CHAR_MIN Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo char -128

CHAR_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo char 127

UCHAR_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uchar 255

SHORT_MIN Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo short -32768

SHORT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo short 32767

USHORT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ushort 65535

INT_MIN Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo int -2147483648

INT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo int 2147483647

UINT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uint 4294967295

LONG_MIN Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo long -9223372036854775808

LONG_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo long 9223372036854775807

ULONG_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ulong 18446744073709551615

DBL_MIN Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo double 2.2250738585072014e-308

DBL_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo double 1.7976931348623158e+308

DBL_EPSILON Valor mínimo, que satisfaz a condição: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo double) 2.2204460492503131e-016

DBL_DIG Número de algarismos decimais significativos para o tipo double 15

DBL_MANT_DIG Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo double 53

DBL_MAX_10_EXP Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo double 308

DBL_MAX_EXP Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo double 1024

DBL_MIN_10_EXP Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo double (-307)

DBL_MIN_EXP Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo double (-1021)

FLT_MIN Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo float 1.175494351e-38

FLT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo float 3.402823466e+38

FLT_EPSILON Valor mínimo, que satisfaz a condição: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo float) 1.192092896e—07

FLT_DIG Número de algarismos decimais significativos para o tipo float 6

FLT_MANT_DIG Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo float 24

FLT_MAX_10_EXP Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo float 38

FLT_MAX_EXP Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo float 128

FLT_MIN_10_EXP Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo float -37