Tipo void e constante NULL

Sintaticamente o tipo void é um tipo fundamental, juntamente com os tipos char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double e string. Este tipo é usado tanto para indicar que a função não retorna nenhum valor ou, como um parâmetro de função, para indicar ausência de parâmetros.

A predefinida variável constante NULL é do tipo void. Ele pode ser atribuído a variáveis de qualquer outro tipo fundamental sem conversão. A comparação de variáveis de tipo fundamental com o valor NULL é permitida..

Exemplo:

//--- Se a string não é inicializada, então atribua nosso valor predefinido a ela

if(some_string==NULL) some_string="empty";

Também NULL pode ser comparado com ponteiros de objetos criados com o operador new.

