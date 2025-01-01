Métodos de Suavização

Muitos indicadores técnicos são baseados em vários métodos de suavização de séries de preço. Alguns indicadores técnicos padrões requerem especificação da tipo de suavização como um parâmetro de entrada. Para especificar o tipo desejado de suavização, identificadores listados na enumeração ENUM_MA_METHOD são usados.

ENUM_MA_METHOD

ID Descrição MODE_SMA Média simples MODE_EMA Média exponencial MODE_SMMA Média suavizada MODE_LWMA Média linear-ponderada

Exemplo: