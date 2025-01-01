|
//--- descrição
#property description "Script cria objeto gráfico \"Etiqueta Retangular\"."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="RectLabel"; // Nome etiqueta
input color InpBackColor=clrSkyBlue; // Fundo da cor
input ENUM_BORDER_TYPE InpBorder=BORDER_FLAT; // Tipo de Borda
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Canto do gráfico para ancoragem
input color InpColor=clrDarkBlue; // Cor da borda plana (Flat)
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo da borda plana (Flat)
input int InpLineWidth=3; // Largura da borda plana (Flat)
input bool InpBack=false; // Objeto de Fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar etiqueta retangular |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="RectLabel", // nome da etiqueta
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
const int x=0, // coordenada X
const int y=0, // coordenada Y
const int width=50, // largura
const int height=18, // altura
const color back_clr=C'236,233,216', // cor do fundo
const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN, // tipo de borda
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // canto do gráfico para ancoragem
const color clr=clrRed, // cor da borda plana (Flat)
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da borda plana
const int line_width=1, // largura da borda plana
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=false, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objeto
const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar uma etiqueta retangular
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar uma etiqueta retangular! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir coordenadas da etiqueta
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- definir tamanho da etiqueta
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- definir a cor de fundo
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- definir o tipo de borda
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);
//--- determinar o canto do gráfico onde as coordenadas do ponto são definidas
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- definir a cor da borda plana (no modo Flat)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha da borda plana
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da borda plana
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover a etiqueta retangular |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="RectLabel", // nome da etiqueta
const int x=0, // coordenada X
const int y=0) // coordenada Y
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover a etiqueta retangular
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para mover coordenada X do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para mover coordenada X do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o tamanho da etiqueta retangular |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="RectLabel", // nome da etiqueta
const int width=50, // largura da etiqueta
const int height=18) // altura da etiqueta
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar tamanho da etiqueta
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a largura da etiqueta! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a altura da etiqueta! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o tipo de borda da etiqueta retangular |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelChangeBorderType(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="RectLabel", // nome da etiqueta
const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN) // tipo de borda
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar tipo de borda
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar tipo de borda! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir etiqueta retangular |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="RectLabel") // nome da etiqueta
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir a etiqueta
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir a etiqueta retangular! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- tamanho da janela do gráfico
long x_distance;
long y_distance;
//--- definir tamanho da janela
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Falha ao obter a largura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Falha ao obter a altura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- definir as coordenadas da etiqueta retangular
int x=(int)x_distance/4;
int y=(int)y_distance/4;
//--- definir tamanho da etiqueta
int width=(int)x_distance/4;
int height=(int)y_distance/4;
//--- criar uma etiqueta retangular
if(!RectLabelCreate(0,InpName,0,x,y,width,height,InpBackColor,InpBorder,InpCorner,
InpColor,InpStyle,InpLineWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- alterar o tamanho da etiqueta retangular
int steps=(int)MathMin(x_distance/4,y_distance/4);
for(int i=0;i<steps;i++)
{
//--- redimensionar
width+=1;
height+=1;
if(!RectLabelChangeSize(0,InpName,width,height))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por 0.01 segundos
ChartRedraw();
Sleep(10);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- alterar tipo de borda
if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_RAISED))
return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- alterar tipo de borda
if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_SUNKEN))
return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- excluir a etiqueta
RectLabelDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- esperar por um segundo
Sleep(1000);
//---
}