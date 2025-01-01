DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_ELLIPSE 

OBJ_ELLIPSE

Elipse.

ObjEllipse

Observação

Para elipse, o modo de preenchimento com a cor pode ser definida usando a propriedade OBJPROP_FILL.

Exemplo

O seguinte script cria e move a Elipse no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

//--- descrição
#property description "Script cria a Elipse no gráfico."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidas"
#property description "em porcentagem do tamanho da janela de gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="Ellipse";         // Nome da elipse
input int             InpDate1=30;               // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=20;              // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=70;               // Data do 2º ponto, %
input int             InpPrice2=80;              // Preço do 2º ponto, %
input int             InpDate3=50;               // Data do 3º ponto, %
input int             InpPrice3=60;              // Preço do 3º ponto, %
input color           InpColor=clrRed;           // Cor da elipse
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo de linhas da elipse
input int             InpWidth=2;                // Largura das linhas da elipse
input bool            InpFill=false;             // Preenchendo elipse com cor
input bool            InpBack=false;             // Elipse de fundo
input bool            InpSelection=true;         // Destaque para mover
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;               // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar uma elipse pelas coordenadas fornecidas                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EllipseCreate(const long            chart_ID=0,        // ID de gráfico
                   const string          name="Ellipse",    // nome da elipse
                   const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                   datetime              time1=0,           // primeiro ponto de tempo
                   double                price1=0,          // primeiro ponto de preço
                   datetime              time2=0,           // segundo ponto de tempo
                   double                price2=0,          // segundo ponto de preço
                   datetime              time3=0,           // terceiro ponto de tempo
                   double                price3=0,          // terceiro ponto de preço
                   const color           clr=clrRed,        // cor da elipse
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo das linhas da elipse
                   const int             width=1,           // largura das linhas da elipse
                   const bool            fill=false,        // preenchimento da elipse com cor
                   const bool            back=false,        // no fundo
                   const bool            selection=true,    // destaque para mover
                   const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                   const long            z_order=0)         // prioridade para clique do mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeEllipseEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar uma elipse pelas coordenadas fornecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIPSE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar uma elipse! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir uma cor de elipse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de linhas da elipse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura das linhas da elipse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento da elipse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover a elipse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem da elipse                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EllipsePointChange(const long   chart_ID=0,     // ID do gráfico
                        const string name="Ellipse"// nome da elipse
                        const int    point_index=0,  // índice do ponto de ancoragem
                        datetime     time=0,         // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                        double       price=0)        // coordenada do ponto de ancoragem do preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir elipse                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EllipseDelete(const long   chart_ID=0,     // ID do gráfico
                   const string name="Ellipse"// nome da elipse
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir uma elipse
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir uma elipse! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores de pontos âncora da elipse e definir valores padrões |
//| para aqueles vazios                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeEllipseEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2,
                              datetime &time3,double &price3)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do segundo ponto não está definido, está localizado a 9 barras deixadas a partir da segunda
   if(!time2)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- definir o segundo ponto 9 barras a esquerda do primeiro
      time2=temp[0];
     }
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se o tempo do terceiro ponto não está definido,ele coincide com o tempo do segundo ponto
   if(!time3)
      time3=time2;
//--- se o preço do terceiro ponto não está definido, é igual aquele do primeiro ponto
   if(!price3)
      price3=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem da elipse
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir pontos para desenhar a elipse
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- criar uma elipse
   if(!EllipseCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem da elipse
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/5;
//--- movimentar o primeiro e segundo ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar os seguintes valores
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- deslocar os pontos
      if(!EllipsePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!EllipsePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/5;
//--- mover o terceiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d3>1)
         d3-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!EllipsePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir elipse a partir do gráfico
   EllipseDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }