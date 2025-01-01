|
//--- descrição
#property description "Script desenha o objeto gráfico \"Linha de Tendência\"."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "tamanho da janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="Trend"; // Nome da linha
input int InpDate1=35; // Data do 1º ponto, %
input int InpPrice1=60; // Preço do 1º ponto, %
input int InpDate2=65; // Data do 2º ponto, %
input int InpPrice2=40; // Preço do 2º ponto, %
input color InpColor=clrRed; // Cor da linha
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo da linha
input int InpWidth=2; // Largura da linha
input bool InpBack=false; // Linha de fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpRayLeft=false; // Continuação da Linha para a esquerda
input bool InpRayRight=false; // Continuação da Linha para a direita
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar uma linha de tendência pelas coordenadas fornecidas |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="TrendLine", // nome da linha
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time1=0, // primeiro ponto de tempo
double price1=0, // primeiro ponto de preço
datetime time2=0, // segundo ponto de tempo
double price2=0, // segundo ponto de preço
const color clr=clrRed, // cor da linha
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha
const int width=1, // largura da linha
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destaque para mover
const bool ray_left=false, // continuação da linha para a esquerda
const bool ray_right=false, // continuação da linha para a direita
const bool hidden=true, //ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeTrendEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar uma linha de tendência pelas coordenadas fornecidas
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar uma linha de tendência! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir cor da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de exibição da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento da seta com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição da linha à esquerda
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição da linha à direita
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover o ponto de ancoragem da linha de tendência |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="TrendLine", // nome da linha
const int point_index=0, // índice do ponto de ancoragem
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover ponto de ancoragem da linha de tendência
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função exclui a linha de tendência do gráfico. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="TrendLine") // nome da linha
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir uma linha de tendência
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir uma linha de tendência! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifique os valores de pontos de ancoragem da linha de tendência|
//| e definir padrões valores padrão para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2)
{
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
if(!time1)
time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do segundo ponto não está definido, está localizado a 9 barras deixadas a partir da segunda
if(!time2)
{
//--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
//--- definir o segundo ponto 9 barras a esquerda do primeiro
time2=temp[0];
}
//--- se o preço do segundo ponto não está definido, é igual ao primeiro ponto
if(!price2)
price2=price1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem da linha
datetime date[];
double price[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar a linha
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- criar uma linha de tendência
if(!TrendCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,InpStyle,
InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem da linha
//--- contador de loop
int v_steps=accuracy/5;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem vertical
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(p1>1)
p1-=1;
//--- mover o ponto
if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- mover o segundo ponto de ancoragem vertical
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(p2<accuracy-1)
p2+=1;
//--- mover o ponto
if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- meio segundo de atraso
Sleep(500);
//--- contador de loop
int h_steps=bars/2;
//--- mover ambos os pontos de ancoragem na horizontal, ao mesmo tempo
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar os seguintes valores
if(d1<bars-1)
d1+=1;
if(d2>1)
d2-=1;
//--- deslocar os pontos
if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.03 segundos de atraso
Sleep(30);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir uma linha de tendência
TrendDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}