//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_LINE.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Um indicador para demonstrar DRAW_LINE"

#property description "Ele desenha uma linha de uma cor especifica no fechamento dos preços"

#property description "Cor, a largura e o estilo de linhas é alterado aleatoriamente"

#property description "depois de cada N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- Propriedades de linha são definidas usando as diretivas de compilação

#property indicator_label1 "Line" // Nome de uma plotagem para a janela de dados

#property indicator_type1 DRAW_LINE // Tipo de plotagem é uma linha

#property indicator_color1 clrRed // Cor da linha

#property indicator_style1 STYLE_SOLID // Estilo da linha

#property indicator_width1 1 // Largura da linha

//--- parâmetros de entrada

input int N=5; // Número de ticks para mudar

//--- Um buffer do indicador para plotar

double LineBuffer[];

//--- Um array para armazenar as cores

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Um array para armazenar os estilos de linha

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Ligando um array e um buffer de indicador

SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- Inicializando o gerador de números pseudo-aleatórios

MathSrand(GetTickCount());

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha

ticks++;

//--- Se um número crítico de ticks tem sido acumulado

if(ticks>=N)

{

//--- Alterar as propriedades da linha

ChangeLineAppearance();

//--- Redefinir o contador de ticks para zero

ticks=0;

}



//--- Bloco para cálculo dos valores do indicador

for(int i=0;i<rates_total;i++)

{

LineBuffer[i]=close[i];

}



//--- Retorna o valor de prev_calculated para a próxima chamada da função

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Altera a aparência da linha desenhada no indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades de linha

string comm="";

//--- Um bloco para alterar a cor da linha

//--- Obtém aleatoriamente um número

int number=MathRand();

//--- O divisor é igual ao tamanho do array colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- Obter o índice para selecionar uma nova cor como o restante da divisão inteira

int color_index=number%size;

//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Escrever a cor da linha

comm=comm+(string)colors[color_index];



//--- Um bloco para alterar a largura da linha

number=MathRand();

//--- Obter a largura do restante da divisão inteira

int width=number%5; // A largura é definida de 0 a 4

//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Escrever a largura da linha

comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);



//--- Um bloco para mudar o estilo da linha

number=MathRand();

//--- O divisor é igual ao tamanho do array de estilos

size=ArraySize(styles);

//--- Obter o índice para selecionar um novo estilo como o resto da divisão inteira

int style_index=number%size;

//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Escrever o estilo de linha

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário

Comment(comm);

}