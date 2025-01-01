Constantes de Preço

Cálculos de indicatores técnicos requerem valores de preço e/ou valores de volumes, sob os quais cálculos serão realizados. Existem 7 indicadores pré-definidos a partir da enumeração ENUM_APPLIED_PRICE, usados para especificar o preço base desejado para os cálculos.

ENUM_APPLIED_PRICE

ID Descrição PRICE_CLOSE Preço de Fechamento PRICE_OPEN Preço de Abertura PRICE_HIGH O preço máximo para o período PRICE_LOW O preço mínimo para o período PRICE_MEDIAN O preço mediano, (máximo + mínimo)/2 PRICE_TYPICAL Preço típico, (máximo + mínimo + fechamento)/3 PRICE_WEIGHTED Preço médio, (máximo + mínimo + fechamento + fechamento)/4

Caso o volume seja usado nos cálculos, é necessário especificar um dos dois valores a partir da enumeração ENUM_APPLIED_VOLUME.

ENUM_APPLIED_VOLUME

ID Descrição VOLUME_TICK Volume de Tick VOLUME_REAL Volume de negociação

O indicador técnico iStochastic() pode ser calculado de duas formas usando:

ou somente preços de Fechamento;

ou preços de Máximo e Mínimo.

Para selecionar uma variante necessária para o cálculo, especifique um dos valores da enumeração ENUM_STO_PRICE.

ENUM_STO_PRICE

ID Descrição STO_LOWHIGH Cálculo é baseado em preços Mínimo/Máximo STO_CLOSECLOSE Cálculo é baseado em preços Fechamento/Fechamento

Se um indicador técnico usa nos cálculos dados de preço, seu tipo é definido por ENUM_APPLIED_PRICE, então o handle de qualquer indicador (incorporado no terminal ou escrito por um usuário) pode ser usado como a série de preço de entrada. Neste caso, os valores do buffer zero do indicador serão utilizados para os cálculos. Isso torna fácil construir valores de um indicador usando valores de um outro indicador. O handle de um indicador customizado é criado por meio de chamada da função iCustom().

Exemplo: