Constantes de Tipo Numérico
Cada tipo numérico simples é destinado para um certo tipo de tarefa e permite otimizar a operação de um programa-mql5 quando usado corretamente. Para uma melhor legibilidade de código e correto manejo dos resultados de cálculos, existem constantes que permitem receber informações sobre um conjunto de restrições definido a um certo tipo de dados simples.
|
Constante
|
Descrição
|
Valor
|
CHAR_MIN
|
Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo char
|
-128
|
CHAR_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo char
|
127
|
UCHAR_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uchar
|
255
|
SHORT_MIN
|
Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo short
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo short
|
32767
|
USHORT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ushort
|
65535
|
INT_MIN
|
Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo int
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo int
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uint
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo long
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo long
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ulong
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo double
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo double
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
Valor mínimo, que satisfaz a condição:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo double)
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
Número de algarismos decimais significativos para o tipo double
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo double
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo double
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo double
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo double
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo double
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo float
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo float
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
Valor mínimo, que satisfaz a condição:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo float)
|
1.192092896e—07
|
FLT_DIG
|
Número de algarismos decimais significativos para o tipo float
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo float
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo float
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo float
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo float
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo float
|
(-125)
Exemplo:
|
void OnStart()