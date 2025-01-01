Usando um Código de Página (Codepage) em Operações de Conversão de String

Ao converter variáveis string em arrays de tipo char e vice-versa, a codificação que por default correspodente ao ANSI corrente do sistema operacional Windows (CP_ACP) é usada em MQL5. Se você quiser especificar um tipo diferente de codificação, isso pode ser definido como parâmetro adicional para as funções CharArrayToString(), StringToCharArray() e FileOpen().

A tabela lista as constantes internas de alguns dos mais populares códigos de página. Códigos de página não mencionados podem ser especificados através de um código correspondente à página.

Constantes Internas de Código de Páginas (Codepages)

Constante Valor Descrição CP_ACP 0 O código de página ANSI do Windows corrente. CP_OEMCP 1 O código de página do sistema OEM corrente. CP_MACCP 2 O código de página do sistema Macintosh corrente. Note: Este valor é usado principalmente em códigos de programa criados antigamente e está sem uso atualmente, já que computadores Macintosh modernos usando Unicode para codificação. CP_THREAD_ACP 3 O código de página ANSI do Windows para o thread corrente. CP_SYMBOL 42 Código de página de símbolo CP_UTF7 65000 Código de página UTF-7. CP_UTF8 65001 Código de página UTF-8.

