|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_ZIGZAG.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Um indicador para demonstrar DRAW_ZIGZAG"
#property description "Ele desenha uma \"serra\" como segmentos de reta, ignorando as barras de um dia"
#property description "O dia a ignorar é selecionado aleatoriamente durante a inicialização do indicador"
#property description "A cor, a largura e tamanho dos segmentos são alterados aleatoriamente"
#property description " a cada N ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plotar ZigZag
#property indicator_label1 "ZigZag"
#property indicator_type1 DRAW_ZIGZAG
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parâmetros de entrada
input int N=5; // Número de ticks para alterar
//--- buffers do indicador
double ZigZagBuffer1[];
double ZigZagBuffer2[];
//--- O dia da semana, em que o indicador não é plotado
int invisible_day;
//--- Um array para armazenar as cores
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Um array para armazenar os estilos de linha
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Arrays de ligação e buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);
//--- Obter um valor aleatório de 0 para 6, para este dia o indicador não é plotado
invisible_day=MathRand()%6;
//--- O valor 0 (vazio) não vai participar no desenho
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- O valor 0 (vazio) não vai participar no desenho
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha
ticks++;
//--- Se um número suficiente de ticks foi acumulado
if(ticks>=N)
{
//--- Alterar as propriedades da linha
ChangeLineAppearance();
//--- Redefinir o contador de ticks para zero
ticks=0;
}
//--- A estrutura de tempo é necessário para obter o dia da semana de cada barra
MqlDateTime dt;
//--- A posição inicial dos cálculos
int start=0;
//--- Se o indicador foi calculado com o tick anterior, então inicia o cálculo com o passado, mas de um tick
if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- Calculando loop
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Escreva o tempo de abertura da barra na estrutura
TimeToStruct(time[i],dt);
//--- Se o dia da semana desta barra é igual para invisible_day
if(dt.day_of_week==invisible_day)
{
//--- Escrever valores vazios de buffers para este barra
ZigZagBuffer1[i]=0;
ZigZagBuffer2[i]=0;
}
//--- Se o dia da semana é OK, preencha os buffers
else
{
//--- Se o número de barra é o mesmo
if(i%2==0)
{
//--- Escrever High (alta) no primeiro buffer a Low (baixa) no segundo
ZigZagBuffer1[i]=high[i];
ZigZagBuffer2[i]=low[i];
}
//--- O número da barra é impar
else
{
//--- Preenchimento da barra na ordem inversa
ZigZagBuffer1[i]=low[i];
ZigZagBuffer2[i]=high[i];
}
}
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a aparência dos segmentos zigzag |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades de ZigZag
string comm="";
//--- Um bloco para mudar a cor do ziguezague
int number=MathRand(); // Obter um número aleatório
//--- O divisor é igual ao tamanho do array colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- Obter o índice para selecionar uma nova cor como o restante da divisão inteira
int color_index=number%size;
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Escrever a cor da linha
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Um bloco para alterar a largura da linha
number=MathRand();
//--- Obter a largura do restante da divisão inteira
int width=number%5; // A largura é definida de 0 a 4
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Escrever a largura da linha
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Um bloco para mudar o estilo da linha
number=MathRand();
//--- O divisor é igual ao tamanho do array de estilos
size=ArraySize(styles);
//--- Obter o índice para selecionar um novo estilo como o resto da divisão inteira
int style_index=number%size;
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Escrever o estilo de linha
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Adiciona informação sobre o dia que é omitido nos cálculos
comm="\r\nDia não plotado - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário
Comment(comm);
}