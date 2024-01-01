//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_HISTOGRAM2.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicador para demonstrar DRAW_HISTOGRAM2"

#property description "É desenhado um segmento entre a abertura e fechamento em cada barra"

#property description "A cor, a largura e o estilo são alterados aleatoriamente"

#property description "depois de cada N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plotar Histogram_2

#property indicator_label1 "Histogram_2"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM2

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parâmetros de entrada

input int N=5; // O número de ticks para alterar o histograma

//--- buffers do indicador

double Histogram_2Buffer1[];

double Histogram_2Buffer2[];

//--- O dia da semana, em que o indicador não é plotado

int invisible_day;

//--- Um array para armazenar as cores

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Um array para armazenar os estilos de linha

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mapeamento de buffers do indicador

SetIndexBuffer(0,Histogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Histogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);

//--- Definir um valor vazio

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- Obtém aleatoriamente um número a partir do 0 até 5

invisible_day=MathRand()%6;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha

ticks++;

//--- Se um número crítico de ticks tem sido acumulado

if(ticks>=N)

{

//--- Alterar as propriedades da linha

ChangeLineAppearance();

//--- Redefinir o contador de ticks para zero

ticks=0;

}



//--- Calcule os valores do indicador

int start=0;

//--- Para obter o dia da semana pela abertura de preço de cada barra

MqlDateTime dt;

//--- Se já foi calculado durante os inícios anteriores do OnCalculate

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // definir o início do cálculo com a penúltima barra

//--- Preencher o buffer do indicador com valores

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

TimeToStruct(time[i],dt);

if(dt.day_of_week==invisible_day)

{

Histogram_2Buffer1[i]=0;

Histogram_2Buffer2[i]=0;

}

else

{

Histogram_2Buffer1[i]=open[i];

Histogram_2Buffer2[i]=close[i];

}

}

//--- Retorna o valor de prev_calculated para a próxima chamada da função

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Altera a aparência das linhas no indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades de linha

string comm="";

//--- Um bloco de mudança da cor da linha

int number=MathRand(); // Obter um número aleatório

//--- O divisor é igual ao tamanho do array colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- Obter o índice para selecionar uma nova cor como o restante da divisão inteira

int color_index=number%size;

//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Escrever a cor da linha

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Um bloco para alterar a largura da linha

number=MathRand();

//--- Obter a largura do restante da divisão inteira

int width=number%5; // A largura é definida de 0 a 4

//--- Define a largura da linha

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Escrever a largura da linha

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Um bloco para mudar o estilo da linha

number=MathRand();

//--- O divisor é igual ao tamanho do array de estilos

size=ArraySize(styles);

//--- Obter o índice para selecionar um novo estilo como o resto da divisão inteira

int style_index=number%size;

//--- define o estilo da linha

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Escrever o estilo de linha

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- Adiciona informação sobre o dia que é omitido nos cálculos

comm="\r

Dia não plotado - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;

//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário

Comment(comm);

}