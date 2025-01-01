DocumentaçãoSeções
Muitos indicadores técnicos são baseados em vários métodos de suavização de séries de preço. Alguns indicadores técnicos padrões requerem especificação da tipo de suavização como um parâmetro de entrada. Para especificar o tipo desejado de suavização, identificadores listados na enumeração ENUM_MA_METHOD são usados.

ENUM_MA_METHOD

ID

Descrição

MODE_SMA

Média simples

MODE_EMA

Média exponencial

MODE_SMMA

Média suavizada

MODE_LWMA

Média linear-ponderada

Exemplo:

double ExtJaws[];
double ExtTeeth[];
double ExtLips[];
//---- handles para médias móveis
int    ExtJawsHandle;
int    ExtTeethHandle;
int    ExtLipsHandle;
//--- obtém handles de MA's
ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

 