Constantes Matemáticas
Constantes especiais contendo valores que são reservados para algumas expressões matemáticas. Estas constantes podem ser usadas em qualquer lugar no programa ao invés de calcular seus valores usando funções matemáticas.
|
Constante
|
Descrição
|
Valor
|
M_E
|
e
|
2.71828182845904523536
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
1.44269504088896340736
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
0.434294481903251827651
|
M_LN2
|
ln(2)
|
0.693147180559945309417
|
M_LN10
|
ln(10)
|
2.30258509299404568402
|
M_PI
|
pi
|
3.14159265358979323846
|
M_PI_2
|
pi/2
|
1.57079632679489661923
|
M_PI_4
|
pi/4
|
0.785398163397448309616
|
M_1_PI
|
1/pi
|
0.318309886183790671538
|
M_2_PI
|
2/pi
|
0.636619772367581343076
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
1.12837916709551257390
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
1.41421356237309504880
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
0.707106781186547524401
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+