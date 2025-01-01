- Propriedades do Terminal Cliente
Propriedades do Ativo
Para obter as informações atuais do mercado, existem várias funções: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() e SymbolInfoString(). O primeiro parâmetro é o nome do ativo, os valores do segundo parâmetro da função podem ser um dos identificadores ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE e ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.
Para a função SymbolInfoInteger()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY
|
Indica que os dados do símbolo sofreram atraso. A propriedade só pode ser consultada para símbolos selecionados em MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Um erro será gerado para símbolos não selecionados ERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302)
|
bool
|
SYMBOL_SECTOR
|
O setor da economia ao qual pertence o ativo
|
SYMBOL_INDUSTRY
|
Tipo de indústria ou ramo da economia ao qual pertence o ativo
|
SYMBOL_CUSTOM
|
Indica que o ativo é personalizado, em outras palavras, criado artificialmente com base em outros símbolos da janela Observação de mercado ou/e fontes de dados externas
|
bool
|
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
|
Cor de fundo que destaca o um símbolo na Observação de mercado
|
color
|
SYMBOL_CHART_MODE
|
Tipo de preço para construção de barras — Bid ou Last
|
SYMBOL_EXIST
|
Sinal de que existe um símbolo com o mesmo nome
|
bool
|
SYMBOL_SELECT
|
O ativo (símbolo) é selecionado na janela Observação de Mercado
|
bool
|
SYMBOL_VISIBLE
|
Indica que o símbolo selecionado é exibido na Observação de Mercado.
Alguns símbolos (normalmente, taxas transversais necessárias para o cálculo de requisitos de margem e lucro na moeda depósito) são selecionados automaticamente, mas, neste caso, não podem ser mostrados na Observação de Mercado. Para serem exibidos, esses símbolos devem ser selecionados explicitamente.
|
bool
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Número de operações (deals) na sessão atual
|
long
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Número de ordens de Compra no momento
|
long
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Número de ordens de Venda no momento
|
long
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume da última operação (deal)
|
long
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Volume diário máximo
|
long
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Volume diário mínimo
|
long
|
Hora da última cotação
|
datetime
|
SYMBOL_DIGITS
|
Dígitos após um ponto decimal
|
int
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Indicação de um spread flutuante
|
bool
|
SYMBOL_SPREAD
|
Valor do spread em pontos
|
int
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Número máximo de solicitações exibidas na Profundidade do Mercado. Para ativos que não tem fila de solicitações, o valor é igual a zero.
|
int
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Modo de cálculo de preço de contrato
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Tipo de execução de ordem
|
SYMBOL_START_TIME
|
Data do início de negociação do ativo (geralmente usado para futuros)
|
datetime
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Data do fim de negociação do ativo (geralmente usado para futuros)
|
datetime
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Mínima distância em pontos a partir do preço de fechamento atual para colocar ordens de Stop
|
int
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Distância para congelar operações de negociação em pontos
|
int
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Modo de execução de operação (deal)
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Modelo de cálculo de Swap
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Dia da semana para cobrar rolagem de swap de 3 dias
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
|
Modo de cálculo de margem de cobertura de acordo com o lado maior - leg - (Buy ou Sell)
|
bool
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Flags de modos de expiração de ordens permitidas
|
int
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas
|
int
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas
|
int
|
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
|
Prazo de validade do StopLoss e TakeProfit das ordens, se SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled)
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Tipo de opção
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Opção direita (Call/Put)
Para a função SymbolInfoDouble()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
SYMBOL_BID
|
Preço de Venda (Bid) - melhor oferta de venda
|
double
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Máximo Preço de Venda do dia
|
double
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Mínimo Preço de Venda do dia
|
double
|
SYMBOL_ASK
|
Preço de Compra (Ask) - melhor oferta de compra
|
double
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Máximo Preço de Compra do dia
|
double
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Mínimo Preço de Compra do dia
|
double
|
SYMBOL_LAST
|
Preço da último operação (deal)
|
double
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Máximo dos preços negociados do dia
|
double
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Mínimo dos preços negociados do dia
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_REAL
|
Volume da última operação (deal)
|
double
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
|
Volume diário máximo
|
double
|
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
|
Volume diário mínimo
|
double
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
O preço do strike de uma opção. O preço que um comprador de opções pode comprar (numa opção de compra) ou vender (numa opção de venda) o ativo subjacente e o vendedor de opções é obrigado a vender ou a comprar a quantia adequada do ativo subjacente.
|
double
|
SYMBOL_POINT
|
Valor de um ponto do ativo
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Valor do SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Preço de tick calculado para uma posição lucrativa
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Preço de tick calculado para um posição perdedora
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Mínima mudança de preço
|
double
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Tamanho do contrato de negociação
|
double
|
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
|
Os Juros acumuladossão uma parte dos juros dos títulos e é calculado proporcionalmente ao número de dias a partir da data de emissão do cupom ou da data de pagamento do juro anterior.
|
double
|
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
|
O valor nominal é o valor inicial - de um título - definido pelo emissor
|
double
|
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
|
O índice de liquidez é a proporção do valor do ativo que pode ser usada como garantia.
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Mínimo volume para uma operação (deal)
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Máximo volume para uma operação (deal)
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Mínimo passo de mudança de volume para execução de uma operação (deal)
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Máximo volume agregado permitido de uma posição aberta e ordens pendentes em uma direção (compra ou venda) para um ativo. Por exemplo, com a limitação de 5 lotes, você pode ter uma posição comprada aberta com o volume de 5 lotes e colocar uma ordem pendente de Sell Limit com o volume de 5 lotes. Mas neste caso você não pode colocar um ordem pendente de Buy Limite (já que o total de volume em uma direção excederia o limite) ou colocar Sell Limit com o volume maior que 5 lotes.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Valor de swap comprado
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Valor de swap vendido
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
|
Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir uma posição de um determinado - para (SUNDAY) - para o próximo. Podem-se aplicar os seguintes valores:
|
double
|
SYMBOL_SWAP_MONDAY
|
Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de segunda para terça-feira
|
double
|
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
|
Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de terça para quarta-feira
|
double
|
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
|
Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de quarta para quinta-feira
|
double
|
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
|
Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de quinta para sexta-feira
|
double
|
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
|
Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de sexta para sábado
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
|
Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de sábado para domingo
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Margem inicial significa a quantia de moeda de margem requerida para abrir uma posição com o volume de um lote. É usada para verificar os ativos de um cliente quando ele ou ele entra no mercado.
A função SymbolInfoMarginRate() fornece informações sobre o valor da margem cobrada, dependendo do tipo e direção da ordem.
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
A margem de manutenção. Se for definida, ele representa a quantia de margem na moeda de margem do ativo cobrada de um lote. É usada parar verificar os ativos de um cliente quando o estado da conta dele/dela muda. Se a margem de manutenção é igual a 0, a margem inicial é usada.
A função SymbolInfoMarginRate() fornece informações sobre o valor da margem cobrada, dependendo do tipo e direção da ordem.
|
double
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Volume resumo de operações da sessão atual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Rotatividade resumo da sessão atual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Juros de abertura resumo
|
double
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Volume atual de ordens de Compra
|
double
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Volume atual de ordens de Venda
|
double
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Preço de abertura da sessão atual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Preço de fechamento da sessão atual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Preço médio ponderado da sessão atual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Preço de liquidação da sessão atual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Mínimo preço da sessão atual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Máximo preço da sessão atual
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
|
Tamanho do contrato ou margem para um lote de posições sobrepostas (posições com várias direções segundo um mesmo símbolo). Há duas maneiras de calcular a margem dessas posições. O método de cálculo é determinado pela corretora.
Cálculo básico:
Cálculo pela maior posição:
|
double
|
SYMBOL_PRICE_CHANGE
|
Alteração do preço atual em relação ao final do dia anterior, expresso em porcentagem.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
|
Volatilidade percentual
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
|
Preço teórico da opção
|
double
|
SYMBOL_PRICE_DELTA
|
Delta da opção/garantia. Mostra quanto o preço da opção muda em unidades quando o preço do ativo subjacente mudar 1 unidade
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THETA
|
Teta da opção/garantia. O número de pontos que o preço da opção perderá cada dia devido a deterioração temporária, ou seja, quando a data de vencimento se aproxima
|
double
|
SYMBOL_PRICE_GAMMA
|
Gama da opção/garantia. Mostra a taxa de alteração de delta, isto é, exibe com que rapidez ou lentidão muda o prêmio da opção
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VEGA
|
Vega da opção/garantia. Mostra o número de pontos que mudará o preço da opção quando a volatilidade mudar 1%
|
double
|
SYMBOL_PRICE_RHO
|
Rô da opção/garantia. Reflete a sensibilidade do preço teórico da opção a variações de 1% da taxa de juros
|
double
|
SYMBOL_PRICE_OMEGA
|
Omega da opção/garantia. A elasticidade da opção é a variação percentual no preço da opção em relação à variação percentual no preço do ativo subjacente
|
double
|
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
|
Sensibilidade da opção/garantia. Mostra quantos pontos deve mudar o preço do ativo subjacente da opção para que o preço da opção mude um ponto
|
double
Para a função SymbolInfoString()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
SYMBOL_BASIS
|
O ativo subjacente de um derivado
|
string
|
SYMBOL_CATEGORY
|
Nome da categoria ou setor ao qual pertence o ativo
|
string
|
SYMBOL_COUNTRY
|
País para o qual pertence o instrumento financeiro
|
string
|
SYMBOL_SECTOR_NAME
|
Setor da economia ao qual pertence o instrumento financeiro
|
string
|
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
|
Ramo da economia ou tipo de indústria ao qual pertence o instrumento financeiro
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Moeda base de um ativo
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Moeda de lucro
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Moeda de margem
|
string
|
SYMBOL_BANK
|
Fornecedor da cotação atual
|
string
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Descrição do ativo
|
string
|
SYMBOL_EXCHANGE
|
Nome da bolsa de valores ou da plataforma de negociação em que é negociado o ativo
|
string
|
SYMBOL_FORMULA
|
Fórmula para construir o preço de um símbolo personalizado. Se o nome do instrumento financeiro incluído na fórmula começar com um dígito ou contiver um caractere especial ("", ".", "-", "&", "#", etc.), o nome desse instrumento deverá ser colocado entre aspas.
|
string
|
SYMBOL_ISIN
|
O nome de um ativo no sistema ISIN (International Securities Identification Number). O International Securities Identification Number é um código de 12 dígitos alfanumérico que identifica de forma única um ativo financeiro. A presença desta propriedade de ativo é determinada no lado do servidor de negociação.
|
string
|
SYMBOL_PAGE
|
Endereço de página com informações sobre o símbolo. Esse endereço será mostrado como um referência durante a visualização de propriedades do símbolo no terminal
|
string
|
SYMBOL_PATH
|
Caminho da árvore de ativos
|
string
O gráfico de preço segundo o símbolo pode ser construído com base no preço Bid ou Last. A maneira como são geradas e exibidas as barras - no terminal - depende da escolha do preço para construir gráficos. Possíveis valores da propriedade SYMBOL_CHART_MODE são dadas na enumeração ENUM_SYMBOL_CHART_MODE
|
Identificador
|
Descrição
|
SYMBOL_CHART_MODE_BID
|
Barras são construídas segundo o preço Bid
|
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
|
Barras são construídas segundo o preço Last
Para cada ativo vários modos de expiração de ordens pendentes podem ser especificados. Uma flag é associado a cada modo. Flags pode ser combinados usando a operação de OR lógico (|), por exemplo, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. A fim de verificar se um certo modo é permitido para um ativo, o resultado doAND(&)deve ser comparado ao flag do modo.
Se o flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED for especificado para um ativo, então ao enviar uma ordem pendente, você pode especificar até que momento esta ordem pendente é válida.
|
Identificador
|
Valor
|
Descrição
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
1
|
A ordem é válida durante um período de tempo ilimitado, até que ela seja explicitamente cancelada
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
2
|
A ordem é válida até o fim do dia
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
4
|
A hora de expiração é especificada na ordem
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
8
|
A data de expiração é especificada na ordem
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Se a propriedade SYMBOL_EXPIRATION_MODE tem o valor SYMBOL_EXPIRATION_GTC (ordem válida até ser cancelada), a validade das ordens pendentes e os níveis colocados StopLoss/TakeProfit são definidos adicionalmente usando a enumeração ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.
