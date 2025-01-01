- Constantes de Preço
- Métodos de Suavização
- Linhas de Indicadores
- Estilos de Desenho
- Propriedades de Indicador Customizado
- Tipos de Indicador
- Identificadores de Tipo de Dados
Métodos de Suavização
Muitos indicadores técnicos são baseados em vários métodos de suavização de séries de preço. Alguns indicadores técnicos padrões requerem especificação da tipo de suavização como um parâmetro de entrada. Para especificar o tipo desejado de suavização, identificadores listados na enumeração ENUM_MA_METHOD são usados.
ENUM_MA_METHOD
|
ID
|
Descrição
|
MODE_SMA
|
Média simples
|
MODE_EMA
|
Média exponencial
|
MODE_SMMA
|
Média suavizada
|
MODE_LWMA
|
Média linear-ponderada
Exemplo:
|
double ExtJaws[];