|
//--- descrição
#property description "Script desenha sinal \"Sell\" na janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input color InpColor=C'225,68,29'; // Cor do sinal
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar sinal Sell |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ArrowSell", // nome do sinal
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo
double price=0, // ponto de ancoragem do preço
const color clr=C'225,68,29', // cor do sinal
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de linha (quando destacado)
const int width=1, // tamanho da linha (quando destacada)
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=false, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar o sinal
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar sinal \"Sell\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir uma cor de sinal
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir um estilo de linha (quando destacado)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir um tamanho de linha (quando destacado)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do sinal com o mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ArrowSell", // nome do objeto
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir sinal Sell |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ArrowSell") // nome do sinal
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir o sinal
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir o sinal\"Sell\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // array para armazenar datas das barras visíveis
double low[]; // array para armazenar preços Baixos das barras visíveis
double high[]; // array para armazenar preços Altos das barras visíveis
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array dos preços Baixos
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array dos preços Altos
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("Falha ao copiar os valores dos preços Altos! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- criar sinais Sell no ponto Alto para cada barra visível
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- mover sinais Sell para ponto Baixo em cada barra visível
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- excluir sinal Sell
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//---
}