|
Identificador
|
Descrição
|
SYMBOL_ORDERS_GTC
|
Ordens pendentes e níveis Stop Loss/Take Profit são validas de maneira ilimitada no tempo até a cancelação explicita
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY
|
As ordens são válidas apenas dentro de um único dia de negociação. Após a conclusão, todos os níveis de StopLoss e TakeProfit são removidos, bem como ordens pendentes são excluídas
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
|
Ao mudar o dia de negociação são excluídas apenas as ordens pendentes, enquanto os níveis StopLoss e TakeProfit são salvos.
Ao enviar uma ordem, você pode especificar a política de preenchimento do volume declarado na ordem de negociação. As opções permitidas de execução de ordem por volume para cada ativo são mostradas na tabela. Para cada ativo, podem ser definidos vários modos por meio de uma combinação de flags. A combinação de flags é expressa pela operação lógica OU (|), por exemplo, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Para verificar a resolução de um modo específico para um ativo, você precisa comparar o resultado de E (&) com o flag de modo - exemplo.
|
Política de preenchimento
|
Identificador
|
Valor
|
Descrição
|
Tudo/Nada
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
1
|
A ordem pode ser executada apenas com o volume especificado.
Se não houver volume do ativo financeiro no mercado não for suficiente no momento, a ordem não será executada. O volume necessário pode ser composto por diversas ofertas atualmente disponíveis no mercado.
Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_FO.
A possibilidade de usar ordens FOK é determinada no servidor de negociação.
|
Tudo/Parcial
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
2
|
O trader aceita executar a transação com o volume máximo disponível no mercado, dentro dos limites especificados na ordem. Se a execução completa não for possível, a ordem será executada com o volume disponível, e o volume não executado da ordem será cancelado.
Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_IOC.
A possibilidade de usar ordens IOC é determinada no servidor de negociação.
|
Passiva
|
SYMBOL_FILLING_BOC
|
4
|
A política BoC (Book-or-Cancel) implica que o pedido só pode ser colocado no livro de ofertas e não pode ser executado imediatamente. Se a ordem pode ser executada imediatamente quando colocada, ela é retirada.
Na verdade, esta política de execução só pode ser especificada quando o preço da ordem colocada for pior do que o mercado atual. As ordens BOC são utilizadas para negociação passiva, garantindo que a ordem não seja executada imediatamente após a colocação, e que não afete a liquidez atual.
Ela é suportada somente para ordens limite e stop-limit, ou seja, se o sinalizador SYMBOL_ORDER_MODE contém valores SYMBOL_ORDER_LIMIT o/ou SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.
|
Retornar
|
Sem identificador
|
|
Em caso de execução parcial, uma ordem a mercado ou limite com volume residual continua em vigor, em vez de ser removida.
Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN.
Ordens Return não são permitidas no modo Market Execution (execução de ordens a mercado - SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
Ao enviar a ordem de negociação usando a função OrderSend(), a devida política de execução quanto ao volume pode ser definida no campo type_filling na estrutura especial MqlTradeRequest, com valores válidos da enumeração ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Se o tipo de preenchimento não for especificado, ORDER_FILLING_RETURN será automaticamente substituído na ordem de negociação. Vale a pena ressaltar que o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN é permitido para qualquer modo de execução, exceto para o modo "Execução a mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
Ao enviar uma ordem de negociação para ser executada no momento atual (time in force), é necessário ter em conta que nos mercados financeiros não existe garantia de que num dado momento para dado ativo financeiro todo o volume solicitado estará disponível ao preço pretendido. É por esse motivo que a realização de operações de negociação em tempo real é regulada pelos modos de execução com base no preço e no volume. Os modos, ou seja, as políticas de execução, definem as regras para os casos em que o preço mudou ou o volume solicitado não pode ser totalmente cumprido no momento.
|
Modo de execução
|
Descrição
|
Valor em ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION
|
Modo de execução
(Request Execution)
|
Execução da ordem de mercado ao preço previamente recebido da corretora.
