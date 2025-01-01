//--- descrição

#property description "Script desenha sinal \"Sell\" na janela do gráfico."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input color InpColor=C'225,68,29'; // Cor do sinal

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar sinal Sell |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ArrowSell", // nome do sinal

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo

double price=0, // ponto de ancoragem do preço

const color clr=C'225,68,29', // cor do sinal

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de linha (quando destacado)

const int width=1, // tamanho da linha (quando destacada)

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=false, // destaque para mover

const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse

{

//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar o sinal

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar sinal \"Sell\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir uma cor de sinal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir um estilo de linha (quando destacado)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- definir um tamanho de linha (quando destacado)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do sinal com o mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover ponto de ancoragem |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ArrowSell", // nome do objeto

datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo

double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço

{

//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover o ponto de ancoragem

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir sinal Sell |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ArrowSell") // nome do sinal

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir o sinal

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao excluir o sinal\"Sell\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |

//| para aqueles vazios |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // array para armazenar datas das barras visíveis

double low[]; // array para armazenar preços Baixos das barras visíveis

double high[]; // array para armazenar preços Altos das barras visíveis

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array dos preços Baixos

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array dos preços Altos

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Falha ao copiar os valores dos preços Altos! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- criar sinais Sell no ponto Alto para cada barra visível

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//--- mover sinais Sell para ponto Baixo em cada barra visível

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//--- excluir sinal Sell

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//---

}