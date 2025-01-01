DocumentaçãoSeções
Ao converter variáveis string em arrays de tipo char e vice-versa, a codificação que por default correspodente ao ANSI corrente do sistema operacional Windows (CP_ACP) é usada em MQL5. Se você quiser especificar um tipo diferente de codificação, isso pode ser definido como parâmetro adicional para as funções CharArrayToString(), StringToCharArray() e FileOpen().

A tabela lista as constantes internas de alguns dos mais populares códigos de página. Códigos de página não mencionados podem ser especificados através de um código correspondente à página.

Constantes Internas de Código de Páginas (Codepages)

Constante

Valor

Descrição

CP_ACP

0

O código de página ANSI do Windows corrente.

CP_OEMCP

1

O código de página do sistema OEM corrente.

CP_MACCP

2

O código de página do sistema Macintosh corrente.

Note: Este valor é usado principalmente em códigos de programa criados antigamente e está sem uso atualmente, já que computadores Macintosh modernos usando Unicode para codificação.

CP_THREAD_ACP

3

O código de página ANSI do Windows para o thread corrente.

CP_SYMBOL

42

Código de página de símbolo

CP_UTF7

65000

Código de página UTF-7.

CP_UTF8

65001

Código de página UTF-8.

