Enumeradores

Dados do tipo enum pertencem a um determinado conjunto limitado de dados. Definindo o tipo enumerador:

enum nome do tipo enumerável

{

lista de valores

};

A lista de valores é uma lista de identificadores de constantes nomeados separados por vírgulas.

Exemplo:

enum months // enumeração de constantes nomeados

{

January,

February,

March,

April,

May,

June,

July,

August,

September,

October,

November,

December

};

Após a enumeração ser declarada, um novo tipo de dados de inteiro de 4 bytes aparece. A declaração do novo tipo de dados permite ao compilador controlar rigidamente os tipos de parâmetros passados, porque a enumeração introduz novas constantes nomeadas. No exemplo acima, a constante nomeada January tem valor igual a 0, February - 1, December - 11.

Rule: Se um certo valor não estiver atribuído a uma constante nomeada que é membro da enumeração, seu novo valor será formado automaticamente. Se ele é o primeiro membro da enumeração, o valor 0 será atribuído a ele. Para todos os subseqüentes membros, os valores serão calculados baseados no valor dos membros anteriores adicionando um.

Exemplo:

enum intervals // Enumeração de constantes nomeadas

{

month=1, // Intervalo de um mês

two_months, // Dois meses

quarter, // Três meses - trimestre

halfyear=6, // Semestre

year=12, // Ano - 12 meses

};

Observações

Diferente do C++, o tamanho da representação interna do tipo enumerado no MQL5 é sempre igual a 4 bytes. Ou seja, sizeof(months) retorna o valor 4.

Diferente do C++, uma enumeração anônima não pode ser declarada no MQL5. Ou seja, um nome único deve ser sempre especificado após a palavra-chave enum.

Também Veja

Conversão de Tipo (Typecasting)