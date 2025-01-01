- Flags de Abertura de Arquivo
Usando um Código de Página (Codepage) em Operações de Conversão de String
Ao converter variáveis string em arrays de tipo char e vice-versa, a codificação que por default correspodente ao ANSI corrente do sistema operacional Windows (CP_ACP) é usada em MQL5. Se você quiser especificar um tipo diferente de codificação, isso pode ser definido como parâmetro adicional para as funções CharArrayToString(), StringToCharArray() e FileOpen().
A tabela lista as constantes internas de alguns dos mais populares códigos de página. Códigos de página não mencionados podem ser especificados através de um código correspondente à página.
Constantes Internas de Código de Páginas (Codepages)
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
CP_ACP
|
0
|
O código de página ANSI do Windows corrente.
|
CP_OEMCP
|
1
|
O código de página do sistema OEM corrente.
|
CP_MACCP
|
2
|
O código de página do sistema Macintosh corrente.
Note: Este valor é usado principalmente em códigos de programa criados antigamente e está sem uso atualmente, já que computadores Macintosh modernos usando Unicode para codificação.
|
CP_THREAD_ACP
|
3
|
O código de página ANSI do Windows para o thread corrente.
|
CP_SYMBOL
|
42
|
Código de página de símbolo
|
CP_UTF7
|
65000
|
Código de página UTF-7.
|
CP_UTF8
|
65001
|
Código de página UTF-8.
