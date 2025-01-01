|
//--- descrição
#property description "Script desenha o objeto gráfico \"Tridente Andrews\"."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "tamanho da janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="Pitchfork"; // Nome do Tridente
input int InpDate1=14; // Data do 1º ponto, %
input int InpPrice1=40; // Preço do 1º ponto, %
input int InpDate2=18; // Data do 2º ponto, %
input int InpPrice2=50; // Preço do 2º ponto, %
input int InpDate3=18; // Data do 3º ponto, %
input int InpPrice3=30; // Preço do 3º ponto, %
input color InpColor=clrRed; // Cor do tridente
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo de linhas do tridente
input int InpWidth=1; // Largura das linhas do tridente
input bool InpBack=false; // Tridente de fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpRayLeft=false; // Continuação do Tridente para a esquerda
input bool InpRayRight=false; // Continuação do Tridente para a direita
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar Tridente Andrews pelas coordenadas fornecidas |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico
const string name="Pitchfork", // nome do tridente
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time1=0, // primeiro ponto de tempo
double price1=0, // primeiro ponto de preço
datetime time2=0, // segundo ponto de tempo
double price2=0, // segundo ponto de preço
datetime time3=0, // terceiro ponto de tempo
double price3=0, // terceiro ponto de preço
const color clr=clrRed, // cor das linhas do tridente
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo das linhas do tridente
const int width=1, // largura das linhas do tridente
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destaque para mover
const bool ray_left=false, // continuação do tridente para a esquerda
const bool ray_right=false, // continuação do tridente para a direita
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar tridente Andrews pelas coordenadas fornecidas
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_PITCHFORK,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar \" Tridente Andrews\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir cor
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura das linhas
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover o tridente
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do tridente à esquerda
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do tridente à direita
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o número de níveis do Andrews e seus parâmetros |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkLevelsSet(int levels, // número de linhas dos níveis
double &values[], // valores de linhas dos níveis
color &colors[], // cor das linhas dos níveis
ENUM_LINE_STYLE &styles[], // estilo das linhas dos níveis
int &widths[], // largura das linhas dos níveis
const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Pitchfork") // nome do tridente
{
//--- verificar tamanhos do array
if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
{
Print(__FUNCTION__,": comprimento do array não corresponder ao número de níveis, erro!");
return(false);
}
//--- definir o número de níveis
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- definir as propriedades de níveis no loop
for(int i=0;i<levels;i++)
{
//--- valor do nível
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
//--- cor do nível
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
//--- estilo de nível
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
//--- largura de nível
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
//--- descrição de nível
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Movimentar ponto de ancoragem do Tridente Andrews |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkPointChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Pitchfork", // nome do canal
const int point_index=0, // índice do ponto de ancoragem
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir Tridente Andrews |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Pitchfork") // nome do canal
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir o canal
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir \" Tridente Andrews\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores dos pontos de ancoragem do Tridente Andrews e definir |
//| valores para aqueles vazios |
//+----------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
double &price2,datetime &time3,double &price3)
{
//--- se o tempo do segundo ponto (acima direita) não está definido, será na barra atual
if(!time2)
time2=TimeCurrent();
//--- se o preço do segundo ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price2)
price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do primeiro ponto (a esquerda) não está definido, está localizado 9 barras a esquerda a partir da segunda
if(!time1)
{
//--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
//--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo
time1=temp[0];
}
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 200 pontos a mais do que o segundo
if(!price1)
price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se o tempo do terceiro ponto não está definido, ele coincide com o tempo do segundo ponto
if(!time3)
time3=time2;
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 200 pontos a mais do que o primeiro
if(!price3)
price3=price1-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||
InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas dos pontos de ancoragem do Tridente Andrews
datetime date[];
double price[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definir pontos para desenhar o Tridente Andrews
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- criar o tridente
if(!PitchforkCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem do tridente
//--- contador de loop
int v_steps=accuracy/10;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(p1>1)
p1-=1;
//--- mover o ponto
if(!PitchforkPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- contador de loop
int h_steps=bars/8;
//--- mover o terceiro ponto de ancoragem
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(d3<bars-1)
d3+=1;
//--- mover o ponto
if(!PitchforkPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- contador de loop
v_steps=accuracy/10;
//--- mover o segundo ponto de ancoragem
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(p2>1)
p2-=1;
//--- mover o ponto
if(!PitchforkPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir a tridente do gráfico
PitchforkDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}