!FiboArcCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpScale,
      InpFullEllipse,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/5;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/5;
//--- mover o segundo ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir a etiqueta do gráfico
   FiboArcDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }