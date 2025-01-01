Propriedades do Ativo

Para obter as informações atuais do mercado, existem várias funções: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() e SymbolInfoString(). O primeiro parâmetro é o nome do ativo, os valores do segundo parâmetro da função podem ser um dos identificadores ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE e ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

Para a função SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identificador Descrição Tipo SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY Indica que os dados do símbolo sofreram atraso. A propriedade só pode ser consultada para símbolos selecionados em MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Um erro será gerado para símbolos não selecionados ERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302) bool SYMBOL_SECTOR O setor da economia ao qual pertence o ativo ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY Tipo de indústria ou ramo da economia ao qual pertence o ativo ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM Indica que o ativo é personalizado, em outras palavras, criado artificialmente com base em outros símbolos da janela Observação de mercado ou/e fontes de dados externas bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR Cor de fundo que destaca o um símbolo na Observação de mercado color SYMBOL_CHART_MODE Tipo de preço para construção de barras — Bid ou Last ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST Sinal de que existe um símbolo com o mesmo nome bool SYMBOL_SELECT O ativo (símbolo) é selecionado na janela Observação de Mercado bool SYMBOL_VISIBLE Indica que o símbolo selecionado é exibido na Observação de Mercado. Alguns símbolos (normalmente, taxas transversais necessárias para o cálculo de requisitos de margem e lucro na moeda depósito) são selecionados automaticamente, mas, neste caso, não podem ser mostrados na Observação de Mercado. Para serem exibidos, esses símbolos devem ser selecionados explicitamente. bool SYMBOL_SESSION_DEALS Número de operações (deals) na sessão atual long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Número de ordens de Compra no momento long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Número de ordens de Venda no momento long SYMBOL_VOLUME Volume da última operação (deal) long SYMBOL_VOLUMEHIGH Volume diário máximo long SYMBOL_VOLUMELOW Volume diário mínimo long SYMBOL_TIME Hora da última cotação datetime SYMBOL_DIGITS Dígitos após um ponto decimal int SYMBOL_SPREAD_FLOAT Indicação de um spread flutuante bool SYMBOL_SPREAD Valor do spread em pontos int SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Número máximo de solicitações exibidas na Profundidade do Mercado. Para ativos que não tem fila de solicitações, o valor é igual a zero. int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Modo de cálculo de preço de contrato ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE Tipo de execução de ordem ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME Data do início de negociação do ativo (geralmente usado para futuros) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME Data do fim de negociação do ativo (geralmente usado para futuros) datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Mínima distância em pontos a partir do preço de fechamento atual para colocar ordens de Stop int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Distância para congelar operações de negociação em pontos int SYMBOL_TRADE_EXEMODE Modo de execução de operação (deal) ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE Modelo de cálculo de Swap ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Dia da semana para cobrar rolagem de swap de 3 dias ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG Modo de cálculo de margem de cobertura de acordo com o lado maior - leg - (Buy ou Sell) bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE Flags de modos de expiração de ordens permitidas int SYMBOL_FILLING_MODE Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas int SYMBOL_ORDER_MODE Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE Prazo de validade do StopLoss e TakeProfit das ordens, se SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled) ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE Tipo de opção ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT Opção direita (Call/Put) ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Para a função SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identificador Descrição Tipo SYMBOL_BID Preço de Venda (Bid) - melhor oferta de venda double SYMBOL_BIDHIGH Máximo Preço de Venda do dia double SYMBOL_BIDLOW Mínimo Preço de Venda do dia double SYMBOL_ASK Preço de Compra (Ask) - melhor oferta de compra double SYMBOL_ASKHIGH Máximo Preço de Compra do dia double SYMBOL_ASKLOW Mínimo Preço de Compra do dia double SYMBOL_LAST Preço da último operação (deal) double SYMBOL_LASTHIGH Máximo dos preços negociados do dia double SYMBOL_LASTLOW Mínimo dos preços negociados do dia double SYMBOL_VOLUME_REAL Volume da última operação (deal) double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL Volume diário máximo double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL Volume diário mínimo double SYMBOL_OPTION_STRIKE O preço do strike de uma opção. O preço que um comprador de opções pode comprar (numa opção de compra) ou vender (numa opção de venda) o ativo subjacente e o vendedor de opções é obrigado a vender ou a comprar a quantia adequada do ativo subjacente. double SYMBOL_POINT Valor de um ponto do ativo double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Valor do SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Preço de tick calculado para uma posição lucrativa double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Preço de tick calculado para um posição perdedora double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Mínima mudança de preço double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Tamanho do contrato de negociação double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST Os Juros acumuladossão uma parte dos juros dos títulos e é calculado proporcionalmente ao número de dias a partir da data de emissão do cupom ou da data de pagamento do juro anterior. double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE O valor nominal é o valor inicial - de um título - definido pelo emissor double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE O índice de liquidez é a proporção do valor do ativo que pode ser usada como garantia. double SYMBOL_VOLUME_MIN Mínimo volume para uma operação (deal) double SYMBOL_VOLUME_MAX Máximo volume para uma operação (deal) double SYMBOL_VOLUME_STEP Mínimo passo de mudança de volume para execução de uma operação (deal) double SYMBOL_VOLUME_LIMIT Máximo volume agregado permitido de uma posição aberta e ordens pendentes em uma direção (compra ou venda) para um ativo. Por exemplo, com a limitação de 5 lotes, você pode ter uma posição comprada aberta com o volume de 5 lotes e colocar uma ordem pendente de Sell Limit com o volume de 5 lotes. Mas neste caso você não pode colocar um ordem pendente de Buy Limite (já que o total de volume em uma direção excederia o limite) ou colocar Sell Limit com o volume maior que 5 lotes. double SYMBOL_SWAP_LONG Valor de swap comprado double SYMBOL_SWAP_SHORT Valor de swap vendido double SYMBOL_SWAP_SUNDAY Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir uma posição de um determinado - para (SUNDAY) - para o próximo. Podem-se aplicar os seguintes valores: 0 — não são acumulados swaps

1 — único swap acumulado

3 — triplo swap acumulado double SYMBOL_SWAP_MONDAY Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de segunda para terça-feira double SYMBOL_SWAP_TUESDAY Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de terça para quarta-feira double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de quarta para quinta-feira double SYMBOL_SWAP_THURSDAY Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de quinta para sexta-feira double SYMBOL_SWAP_FRIDAY Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de sexta para sábado double SYMBOL_SWAP_SATURDAY Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de sábado para domingo double SYMBOL_MARGIN_INITIAL Margem inicial significa a quantia de moeda de margem requerida para abrir uma posição com o volume de um lote. É usada para verificar os ativos de um cliente quando ele ou ele entra no mercado. A função SymbolInfoMarginRate() fornece informações sobre o valor da margem cobrada, dependendo do tipo e direção da ordem. double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE A margem de manutenção. Se for definida, ele representa a quantia de margem na moeda de margem do ativo cobrada de um lote. É usada parar verificar os ativos de um cliente quando o estado da conta dele/dela muda. Se a margem de manutenção é igual a 0, a margem inicial é usada. A função SymbolInfoMarginRate() fornece informações sobre o valor da margem cobrada, dependendo do tipo e direção da ordem. double SYMBOL_SESSION_VOLUME Volume resumo de operações da sessão atual double SYMBOL_SESSION_TURNOVER Rotatividade resumo da sessão atual double SYMBOL_SESSION_INTEREST Juros de abertura resumo double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Volume atual de ordens de Compra double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Volume atual de ordens de Venda double SYMBOL_SESSION_OPEN Preço de abertura da sessão atual double SYMBOL_SESSION_CLOSE Preço de fechamento da sessão atual double SYMBOL_SESSION_AW Preço médio ponderado da sessão atual double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Preço de liquidação da sessão atual double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Mínimo preço da sessão atual double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Máximo preço da sessão atual double SYMBOL_MARGIN_HEDGED Tamanho do contrato ou margem para um lote de posições sobrepostas (posições com várias direções segundo um mesmo símbolo). Há duas maneiras de calcular a margem dessas posições. O método de cálculo é determinado pela corretora. Cálculo básico: Se, para o instrumento, tiver sido estabelecida uma margem inicial (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), então, a margem de cobertura é indicada como valor absoluto (em dinheiro).

Se não se tiver estabelecido uma margem inicial (igual a 0), então, no campo SYMBOL_MARGIN_HEDGED indica-se o tamanho do contrato que será usado no cálculo da margem segundo a fórmula correspondente ao tipo de instrumento de negociação ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ). Cálculo pela maior posição: O valor do SYMBOL_MARGIN_HEDGED não é tido em conta.

Calcula-se o volume de todas as posições tanto curtas como longas segundo o instrumento.

Para cada lado calcula-se o preço médio ponderado tanto de abertura, como de conversão para a moeda do depósito.

A seguir, segundo as fórmulas correspondentes ao tipo de instrumento de negociação ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ), calcula-se a margem para o lado curto e longo.

Como valor final usa-se o maior. double SYMBOL_PRICE_CHANGE Alteração do preço atual em relação ao final do dia anterior, expresso em porcentagem. double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY Volatilidade percentual double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL Preço teórico da opção double SYMBOL_PRICE_DELTA Delta da opção/garantia. Mostra quanto o preço da opção muda em unidades quando o preço do ativo subjacente mudar 1 unidade double SYMBOL_PRICE_THETA Teta da opção/garantia. O número de pontos que o preço da opção perderá cada dia devido a deterioração temporária, ou seja, quando a data de vencimento se aproxima double SYMBOL_PRICE_GAMMA Gama da opção/garantia. Mostra a taxa de alteração de delta, isto é, exibe com que rapidez ou lentidão muda o prêmio da opção double SYMBOL_PRICE_VEGA Vega da opção/garantia. Mostra o número de pontos que mudará o preço da opção quando a volatilidade mudar 1% double SYMBOL_PRICE_RHO Rô da opção/garantia. Reflete a sensibilidade do preço teórico da opção a variações de 1% da taxa de juros double SYMBOL_PRICE_OMEGA Omega da opção/garantia. A elasticidade da opção é a variação percentual no preço da opção em relação à variação percentual no preço do ativo subjacente double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY Sensibilidade da opção/garantia. Mostra quantos pontos deve mudar o preço do ativo subjacente da opção para que o preço da opção mude um ponto double

Para a função SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identificador Descrição Tipo SYMBOL_BASIS O ativo subjacente de um derivado string SYMBOL_CATEGORY Nome da categoria ou setor ao qual pertence o ativo string SYMBOL_COUNTRY País para o qual pertence o instrumento financeiro string SYMBOL_SECTOR_NAME Setor da economia ao qual pertence o instrumento financeiro string SYMBOL_INDUSTRY_NAME Ramo da economia ou tipo de indústria ao qual pertence o instrumento financeiro string SYMBOL_CURRENCY_BASE Moeda base de um ativo string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Moeda de lucro string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Moeda de margem string SYMBOL_BANK Fornecedor da cotação atual string SYMBOL_DESCRIPTION Descrição do ativo string SYMBOL_EXCHANGE Nome da bolsa de valores ou da plataforma de negociação em que é negociado o ativo string SYMBOL_FORMULA Fórmula para construir o preço de um símbolo personalizado. Se o nome do instrumento financeiro incluído na fórmula começar com um dígito ou contiver um caractere especial ("", ".", "-", "&", "#", etc.), o nome desse instrumento deverá ser colocado entre aspas. Símbolo sintético: "@ESU19"/EURCAD

Spread de calendário: "Si-9.13"-"Si-6.13"

Índice euro: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN O nome de um ativo no sistema ISIN (International Securities Identification Number). O International Securities Identification Number é um código de 12 dígitos alfanumérico que identifica de forma única um ativo financeiro. A presença desta propriedade de ativo é determinada no lado do servidor de negociação. string SYMBOL_PAGE Endereço de página com informações sobre o símbolo. Esse endereço será mostrado como um referência durante a visualização de propriedades do símbolo no terminal string SYMBOL_PATH Caminho da árvore de ativos string

O gráfico de preço segundo o símbolo pode ser construído com base no preço Bid ou Last. A maneira como são geradas e exibidas as barras - no terminal - depende da escolha do preço para construir gráficos. Possíveis valores da propriedade SYMBOL_CHART_MODE são dadas na enumeração ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Identificador Descrição SYMBOL_CHART_MODE_BID Barras são construídas segundo o preço Bid SYMBOL_CHART_MODE_LAST Barras são construídas segundo o preço Last

Para cada ativo vários modos de expiração de ordens pendentes podem ser especificados. Uma flag é associado a cada modo. Flags pode ser combinados usando a operação de OR lógico (|), por exemplo, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. A fim de verificar se um certo modo é permitido para um ativo, o resultado doAND(&)deve ser comparado ao flag do modo.

Se o flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED for especificado para um ativo, então ao enviar uma ordem pendente, você pode especificar até que momento esta ordem pendente é válida.

Identificador Valor Descrição SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 A ordem é válida durante um período de tempo ilimitado, até que ela seja explicitamente cancelada SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 A ordem é válida até o fim do dia SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 A hora de expiração é especificada na ordem SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 A data de expiração é especificada na ordem

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verifica se um modo de expiração especifico é permitido |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- Obtém o valor da propriedade que descreve os modos de expiração permitidos

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- Retorna true, se o modo exp_type é permitido

return((expiration&exp_type)==exp_type);

}

Se a propriedade SYMBOL_EXPIRATION_MODE tem o valor SYMBOL_EXPIRATION_GTC (ordem válida até ser cancelada), a validade das ordens pendentes e os níveis colocados StopLoss/TakeProfit são definidos adicionalmente usando a enumeração ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Identificador Descrição SYMBOL_ORDERS_GTC Ordens pendentes e níveis Stop Loss/Take Profit são validas de maneira ilimitada no tempo até a cancelação explicita SYMBOL_ORDERS_DAILY As ordens são válidas apenas dentro de um único dia de negociação. Após a conclusão, todos os níveis de StopLoss e TakeProfit são removidos, bem como ordens pendentes são excluídas SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS Ao mudar o dia de negociação são excluídas apenas as ordens pendentes, enquanto os níveis StopLoss e TakeProfit são salvos.

Ao enviar uma ordem, você pode especificar a política de preenchimento do volume declarado na ordem de negociação. As opções permitidas de execução de ordem por volume para cada ativo são mostradas na tabela. Para cada ativo, podem ser definidos vários modos por meio de uma combinação de flags. A combinação de flags é expressa pela operação lógica OU (|), por exemplo, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Para verificar a resolução de um modo específico para um ativo, você precisa comparar o resultado de E (&) com o flag de modo - exemplo.

Política de preenchimento Identificador Valor Descrição Tudo/Nada SYMBOL_FILLING_FOK 1 A ordem pode ser executada apenas com o volume especificado. Se não houver volume do ativo financeiro no mercado não for suficiente no momento, a ordem não será executada. O volume necessário pode ser composto por diversas ofertas atualmente disponíveis no mercado. Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_FO. A possibilidade de usar ordens FOK é determinada no servidor de negociação. Tudo/Parcial SYMBOL_FILLING_IOC 2 O trader aceita executar a transação com o volume máximo disponível no mercado, dentro dos limites especificados na ordem. Se a execução completa não for possível, a ordem será executada com o volume disponível, e o volume não executado da ordem será cancelado. Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_IOC. A possibilidade de usar ordens IOC é determinada no servidor de negociação. Passiva SYMBOL_FILLING_BOC 4 A política BoC (Book-or-Cancel) implica que o pedido só pode ser colocado no livro de ofertas e não pode ser executado imediatamente. Se a ordem pode ser executada imediatamente quando colocada, ela é retirada. Na verdade, esta política de execução só pode ser especificada quando o preço da ordem colocada for pior do que o mercado atual. As ordens BOC são utilizadas para negociação passiva, garantindo que a ordem não seja executada imediatamente após a colocação, e que não afete a liquidez atual. Ela é suportada somente para ordens limite e stop-limit, ou seja, se o sinalizador SYMBOL_ORDER_MODE contém valores SYMBOL_ORDER_LIMIT o/ou SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT. Retornar Sem identificador Em caso de execução parcial, uma ordem a mercado ou limite com volume residual continua em vigor, em vez de ser removida. Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN. Ordens Return não são permitidas no modo Market Execution (execução de ordens a mercado - SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Ao enviar a ordem de negociação usando a função OrderSend(), a devida política de execução quanto ao volume pode ser definida no campo type_filling na estrutura especial MqlTradeRequest, com valores válidos da enumeração ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Se o tipo de preenchimento não for especificado, ORDER_FILLING_RETURN será automaticamente substituído na ordem de negociação. Vale a pena ressaltar que o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN é permitido para qualquer modo de execução, exceto para o modo "Execução a mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Ao enviar uma ordem de negociação para ser executada no momento atual (time in force), é necessário ter em conta que nos mercados financeiros não existe garantia de que num dado momento para dado ativo financeiro todo o volume solicitado estará disponível ao preço pretendido. É por esse motivo que a realização de operações de negociação em tempo real é regulada pelos modos de execução com base no preço e no volume. Os modos, ou seja, as políticas de execução, definem as regras para os casos em que o preço mudou ou o volume solicitado não pode ser totalmente cumprido no momento.

Modo de execução Descrição Valor em ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION Modo de execução (Request Execution) Execução da ordem de mercado ao preço previamente recebido da corretora. Antes de uma ordem de mercado ser enviada, são solicitados à corretora os preços pelos qual ela será executada. Após serem recebidos, a execução da ordem a um determinado preço pode ser confirmada ou rejeitada. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Execução imediata (Instant Execution) Execução imediata de uma ordem de mercado ao preço especificado. Ao enviar uma ordem de negociação para ser executada, a plataforma substitui automaticamente os preços atuais na ordem. Se a corretora aceitar o preço, a ordem será executada.

Se a corretora não aceitar o preço solicitado, ocorre a chamada "recotação" (Requote) - a corretora retorna os preços aos quais a ordem pode ser executada. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Execução a mercado (Market Execution) A decisão sobre o preço de execução é feita pela corretora sem acordo adicional com o trader. O envio de uma ordem a mercado nesta modalidade implica que se aceita antecipadamente o preço a que será executada. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Execução de bolsa (Exchange Execution) As operações de negociação são realizadas aos preços das cotações atuais de mercado. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Antes de enviar uma ordem para ser executada no momento atual, para a correta configuração do valor ORDER_TYPE_FILLING (tipo de execução por volume), para cada ativo financeiro por meio da função SymbolInfoInteger() você pode obter o valor da propriedade SYMBOL_FILLING_MODE que mostra os tipos de preenchimento por volume (permitidos para este símbolo) como uma combinação de flags. Deve-se observar que o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN é sempre permitido, exceto para o modo "Execução da mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

O uso de tipos de preenchimento dependendo do modo de execução pode ser representado na forma de uma tabela:

Modo de execução\Política de preenchimento Tudo/Nada (FOK ORDER_FILLING_FOK) Tudo/Parcial (IOC ORDER_FILLING_IOC) Retornar (Return ORDER_FILLING_RETURN) Execução imediata (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (independentemente da configuração do ativo) + (independentemente da configuração do ativo) + (sempre) Execuções a pedido SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (independentemente da configuração do ativo) + (independentemente da configuração do ativo) + (sempre) Execução a mercado SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (definido nas configurações do ativo) + (definido nas configurações do ativo) - (proibido independentemente da configuração do ativo) Execução de bolsa SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (definido nas configurações do ativo) + (definido nas configurações do ativo) + (sempre)

Para ordens pendentes, independentemente do modo de execução (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) é necessário utilizar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN, uma vez que essas ordens são executadas no momento do envio. Ao usar ordens pendentes, o trader aceita com antecedência que quando as condições para realização da transação nesta ordem forem atendidas, a corretora usará o tipo de preenchimento que é suportado por dada plataforma de negociação.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| verifica se o modo de preenchimento especificado é permitido |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- obtemos o valor da propriedade que descreve o modo de preenchimento

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- retornamos true, se o modo fill_type estive habilitado

return((filling&fill_type)==fill_type);

}

Ao enviar um pedido de comércio usando a função OrderSend(), um tipo de ordem do enumerador ENUM_ORDER_TYPE enumeration deve ser especificada para algumas operações. Nem todos os tipos de ordens podem ser autorizadas por um símbolo específico. Propriedade SYMBOL_ORDER_MODE descreve os sinalizadores dos tipos de ordens permitidas.

Identificador Valor Descrição SYMBOL_ORDER_MARKET 1 Ordens de mercado são permitidas (Buy e Sell) SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 Ordens de limite são permitidas (Buy Limit e Sell Limit) SYMBOL_ORDER_STOP 4 Ordens de parada são permitidas (Buy Stop e Sell Stop) SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 Ordens de limite de parada são permitidas (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit) SYMBOL_ORDER_SL 16 Stop Loss é permitido SYMBOL_ORDER_TP 32 Take Profit é permitido SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Autorização para fechar a posição usando outra oposta, quer dizer, usando uma posição aberta na direção oposta, no mesmo mesmo instrumento. A propriedade é definida para contas com sistema de cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| A função imprime tipos de ordens permitidas para um símbolo |

//+------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- receber o valor da propriedade descrevendo os tipos de ordens permitidas

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- verificar se há ordens de mercado (Execução de Mercado)

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": Ordens de mercado são permitidas (Buy e Sell)");

//--- verificar se há ordens de Limite

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": Ordens Buy Limit e Sell Limit são permitidas");

//--- verificar se há ordens de Parada

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": Ordens Buy Stop e Sell Stop são permitidas");

//--- verificar se há ordens Stop Limit

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": Ordens Buy Stop Limit e Sell Stop Limit são permitidas");

//--- verificar se a colocação de uma ordem Stop Loss é permitida

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+": Ordens de Stop Loss são permitidas");

//--- verificar se a colocação de uma ordem Take Profit é permitida

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+": Ordens de Take Profit são permitidas");

//--- verificar se a permissão para fechar uma posição usando uma posição oposta

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)

Print(symbol+": Permitido fechamento com posição oposta");

//---

}

A enumeração ENUM_SYMBOL_CALC_MODE é usada para obter informação sobre como os requerimentos de margem para um ativo são calculados.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identificador Descrição Fórmula SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Modo Forex - cálculo de lucro e margem para Forex Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE Forex No Leverage mode — cálculo de lucro e margem para o mercado Forex sem levar em conta a alavancagem Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Modo Futuros - cálculo de margem e lucro para futuros Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFD Modo CFD - cálculo de margem e lucro para CFD Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX Modo índice CFD - cálculo de margem e lucro para CFD por índices Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE Modo Alavancado CFD - cálculo de margem e lucro para CFD em negociação alavancada Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Modo Exchange - cálculo de margem e lucro para negociação de títulos na bolsa de valores Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Modo Futures - cálculo da margem e lucro para os contratos futuros de negociação na bolsa de valores Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate ou Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS Modo FORTS Futures - cálculo de margem e lucro para futuros contratos de comercialização nos FORTS. A margem pode ser reduzida pela quantidade de desvio MarginDiscount de acordo com as regras seguintes: 1. Se o preço de uma posição long (ordem BUY) é menor do que o preço estimado, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize) 2. Se o preço de uma posição short (ordem SELL) é superior ao preço estimado, MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize) onde: PriceSettle — preço estimado (limpando) da sessão anterior; PriceOrder - preço médio ponderado de posição ou preço de abertura definido na ordem (pedido); TickPrice - Preço de tick (custo da mudança do preço por um ponto) TickSize - tamanho tick (passo de alteração de preço mínima)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate ou Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS Exchange Bonds mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos na bolsa de valores Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX Exchange MOEX Stocks mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos na Bolsa de Moscou Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX Exchange MOEX Bonds mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos de dívida na Bolsa de Moscou Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account. The market value of an open position is calculated based on the volume, current market price, contract size and liquidity ratio. The value is included into Assets, which are added to Equity. Open positions of such symbols increase the Free Margin amount and are used as additional margin (collateral) for open positions of tradable instruments. Margin: no Profit: no Market Value: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

