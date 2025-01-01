DocumentaçãoSeções
OBJ_PITCHFORK

Tridente Andrews.

Observação

Para Tridente Andrews, é possível determinar o modo da continuação da sua exibição para a direita e/ou à esquerda (de acordo com as propriedades OBJPROP_RAY_RIGHT e OBJPROP_RAY_LEFT).

Você também pode especificar o número de linhas de níveis, os seus valores e cores.

Exemplo

O seguinte script cria e move o Tridente Andrews no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

//--- descrição
#property description "Script desenha o objeto gráfico \"Tridente Andrews\"."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "tamanho da janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="Pitchfork";  // Nome do Tridente
input int             InpDate1=14;          // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=40;         // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=18;          // Data do 2º ponto, %
input int             InpPrice2=50;         // Preço do 2º ponto, %
input int             InpDate3=18;          // Data do 3º ponto, %
input int             InpPrice3=30;         // Preço do 3º ponto, %
input color           InpColor=clrRed;      // Cor do tridente
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID// Estilo de linhas do tridente
input int             InpWidth=1;           // Largura das linhas do tridente
input bool            InpBack=false;        // Tridente de fundo
input bool            InpSelection=true;    // Destaque para mover
input bool            InpRayLeft=false;     // Continuação do Tridente para a esquerda
input bool            InpRayRight=false;    // Continuação do Tridente para a direita
input bool            InpHidden=true;       // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;          // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar Tridente Andrews pelas coordenadas fornecidas              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkCreate(const long            chart_ID=0,        // ID de gráfico
                     const string          name="Pitchfork",  // nome do tridente
                     const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                     datetime              time1=0,           // primeiro ponto de tempo
                     double                price1=0,          // primeiro ponto de preço
                     datetime              time2=0,           // segundo ponto de tempo
                     double                price2=0,          // segundo ponto de preço
                     datetime              time3=0,           // terceiro ponto de tempo
                     double                price3=0,          // terceiro ponto de preço
                     const color           clr=clrRed,        // cor das linhas do tridente
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo das linhas do tridente
                     const int             width=1,           // largura das linhas do tridente
                     const bool            back=false,        // no fundo
                     const bool            selection=true,    // destaque para mover
                     const bool            ray_left=false,    // continuação do tridente para a esquerda
                     const bool            ray_right=false,   // continuação do tridente para a direita
                     const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                     const long            z_order=0)         // prioridade para clique do mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar tridente Andrews pelas coordenadas fornecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_PITCHFORK,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar \" Tridente Andrews\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir cor
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura das linhas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover o tridente
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do tridente à esquerda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do tridente à direita
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o número de níveis do Andrews e seus parâmetros          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkLevelsSet(int             levels,           // número de linhas dos níveis
                        double          &values[],        // valores de linhas dos níveis 
                        color           &colors[],        // cor das linhas dos níveis
                        ENUM_LINE_STYLE &styles[],        // estilo das linhas dos níveis
                        int             &widths[],        // largura das linhas dos níveis
                        const long      chart_ID=0,       // ID do gráfico
                        const string    name="Pitchfork"// nome do tridente
  {
//--- verificar tamanhos do array
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": comprimento do array não corresponder ao número de níveis, erro!");
      return(false);
     }
//--- definir o número de níveis
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- definir as propriedades de níveis no loop
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valor do nível
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- cor do nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- estilo de nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- largura de nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- descrição de nível
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Movimentar ponto de ancoragem do Tridente Andrews                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkPointChange(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                          const string name="Pitchfork"// nome do canal
                          const int    point_index=0,    // índice do ponto de ancoragem
                          datetime     time=0,           // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                          double       price=0)          // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir Tridente Andrews                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkDelete(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                     const string name="Pitchfork"// nome do canal
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o canal
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir \" Tridente Andrews\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores dos pontos de ancoragem do Tridente Andrews e definir    |
//| valores para aqueles vazios                                          |
//+----------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                              double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- se o tempo do segundo ponto (acima direita) não está definido, será na barra atual
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se o preço do segundo ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do primeiro ponto (a esquerda) não está definido, está localizado 9 barras a esquerda a partir da segunda
   if(!time1)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo
      time1=temp[0];
     }
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 200 pontos a mais do que o segundo
   if(!price1)
      price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se o tempo do terceiro ponto não está definido, ele coincide com o tempo do segundo ponto
   if(!time3)
      time3=time2;
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 200 pontos a mais do que o primeiro
   if(!price3)
      price3=price1-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas dos pontos de ancoragem do Tridente Andrews
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir pontos para desenhar o Tridente Andrews
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- criar o tridente
   if(!PitchforkCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem do tridente
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/10;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!PitchforkPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/8;
//--- mover o terceiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d3<bars-1)
         d3+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!PitchforkPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   v_steps=accuracy/10;
//--- mover o segundo ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!PitchforkPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir a tridente do gráfico
   PitchforkDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }