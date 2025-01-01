|
//--- descrição
#property description "Script cria a Elipse no gráfico."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidas"
#property description "em porcentagem do tamanho da janela de gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="Ellipse"; // Nome da elipse
input int InpDate1=30; // Data do 1º ponto, %
input int InpPrice1=20; // Preço do 1º ponto, %
input int InpDate2=70; // Data do 2º ponto, %
input int InpPrice2=80; // Preço do 2º ponto, %
input int InpDate3=50; // Data do 3º ponto, %
input int InpPrice3=60; // Preço do 3º ponto, %
input color InpColor=clrRed; // Cor da elipse
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo de linhas da elipse
input int InpWidth=2; // Largura das linhas da elipse
input bool InpFill=false; // Preenchendo elipse com cor
input bool InpBack=false; // Elipse de fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar uma elipse pelas coordenadas fornecidas |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EllipseCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico
const string name="Ellipse", // nome da elipse
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time1=0, // primeiro ponto de tempo
double price1=0, // primeiro ponto de preço
datetime time2=0, // segundo ponto de tempo
double price2=0, // segundo ponto de preço
datetime time3=0, // terceiro ponto de tempo
double price3=0, // terceiro ponto de preço
const color clr=clrRed, // cor da elipse
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo das linhas da elipse
const int width=1, // largura das linhas da elipse
const bool fill=false, // preenchimento da elipse com cor
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeEllipseEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar uma elipse pelas coordenadas fornecidas
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIPSE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar uma elipse! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir uma cor de elipse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de linhas da elipse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura das linhas da elipse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento da elipse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover a elipse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem da elipse |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EllipsePointChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Ellipse", // nome da elipse
const int point_index=0, // índice do ponto de ancoragem
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem do preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir elipse |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EllipseDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Ellipse") // nome da elipse
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir uma elipse
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir uma elipse! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores de pontos âncora da elipse e definir valores padrões |
//| para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeEllipseEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2,
datetime &time3,double &price3)
{
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
if(!time1)
time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do segundo ponto não está definido, está localizado a 9 barras deixadas a partir da segunda
if(!time2)
{
//--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
//--- definir o segundo ponto 9 barras a esquerda do primeiro
time2=temp[0];
}
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo
if(!price2)
price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se o tempo do terceiro ponto não está definido,ele coincide com o tempo do segundo ponto
if(!time3)
time3=time2;
//--- se o preço do terceiro ponto não está definido, é igual aquele do primeiro ponto
if(!price3)
price3=price1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||
InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem da elipse
datetime date[];
double price[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definir pontos para desenhar a elipse
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- criar uma elipse
if(!EllipseCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem da elipse
//--- contador de loop
int v_steps=accuracy/5;
//--- movimentar o primeiro e segundo ponto de ancoragem
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar os seguintes valores
if(p1<accuracy-1)
p1+=1;
if(p2>1)
p2-=1;
//--- deslocar os pontos
if(!EllipsePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
if(!EllipsePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- contador de loop
int h_steps=bars/5;
//--- mover o terceiro ponto de ancoragem
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(d3>1)
d3-=1;
//--- mover o ponto
if(!EllipsePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir elipse a partir do gráfico
EllipseDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}