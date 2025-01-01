- Constantes de Preço
Alguns indicadores técnicos têm vários buffers desenhados no gráfico. A numeração de buffers de um indicador começa com 0. Ao copiar valores de indicador usando a função CopyBuffer() em um array do tipo double, para alguns indicadores, pode-se indicar o identificador de um buffer copiado ao invés de seu número.
Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iMACD(), iRVI() e iStochastic().
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
MAIN_LINE
|
0
|
Linha principal
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
Linha de sinal
Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de ADX() e ADXW().
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
MAIN_LINE
|
0
|
Linha principal
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
Linha +DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
Linha —DI
Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iBands().
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
BASE_LINE
|
0
|
Linha principal
|
UPPER_BAND
|
1
|
Limite superior
|
LOWER_BAND
|
2
|
Limite inferior
Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iEnvelopes() e iFractals().
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
UPPER_LINE
|
0
|
Linha de cima
|
LOWER_LINE
|
1
|
Linha de baixo
Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iGator()
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
Histograma superior
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
Histograma inferior
Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iAlligator().
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
Linha Jaw
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
Linha Teeth
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
Linha Lips
Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iIchimoku().
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
Linha Tenkan-sen
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
Linha Kijun-sen
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
Linha Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
Linha Senkou Span B
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
Linha Chikou Span