Antes de uma ordem de mercado ser enviada, são solicitados à corretora os preços pelos qual ela será executada. Após serem recebidos, a execução da ordem a um determinado preço pode ser confirmada ou rejeitada.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Execução imediata
(Instant Execution)
|
Execução imediata de uma ordem de mercado ao preço especificado.
Ao enviar uma ordem de negociação para ser executada, a plataforma substitui automaticamente os preços atuais na ordem.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Execução a mercado
(Market Execution)
|
A decisão sobre o preço de execução é feita pela corretora sem acordo adicional com o trader.
O envio de uma ordem a mercado nesta modalidade implica que se aceita antecipadamente o preço a que será executada.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Execução de bolsa
(Exchange Execution)
|
As operações de negociação são realizadas aos preços das cotações atuais de mercado.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Antes de enviar uma ordem para ser executada no momento atual, para a correta configuração do valor ORDER_TYPE_FILLING (tipo de execução por volume), para cada ativo financeiro por meio da função SymbolInfoInteger() você pode obter o valor da propriedade SYMBOL_FILLING_MODE que mostra os tipos de preenchimento por volume (permitidos para este símbolo) como uma combinação de flags. Deve-se observar que o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN é sempre permitido, exceto para o modo "Execução da mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
O uso de tipos de preenchimento dependendo do modo de execução pode ser representado na forma de uma tabela:
|
Modo de execução\Política de preenchimento
|
Tudo/Nada (FOK ORDER_FILLING_FOK)
|
Tudo/Parcial (IOC ORDER_FILLING_IOC)
|
Retornar (Return ORDER_FILLING_RETURN)
|
Execução imediata
(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)
|
+ (independentemente da configuração do ativo)
|
+ (independentemente da configuração do ativo)
|
+ (sempre)
|
Execuções a pedido
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
+ (independentemente da configuração do ativo)
|
+ (independentemente da configuração do ativo)
|
+ (sempre)
|
Execução a mercado
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
+ (definido nas configurações do ativo)
|
+ (definido nas configurações do ativo)
|
- (proibido independentemente da configuração do ativo)
|
Execução de bolsa
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
+ (definido nas configurações do ativo)
|
+ (definido nas configurações do ativo)
|
+ (sempre)
Para ordens pendentes, independentemente do modo de execução (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) é necessário utilizar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN, uma vez que essas ordens são executadas no momento do envio. Ao usar ordens pendentes, o trader aceita com antecedência que quando as condições para realização da transação nesta ordem forem atendidas, a corretora usará o tipo de preenchimento que é suportado por dada plataforma de negociação.
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ao enviar um pedido de comércio usando a função OrderSend(), um tipo de ordem do enumerador ENUM_ORDER_TYPE enumeration deve ser especificada para algumas operações. Nem todos os tipos de ordens podem ser autorizadas por um símbolo específico. Propriedade SYMBOL_ORDER_MODE descreve os sinalizadores dos tipos de ordens permitidas.
|
Identificador
|
Valor
|
Descrição
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
1
|
Ordens de mercado são permitidas (Buy e Sell)
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
2
|
Ordens de limite são permitidas (Buy Limit e Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
4
|
Ordens de parada são permitidas (Buy Stop e Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
8
|
Ordens de limite de parada são permitidas (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
16
|
Stop Loss é permitido
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
32
|
Take Profit é permitido
|
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
|
64
|
Autorização para fechar a posição usando outra oposta, quer dizer, usando uma posição aberta na direção oposta, no mesmo mesmo instrumento. A propriedade é definida para contas com sistema de cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
A enumeração ENUM_SYMBOL_CALC_MODE é usada para obter informação sobre como os requerimentos de margem para um ativo são calculados.
