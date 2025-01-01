- Tipos Inteiros
- Tipos Reais (double, float)
- Números complexos (complex)
- Tipo string
- Estruturas, Classes e Interfaces
- Objeto Array Dinâmico
- Matrizes e vetores
- Conversão de Tipo (Typecasting)
- Tipo void e constante NULL
- Tipos personalizados
- Ponteiros de Objeto
- Referência, Modificador & e Palavra-chave this
Tipo void e constante NULL
Sintaticamente o tipo void é um tipo fundamental, juntamente com os tipos char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double e string. Este tipo é usado tanto para indicar que a função não retorna nenhum valor ou, como um parâmetro de função, para indicar ausência de parâmetros.
A predefinida variável constante NULL é do tipo void. Ele pode ser atribuído a variáveis de qualquer outro tipo fundamental sem conversão. A comparação de variáveis de tipo fundamental com o valor NULL é permitida..
Exemplo:
|
//--- Se a string não é inicializada, então atribua nosso valor predefinido a ela
Também NULL pode ser comparado com ponteiros de objetos criados com o operador new.
Também Veja