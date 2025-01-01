- Constantes de Preço
- Métodos de Suavização
- Linhas de Indicadores
- Estilos de Desenho
- Propriedades de Indicador Customizado
- Tipos de Indicador
- Identificadores de Tipo de Dados
Constantes de Preço
Cálculos de indicatores técnicos requerem valores de preço e/ou valores de volumes, sob os quais cálculos serão realizados. Existem 7 indicadores pré-definidos a partir da enumeração ENUM_APPLIED_PRICE, usados para especificar o preço base desejado para os cálculos.
|
ID
|
Descrição
|
PRICE_CLOSE
|
Preço de Fechamento
|
PRICE_OPEN
|
Preço de Abertura
|
PRICE_HIGH
|
O preço máximo para o período
|
PRICE_LOW
|
O preço mínimo para o período
|
PRICE_MEDIAN
|
O preço mediano, (máximo + mínimo)/2
|
PRICE_TYPICAL
|
Preço típico, (máximo + mínimo + fechamento)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Preço médio, (máximo + mínimo + fechamento + fechamento)/4
Caso o volume seja usado nos cálculos, é necessário especificar um dos dois valores a partir da enumeração ENUM_APPLIED_VOLUME.
|
ID
|
Descrição
|
VOLUME_TICK
|
Volume de Tick
|
VOLUME_REAL
|
Volume de negociação
O indicador técnico iStochastic() pode ser calculado de duas formas usando:
- ou somente preços de Fechamento;
- ou preços de Máximo e Mínimo.
Para selecionar uma variante necessária para o cálculo, especifique um dos valores da enumeração ENUM_STO_PRICE.
|
ID
|
Descrição
|
STO_LOWHIGH
|
Cálculo é baseado em preços Mínimo/Máximo
|
STO_CLOSECLOSE
|
Cálculo é baseado em preços Fechamento/Fechamento
Se um indicador técnico usa nos cálculos dados de preço, seu tipo é definido por ENUM_APPLIED_PRICE, então o handle de qualquer indicador (incorporado no terminal ou escrito por um usuário) pode ser usado como a série de preço de entrada. Neste caso, os valores do buffer zero do indicador serão utilizados para os cálculos. Isso torna fácil construir valores de um indicador usando valores de um outro indicador. O handle de um indicador customizado é criado por meio de chamada da função iCustom().
Exemplo:
|
#property indicator_separate_window