|
Identificador
|
Descrição
|
Fórmula
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Modo Forex - cálculo de lucro e margem para Forex
|
Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
|
Forex No Leverage mode — cálculo de lucro e margem para o mercado Forex sem levar em conta a alavancagem
|
Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Modo Futuros - cálculo de margem e lucro para futuros
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
Modo CFD - cálculo de margem e lucro para CFD
|
Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
Modo índice CFD - cálculo de margem e lucro para CFD por índices
|
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
Modo Alavancado CFD - cálculo de margem e lucro para CFD em negociação alavancada
|
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Modo Exchange - cálculo de margem e lucro para negociação de títulos na bolsa de valores
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Modo Futures - cálculo da margem e lucro para os contratos futuros de negociação na bolsa de valores
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate ou Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
Modo FORTS Futures - cálculo de margem e lucro para futuros contratos de comercialização nos FORTS. A margem pode ser reduzida pela quantidade de desvio MarginDiscount de acordo com as regras seguintes:
1. Se o preço de uma posição long (ordem BUY) é menor do que o preço estimado, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Se o preço de uma posição short (ordem SELL) é superior ao preço estimado, MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
onde:
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate ou Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
|
Exchange Bonds mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos na bolsa de valores
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
|
Exchange MOEX Stocks mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos na Bolsa de Moscou
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
|
Exchange MOEX Bonds mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos de dívida na Bolsa de Moscou
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account. The market value of an open position is calculated based on the volume, current market price, contract size and liquidity ratio. The value is included into Assets, which are added to Equity. Open positions of such symbols increase the Free Margin amount and are used as additional margin (collateral) for open positions of tradable instruments.
|
Margin: no
Profit: no
Market Value: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate
Existem vários modos de negociação de ativos. Informação sobre modos de negociação de um certo ativo é refletido nos valores da enumeração ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.
|
Identificador
|
Descrição
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Negociação está desabilitada para o ativo
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Permitido somente posições compradas
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Permitido somente posições vendidas
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Permitido somente operações de fechamento de posição
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Sem restrições de negociação
Os possíveis modos de execução de uma operação (deal) para um certo ativo são definidos na enumeração ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.
|
Identificador
|
Descrição
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Execução por solicitação
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Execução instantânea
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Execução a Mercado
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Execução em um sistema de negociação externo (Exchange)
Métodos de cálculo de swap na transferência de posição são especificados na enumeração ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. O método de cálculo de swap determina a unidade de medida dos parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT. Por exemplo, se swaps são cobrados na moeda de depósito do cliente, então os valores destes parâmetros são especificados como uma quantia de dinheiro na moeda de depósito do cliente.
|
Identificador
|
Descrição
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Desabilita swaps (sem swaps)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Swaps são cobrados em pontos
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Swaps são cobrados em dinheiro na moeda base do ativo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de margem do ativo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de depósito do cliente
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
|
Swaps são creditados em dinheiro na moeda do cálculo de lucro
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Swaps são cobrados como juro anual especificado a partir do preço de instrumento no cálculo do swap (ano bancário padrão é 360 dias)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Swaps são cobradas como juro anual especificado a partir do preço de abertura da posição (ano bancário padrão é 360 dias)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de fechamento +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de Venda (Bid) atual +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)
Os valores da enumeração ENUM_DAY_OF_WEEK são usados para especificar dias da semana.
|
Identificador
|
Descrição
|
SUNDAY
|
Domingo
|
MONDAY
|
Segunda-feira
|
TUESDAY
|
Terça-feira
|
WEDNESDAY
|
Quarta-feira
|
THURSDAY
|
Quinta-feira
|
FRIDAY
|
Sexta-feira
|
SATURDAY
|
Sábado
An option is a contract, which gives the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset (goods, stocks, futures, etc.) at a specified price on or before a specific date. The following enumerations describe option properties, including the option type and the right arising from it.
|
Identifier
|
Descrição
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
A call option gives you the right to buy an asset at a specified price
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
A put option gives you the right to sell an asset at a specified price
|
Identifier
|
Descrição
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
A opção europeia só pode ser exercida em uma data especificada (validade, data de assinatura, data de entrega)
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
A opção americana pode ser exercida em qualquer dia de negociação ou antes do termo. O prazo dentro do qual o comprador pode exercer a opção é especificado para ele
Os instrumentos financeiros são distribuídos por setores da economia. Um setor de uma economia é definido por suas características, objetivos econômicos, funções e comportamento gerais, o que o permite diferenciar de outras parcelas da economia. ENUM_SYMBOL_SECTOR lista os setores da economia aos quais um instrumento comercial pode pertencer.
