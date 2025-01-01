DocumentaçãoSeções
SetUserError 

SetUserError

Define a variável predefinida _LastError para o valor igual a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

void  SetUserError(
   ushort user_error,   // número do erro
   );

Parâmetros

user_error

[in]  Número do erro definido pelo usuário.

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

Depois de um erro ser definido usando a função SetUserError(user_error), GetLastError() retorna um valor igual a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- define o número de erro 65537=(ERR_USER_ERROR_FIRST +1)
   SetUserError(1);
//--- obtém o último código de erro
   Print("GetLastError = ",GetLastError());
/* 
   Result
   GetLastError = 65537
*/ 
  }