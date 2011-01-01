|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Um indicador para demonstrar DRAW_COLOR_HISTOGRAM2"
#property description "É desenhado um segmento entre a abertura e fechamento em cada barra"
#property description "A cor, a largura e o estilo são alterados aleatoriamente"
#property description "depois de cada N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 1
//--- plotar ColorHistogram_2
#property indicator_label1 "ColorHistogram_2"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
//--- Definir 5 cores para colorir o histograma com base nos dias de semana (elas são armazenadas no array especial)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parâmetros de entrada
input int N=5; // O número de ticks para alterar o histograma
int color_sections;
//--- Valores de buffers
double ColorHistogram_2Buffer1[];
double ColorHistogram_2Buffer2[];
//--- Um buffer de índices de cor
double ColorHistogram_2Colors[];
//--- Um array para armazenar as cores que contém 14 elementos
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- Um array para armazenar os estilos de linha
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mapeamento de buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ColorHistogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorHistogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorHistogram_2Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Definir um valor vazio
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- O número de cores para a colorir a senóide
color_sections=8; // Veja um comentário #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha
ticks++;
//--- Se um número crítico de ticks tem sido acumulado
if(ticks>=N)
{
//--- Alterar as propriedades da linha
ChangeLineAppearance();
//--- Mude as cores usadas para desenhar o histograma
ChangeColors(colors,color_sections);
//--- Redefinir o contador de ticks para zero
ticks=0;
}
//--- Calcule os valores do indicador
int start=0;
//--- Para obter o dia da semana pela abertura de preço de cada barra
MqlDateTime dt;
//--- Se já foi calculado durante os inícios anteriores do OnCalculate
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // definir o início do cálculo com a penúltima barra
//--- Preencher o buffer do indicador com valores
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
TimeToStruct(time[i],dt);
//--- valor
ColorHistogram_2Buffer1[i]=high[i];
ColorHistogram_2Buffer2[i]=low[i];
//--- Define o índice de cores de acordo com o dia da semana
int day=dt.day_of_week;
ColorHistogram_2Colors[i]=day;
}
//--- Retorna o valor de prev_calculated para a próxima chamada da função
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Altera a cor dos segmentos de linha |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- O número de cores
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Para cada índice de cor definir uma nova cor aleatoriamente
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Obter um valor aleatório
int number=MathRand();
//--- Obter um índice no array col[] como um resto da divisão inteira
int i=number%size;
//--- Definir a cor para cada índice com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // O número do estilo gráfico
PLOT_LINE_COLOR, // Identificador da propriedade
plot_color_ind, // O índice da cor, onde se escreve a cor
cols[i]); // Uma nova cor
//--- Escrever as cores
comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Altera a aparência de uma linha visualizada no indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades de linha
string comm="";
//--- Um bloco para alterar a largura da linha
int number=MathRand();
//--- Obter a largura do restante da divisão inteira
int width=number%5; // A largura é definida de 0 a 4
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Escrever a largura da linha
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- Um bloco para mudar o estilo da linha
number=MathRand();
//--- O divisor é igual ao tamanho do array de estilos
int size=ArraySize(styles);
//--- Obter o índice para selecionar um novo estilo como o resto da divisão inteira
int style_index=number%size;
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Escrever o estilo de linha
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário
Comment(comm);
}