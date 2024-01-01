|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_SECTION.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Um indicador para demonstrar DRAW_SECTION"
#property description "Desenha seções em linha reta para cada barra"
#property description "A cor, a largura eo estilo de seções são alteradas aleatoriamente"
#property description "depois de cada N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plotar Seção
#property indicator_label1 "Seção"
#property indicator_type1 DRAW_SECTION
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parâmetros de entrada
input int bars=5; // O comprimento das seções nas barras
input int N=5; // O número de ticks para mudar o estilo das seções
//--- Um buffer do indicador para plotar
double SectionBuffer[];
//--- Uma variável auxiliar para calcular extremidades das seções
int divider;
//--- Um array para armazenar as cores
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Um array para armazenar os estilos de linha
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Ligando um array e um buffer de indicador
SetIndexBuffer(0,SectionBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- O valor 0 (vazio) não vai participar no desenho
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Verifica o parâmetro do indicador
if(bars<=0)
{
PrintFormat("Valor invalido do parâmetro da barra=%d",barras);
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
else divider=2*bars;
//---+
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha
ticks++;
//--- Se um número crítico de ticks tem sido acumulado
if(ticks>=N)
{
//--- Alterar as propriedades da linha
ChangeLineAppearance();
//--- Redefinir o contador de ticks para zero
ticks=0;
}
//--- O número de barra a partir da qual o cálculo dos valores do indicador inicia
int start=0;
//--- Se o indicador foi calculado antes, então definir o início na barra anterior
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- Aqui estão todos os cálculos dos valores do indicador
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Obter um resto da divisão do número de barra por 2*Barras
int rest=i%divider;
//--- Se o número de barra é divisível por 2*Barras
if(rest==0)
{
//--- Definir o final da seção na alta de preço desta barra
SectionBuffer[i]=high[i];
}
//---Se o resto da divisão é igual para barras,
else
{
//--- Definir o final da seção na alta de preço desta barra
if(rest==bars) SectionBuffer[i]=low[i];
//--- Se nada aconteceu, ignore a barra - definir 0
else SectionBuffer[i]=0;
}
}
//--- Retorna o valor de prev_calculated para a próxima chamada da função
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a aparência das seções no indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades de linha
string comm="";
//--- Um bloco de mudança da cor da linha
int number=MathRand(); // Obter um número aleatório
//--- O divisor é igual ao tamanho do array colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- Obter o índice para selecionar uma nova cor como o restante da divisão inteira
int color_index=number%size;
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Escrever a cor da linha
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Um bloco para alterar a largura da linha
number=MathRand();
//--- Obter a largura do restante da divisão inteira
int width=number%5; // A largura é definida de 0 a 4
//--- Definir a largura
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Escrever a largura da linha
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Um bloco para mudar o estilo da linha
number=MathRand();
//--- O divisor é igual ao tamanho do array de estilos
size=ArraySize(styles);
//--- Obter o índice para selecionar um novo estilo como o resto da divisão inteira
int style_index=number%size;
//--- define o estilo da linha
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Escrever o estilo de linha
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário
Comment(comm);
}