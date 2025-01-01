|
//--- descrição
#property description "Script criando objeto \"Bitmap Label\"."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="BmpLabel"; // Nome etiqueta
input string InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp"; // O nome do arquivo para o modo On
input string InpFileOff="\\Images\\euro.bmp"; // O nome do arquivo para o modo Off
input bool InpState=false; // Etiqueta pressionada/liberada
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Canto do gráfico para ancoragem
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Tipo de ancoragem
input color InpColor=clrRed; // A cor da borda quando destacada
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo da linha quando destacada
input int InpPointWidth=1; // Tamanho do ponto para mover
input bool InpBack=false; // Objeto de fundo
input bool InpSelection=false; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar objeto Etiqueta Bitmap |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="BmpLabel", // nome da etiqueta
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
const int x=0, // coordenada X
const int y=0, // coordenada Y
const string file_on="", // imagem em modo On
const string file_off="", // imagem em modo Off
const int width=0, // coordenada X do escopo de visibilidade
const int height=0, // coordenada Y do escopo de visibilidade
const int x_offset=10, // escopo de visibilidade deslocado pelo eixo X
const int y_offset=10, // escopo de visibilidade deslocado pelo eixo Y
const bool state=false, // pressionada/liberada
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // canto do gráfico para ancoragem
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // tipo de ancoragem
const color clr=clrRed, // a cor da borda quando destacada
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha quando destacada
const int point_width=1, // mover tamanho do ponto
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=false, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar uma etiqueta bitmap
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar objeto \"Etiqueta Bitmap\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir as imagens para os modos ligar (On) e desligar (Off)
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para carregar a imagem para o modo On! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para carregar a imagem para o modo Off! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir coordenadas da etiqueta
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- definir escopo de visibilidade para a imagem, se os valores da largura ou altura
//--- excederem a largura e a altura (respectivamente) de uma imagem de origem,
//--- não será desenhada, no caso oposto
//--- apenas a parte correspondente a esses valores será desenhada
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- definir a parte de uma imagem que está sendo exibida no escopo de visibilidade,
//--- a parte padrão é a área superior esquerda de uma imagem, os valores permitem
//--- realizar uma mudança a partir desta área de exibição de uma outra parte da imagem
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
//--- definir os status da etiqueta(pressionada ou liberada)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
//--- determinar o canto do gráfico onde as coordenadas do ponto são definidas
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- tipo de definição de ancoragem
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- definir a cor da borda quando o modo de destaque do objeto é habilitado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de linha quando o modo de destaque do objeto é habilitado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir o tamanho do ponto de ancoragem para movimentar o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir uma nova imagem para objeto etiqueta Bitmap |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelSetImage(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="BmpLabel", // nome da etiqueta
const int on_off=0, // modificador (On ou Off)
const string file="") // caminho para o arquivo
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- definir o caminho para o arquivo da imagem
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,on_off,file))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para carregar a imagem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover objeto Etiqueta Bitmap |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="BmpLabel", // nome da etiqueta
const int x=0, // coordenada X
const int y=0) // coordenada Y
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para mover coordenada X do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para mover coordenada Y do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar tamanho do escopo de visibilidade (objeto) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="BmpLabel", // nome da etiqueta
const int width=0, // largura da etiqueta
const int height=0) // altura da etiqueta
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar o tamanho do objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a largura do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a altura do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------+
//| Mudar coordenada canto superior esquerdo do escopo de visibilidade |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID do grafico
const string name="BmpLabel", // nome da etiqueta
const int x_offset=0, // coordenada X do escopo de visibilidade
const int y_offset=0) // coordenada Y do escopo de visibilidade
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar as coordenadas do escopo de visibilidade do objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para alterar coordenada X do escopo de visibilidade! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para alterar coordenada Y do escopo de visibilidade! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir o Objeto "Bitmap label" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="BmpLabel") // nome da etiqueta
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir a etiqueta
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir objeto \"Bitmap label\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- tamanho da janela do gráfico
long x_distance;
long y_distance;
//--- definir tamanho da janela
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Falha ao obter a largura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Falha ao obter a altura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- definir coordenadas da etiqueta bitmap
int x=(int)x_distance/2;
int y=(int)y_distance/2;
//--- definir o tamanho da etiqueta e a coordenada do escopo de visibilidade
int width=32;
int height=32;
int x_offset=0;
int y_offset=0;
//--- local da etiqueta bitmap no centro da janela
if(!BitmapLabelCreate(0,InpName,0,x,y,InpFileOn,InpFileOff,width,height,x_offset,y_offset,InpState,
InpCorner,InpAnchor,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- alterar tamanho do escopo de visibilidade da etiqueta em loop
for(int i=0;i<6;i++)
{
//--- alterar o tamanho do escopo
width--;
height--;
if(!BitmapLabelChangeSize(0,InpName,width,height))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.3 segundos de atraso
Sleep(300);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- alterar as coordenadas do escopo de visibilidade da etiqueta em loop
for(int i=0;i<2;i++)
{
//--- alterar coordenadas do escopo de visibilidade
x_offset++;
y_offset++;
if(!BitmapLabelMoveVisibleArea(0,InpName,x_offset,y_offset))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.3 segundos de atraso
Sleep(300);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir a etiqueta
BitmapLabelDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}