Referência MQL5Funções ComunsSetUserError
- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
SetUserError
Define a variável predefinida _LastError para o valor igual a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
void SetUserError(
Parâmetros
user_error
[in] Número do erro definido pelo usuário.
Valor do Retorno
Sem valor de retorno.
Observação
Depois de um erro ser definido usando a função SetUserError(user_error), GetLastError() retorna um valor igual a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.
Exemplo:
|
void OnStart()