Existem vários modos de negociação de ativos. Informação sobre modos de negociação de um certo ativo é refletido nos valores da enumeração ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identificador Descrição SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Negociação está desabilitada para o ativo SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Permitido somente posições compradas SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Permitido somente posições vendidas SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Permitido somente operações de fechamento de posição SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Sem restrições de negociação

Os possíveis modos de execução de uma operação (deal) para um certo ativo são definidos na enumeração ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identificador Descrição SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Execução por solicitação SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Execução instantânea SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Execução a Mercado SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Execução em um sistema de negociação externo (Exchange)

Métodos de cálculo de swap na transferência de posição são especificados na enumeração ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. O método de cálculo de swap determina a unidade de medida dos parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT. Por exemplo, se swaps são cobrados na moeda de depósito do cliente, então os valores destes parâmetros são especificados como uma quantia de dinheiro na moeda de depósito do cliente.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identificador Descrição SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Desabilita swaps (sem swaps) SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Swaps são cobrados em pontos SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Swaps são cobrados em dinheiro na moeda base do ativo SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de margem do ativo SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de depósito do cliente SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT Swaps são creditados em dinheiro na moeda do cálculo de lucro SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Swaps são cobrados como juro anual especificado a partir do preço de instrumento no cálculo do swap (ano bancário padrão é 360 dias) SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Swaps são cobradas como juro anual especificado a partir do preço de abertura da posição (ano bancário padrão é 360 dias) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de fechamento +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de Venda (Bid) atual +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

Os valores da enumeração ENUM_DAY_OF_WEEK são usados para especificar dias da semana.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identificador Descrição SUNDAY Domingo MONDAY Segunda-feira TUESDAY Terça-feira WEDNESDAY Quarta-feira THURSDAY Quinta-feira FRIDAY Sexta-feira SATURDAY Sábado

An option is a contract, which gives the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset (goods, stocks, futures, etc.) at a specified price on or before a specific date. The following enumerations describe option properties, including the option type and the right arising from it.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identifier Descrição SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL A call option gives you the right to buy an asset at a specified price SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT A put option gives you the right to sell an asset at a specified price

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identifier Descrição SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN A opção europeia só pode ser exercida em uma data especificada (validade, data de assinatura, data de entrega) SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN A opção americana pode ser exercida em qualquer dia de negociação ou antes do termo. O prazo dentro do qual o comprador pode exercer a opção é especificado para ele

Os instrumentos financeiros são distribuídos por setores da economia. Um setor de uma economia é definido por suas características, objetivos econômicos, funções e comportamento gerais, o que o permite diferenciar de outras parcelas da economia. ENUM_SYMBOL_SECTOR lista os setores da economia aos quais um instrumento comercial pode pertencer.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

Identificador Descrição SECTOR_UNDEFINED Indefinido SECTOR_BASIC_MATERIALS Commodities SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES Serviços de comunicação SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL Consumo cíclico de demanda SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE Consumo básico SECTOR_CURRENCY Moedas SECTOR_CURRENCY_CRYPTO Criptomoedas SECTOR_ENERGY Energia SECTOR_FINANCIAL Finanças SECTOR_HEALTHCARE Cuidados de saúde SECTOR_INDUSTRIALS Indústria SECTOR_REAL_ESTATE Imobiliário SECTOR_TECHNOLOGY Tecnologia SECTOR_UTILITIES Serviços públicos SECTOR_INDEXES Índices SECTOR_COMMODITIES Mercadorias

Cada instrumento financeiro pode pertencer a um tipo específico de indústria ou setor. Um setor da economia é um conjunto de empresas que produzem produtos homogêneos ou específicos usando o mesmo tipo de tecnologia. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY lista os tipos de indústria aos quais um instrumento comercial pode pertencer.