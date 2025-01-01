DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_RECTANGLE_LABEL 

OBJ_RECTANGLE_LABEL

Objeto Etiqueta Retangular.

ObjRectangleLabel

Observação

Coordenadas do ponto de ancoragem são em pixels. É possível a ancoragem no canto de uma etiqueta retangular a partir do enumerador ENUM_BASE_CORNER. O tipo de borda da etiqueta retangular pode ser selecionado a partir do enumerador ENUM_BORDER_TYPE.

O objeto é usado para criar e projetar a interface gráfica personalizada.

Exemplo

O seguinte script cria e move o objeto Etiqueta Retangular no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script cria objeto gráfico \"Etiqueta Retangular\"."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string           InpName="RectLabel";         // Nome etiqueta
input color            InpBackColor=clrSkyBlue;     // Fundo da cor
input ENUM_BORDER_TYPE InpBorder=BORDER_FLAT;       // Tipo de Borda
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER// Canto do gráfico para ancoragem
input color            InpColor=clrDarkBlue;        // Cor da borda plana (Flat)
input ENUM_LINE_STYLE  InpStyle=STYLE_SOLID;        // Estilo da borda plana (Flat)
input int              InpLineWidth=3;              // Largura da borda plana (Flat)
input bool             InpBack=false;               // Objeto de Fundo
input bool             InpSelection=true;           // Destaque para mover
input bool             InpHidden=true;              // Ocultar na lista de objeto
input long             InpZOrder=0;                 // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar etiqueta retangular                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelCreate(const long             chart_ID=0,               // ID do gráfico
                     const string           name="RectLabel",         // nome da etiqueta
                     const int              sub_window=0,             // índice da sub-janela
                     const int              x=0,                      // coordenada X
                     const int              y=0,                      // coordenada Y
                     const int              width=50,                 // largura
                     const int              height=18,                // altura
                     const color            back_clr=C'236,233,216',  // cor do fundo
                     const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN,     // tipo de borda
                     const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER// canto do gráfico para ancoragem
                     const color            clr=clrRed,               // cor da borda plana (Flat)
                     const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,        // estilo da borda plana
                     const int              line_width=1,             // largura da borda plana
                     const bool             back=false,               // no fundo
                     const bool             selection=false,          // destaque para mover
                     const bool             hidden=true,              // ocultar na lista de objeto
                     const long             z_order=0)                // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar uma etiqueta retangular
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar uma etiqueta retangular! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir coordenadas da etiqueta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- definir tamanho da etiqueta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- definir a cor de fundo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- definir o tipo de borda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);
//--- determinar o canto do gráfico onde as coordenadas do ponto são definidas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- definir a cor da borda plana (no modo Flat)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha da borda plana
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da borda plana
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover a etiqueta retangular                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelMove(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                   const string name="RectLabel"// nome da etiqueta
                   const int    x=0,              // coordenada X
                   const int    y=0)              // coordenada Y
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover a etiqueta retangular
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha para mover coordenada X do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha para mover coordenada X do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o tamanho da etiqueta retangular                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelChangeSize(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                         const string name="RectLabel"// nome da etiqueta
                         const int    width=50,         // largura da etiqueta
                         const int    height=18)        // altura da etiqueta
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar tamanho da etiqueta
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar a largura da etiqueta! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar a altura da etiqueta! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o tipo de borda da etiqueta retangular                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelChangeBorderType(const long             chart_ID=0,           // ID do gráfico
                               const string           name="RectLabel",     // nome da etiqueta
                               const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN// tipo de borda
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar tipo de borda
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar tipo de borda! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir etiqueta retangular                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelDelete(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                     const string name="RectLabel"// nome da etiqueta
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir a etiqueta
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir a etiqueta retangular! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- tamanho da janela do gráfico
   long x_distance;
   long y_distance;
//--- definir tamanho da janela
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
     {
      Print("Falha ao obter a largura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
     {
      Print("Falha ao obter a altura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definir as coordenadas da etiqueta retangular
   int x=(int)x_distance/4;
   int y=(int)y_distance/4;
//--- definir tamanho da etiqueta
   int width=(int)x_distance/4;
   int height=(int)y_distance/4;
//--- criar uma etiqueta retangular
   if(!RectLabelCreate(0,InpName,0,x,y,width,height,InpBackColor,InpBorder,InpCorner,
      InpColor,InpStyle,InpLineWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- alterar o tamanho da etiqueta retangular
   int steps=(int)MathMin(x_distance/4,y_distance/4);
   for(int i=0;i<steps;i++)
     {
      //--- redimensionar
      width+=1;
      height+=1;
      if(!RectLabelChangeSize(0,InpName,width,height))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico e esperar por 0.01 segundos
      ChartRedraw();
      Sleep(10);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- alterar tipo de borda
   if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_RAISED))
      return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- alterar tipo de borda
   if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_SUNKEN))
      return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- excluir a etiqueta
   RectLabelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- esperar por um segundo
   Sleep(1000);
//---
  }