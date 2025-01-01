DocumentaçãoSeções
Alguns indicadores técnicos têm vários buffers desenhados no gráfico. A numeração de buffers de um indicador começa com 0. Ao copiar valores de indicador usando a função CopyBuffer() em um array do tipo double, para alguns indicadores, pode-se indicar o identificador de um buffer copiado ao invés de seu número.

 

Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iMACD(), iRVI() e iStochastic().

Constante

Valor

Descrição

MAIN_LINE

0

Linha principal

SIGNAL_LINE

1

Linha de sinal

Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de ADX() e ADXW().

Constante

Valor

Descrição

MAIN_LINE

0

Linha principal

PLUSDI_LINE

1

Linha +DI

MINUSDI_LINE

2

Linha —DI

Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iBands().

Constante

Valor

Descrição

BASE_LINE

0

Linha principal

UPPER_BAND

1

Limite superior

LOWER_BAND

2

Limite inferior

Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iEnvelopes() e iFractals().

Constante

Valor

Descrição

UPPER_LINE

0

Linha de cima

LOWER_LINE

1

Linha de baixo

Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iGator()

Constante

Valor

Descrição

UPPER_HISTOGRAM

0

Histograma superior

LOWER_HISTOGRAM

2

Histograma inferior

Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iAlligator().

Constante

Valor

Descrição

GATORJAW_LINE

0

Linha Jaw

GATORTEETH_LINE

1

Linha Teeth

GATORLIPS_LINE

2

Linha Lips

Identificadores de linhas de indicador permitidos ao copiar valores de iIchimoku().

Constante

Valor

Descrição

TENKANSEN_LINE

0

Linha Tenkan-sen

KIJUNSEN_LINE

1

Linha Kijun-sen

SENKOUSPANA_LINE

2

Linha Senkou Span A

SENKOUSPANB_LINE

3

Linha Senkou Span B

CHIKOUSPAN_LINE

4

Linha Chikou Span