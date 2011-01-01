|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Um indicador para demonstrar DRAW_COLOR_CANDLES."
#property description "ele desenha candlesticks de um símbolo selecionado numa janela separada"
#property description " "
#property description "A cor e a largura dos candlesticks, bem como o símbolo são alterados"
#property description "aleatoriamente a cada N ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- Plotar ColorCandles
#property indicator_label1 "ColorCandles"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
//--- Definir 8 cores para colorir os candlesticks (eles são armazenados na array especial)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parâmetros de entrada
input int N=5; // O número de ticks para alterar o tipo
input int bars=500; // O número de candlesticks para mostrar
input bool messages=false; // Mostrar mensagens no log "Expert Advisors"
//--- buffers do Indicador
double ColorCandlesBuffer1[];
double ColorCandlesBuffer2[];
double ColorCandlesBuffer3[];
double ColorCandlesBuffer4[];
double ColorCandlesColors[];
int candles_colors;
//--- Nome do símbolo
string symbol;
//--- Um array para armazenar as cores que contém 14 elementos
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Se as barras são muito pequenas - concluir o trabalho antes do tempo
if(bars<50)
{
Comment("Por favor, especifique um número maior de barras! A operação do indicador foi terminada");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- mapeamento de buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Um valor vazio
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- O nome do símbolo, para o qual as barras são desenhadas
symbol=_Symbol;
//--- Definir a exibição do símbolo
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
//---- O número de cores para a cor dos candlesticks
candles_colors=8; // Veja uma comentário para a #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- Contar ticks para mudar o estilo e cor
ticks++;
//--- Se um número suficiente de ticks foi acumulado
if(ticks>=N)
{
//--- Selecione um novo símbolo a partir da janela de observação do Mercado
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- Alterar a forma
ChangeLineAppearance();
//--- Mude as cores usadas para desenhar os candlesticks
ChangeColors(colors,candles_colors);
int tries=0;
//--- Faça 5 tentativas de preencher os buffers de Plot1 com os preços a partir da símbolo
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,
ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)
&& tries<5)
{
//--- Um contador de chamadas da função CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//--- Redefinir o contador de ticks para zero
ticks=0;
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenche o candlestick especificado |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[],
double &col_buffer[],
int cndl_colors
)
{
//--- No array de rates[], vamos copiar Open (abertura), High (alta), Low (baixa) e Close (fechamento) de preços
MqlRates rates[];
//--- O contador de tentativas
int attempts=0;
//--- Quanto foi copiado
int copied=0;
//--- Fazer 25 tentativas para obter uma série temporal(timeseries) sobre o símbolo desejado
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s Copiar taxas(%s) tentativas=%d",__FUNCTION__,nome,tentativas);
}
//--- Se falhou em copiar um número suficiente de barras
if(copied!=bars)
{
//--- Formar uma mensagem string
string comm=StringFormat("Para o símbolo %s, conseguiu receber somente %d barras de %d solicitadas",
name,
copied,
bars
);
//--- Mostrar uma mensagem num comentário na janela do gráfico principal
Comment(comm);
//--- Mostrar a mensagem
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- Definir a exibição do símbolo
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
}
//--- Inicializar buffers com valores vazios
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- Sobre cada tick é copiado preços para os buffers
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- Calcular o índice apropriado para os buffers
int buffer_index=total-copied+i;
//--- Escreva os preços para os buffers
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
//--- Definir a cor do candlestick
int color_index=i%cndl_colors;
col_buffer[buffer_index]=color_index;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Aleatoriamente retorna um símbolo de Observação do Mercado |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- O número de símbolos mostrada na janela de observação do Mercado
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- A posição de um símbolo na lista - um número aleatório de 0 para símbolos
int number=MathRand()%symbols;
//--- Retornar o nome de um símbolo na posição especificada
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mudar a cor dos segmentos de candlestick |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- O número de cores
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Para cada índice de cor definir uma nova cor aleatoriamente
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Obter um valor aleatório
int number=MathRand();
//--- Obter um índice no array col[] como um resto da divisão inteira
int i=number%size;
//--- Definir a cor para cada índice com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // O número do estilo gráfico
PLOT_LINE_COLOR, // Identificador da propriedade
plot_color_ind, // O índice da cor, onde se escreve a cor
cols[i]); // Uma nova cor
//--- Escrever as cores
comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mudar a aparência dos candlesticks |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades do candlestick
string comm="";
//--- Escreve o nome do símbolo
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário
Comment(comm);
}