|
Identificador
|
Descrição
|
SECTOR_UNDEFINED
|
Indefinido
|
SECTOR_BASIC_MATERIALS
|
Commodities
|
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
|
Serviços de comunicação
|
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
|
Consumo cíclico de demanda
|
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
|
Consumo básico
|
SECTOR_CURRENCY
|
Moedas
|
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
|
Criptomoedas
|
SECTOR_ENERGY
|
Energia
|
SECTOR_FINANCIAL
|
Finanças
|
SECTOR_HEALTHCARE
|
Cuidados de saúde
|
SECTOR_INDUSTRIALS
|
Indústria
|
SECTOR_REAL_ESTATE
|
Imobiliário
|
SECTOR_TECHNOLOGY
|
Tecnologia
|
SECTOR_UTILITIES
|
Serviços públicos
|
SECTOR_INDEXES
|
Índices
|
SECTOR_COMMODITIES
|
Mercadorias
Cada instrumento financeiro pode pertencer a um tipo específico de indústria ou setor. Um setor da economia é um conjunto de empresas que produzem produtos homogêneos ou específicos usando o mesmo tipo de tecnologia. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY lista os tipos de indústria aos quais um instrumento comercial pode pertencer.
ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #
|
Identificador
|
Descrição
|
INDUSTRY_UNDEFINED
|
Indefinido
|
Commodities
|
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
|
Recursos agrícolas
|
INDUSTRY_ALUMINIUM
|
Alumínio
|
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
|
Materiais de construção
|
INDUSTRY_CHEMICALS
|
Produtos químicos
|
INDUSTRY_COKING_COAL
|
Coque
|
INDUSTRY_COPPER
|
Cobre
|
INDUSTRY_GOLD
|
Ouro
|
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
|
Produção de madeira
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
|
Outros metais e mineração industrial
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
Outros metais preciosos e mineração
|
INDUSTRY_PAPER
|
Produtos de papel e celulose
|
INDUSTRY_SILVER
|
Prata
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
Produtos químicos especializados
|
INDUSTRY_STEEL
|
Aço
|
Serviços de comunicação
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
Agencias de propaganda
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
Transmissão
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
Jogos eletrônicos e multimídia
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
Entretenimento
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
Conteúdo e informações da Internet
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
Editorial
|
INDUSTRY_TELECOM
|
Serviços de telecomunicações
|
Consumo cíclico de demanda
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
Fabricação de vestuário
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
Varejo de vestuário
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
Fabricantes de automóveis
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
Autopeças
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
Concessionárias de carros e caminhões
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
Lojas de departamento
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
Calçados e acessórios
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
Móveis, acessórios e eletrodomésticos
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
Empresas de jogos de azar
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
Comércio varejista de artigos para o lar
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
Varejo on-line
|
INDUSTRY_LEISURE
|
Lazer
|
INDUSTRY_LODGING
|
Alojamento
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
Produtos de luxo
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
Embalagem
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
Serviços pessoais
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
Veículos de lazer
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
Construção de moradias
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
Resorts e cassinos
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
Restaurantes
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
Varejo especializado
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
Produção têxtil
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
Serviços turísticos
|
Consumo básico
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
Bebidas - Cervejeiros
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
Bebidas - Não alcoólicas
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
Bebidas - Vinícolas e Destilarias
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
Confeiteiros
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
Lojas de desconto
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
Educação e formação
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
Produtos agrícolas
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
Distribuição de alimentos
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
Mercearias e supermercados
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
Produtos domésticos e pessoais
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
Produtos embalados
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
Tabaco
|
Energia
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
Perfuração de poços de petróleo e gás
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
Extração e processamento de petróleo e gás
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
Equipamento e serviços de petróleo e gás
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
Empresas integradas de petróleo e gás
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
Transporte de petróleo e gás
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
Refinação e comercialização de petróleo e gás
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
Carvão térmico
|
INDUSTRY_URANIUM
|
Urano
|
Finanças
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
Fundo de câmbio
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
Gestão de ativos
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
Bancos - Diversificados
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
Bancos - Regionais
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
Mercados financeiros
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
Fundo fechado - Instrumentos de dívida
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
Fundo fechado - Ações
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
Fundo fechado - Estrangeiros
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
Serviços de crédito
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
Conglomerados financeiros
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
Dados financeiros e bolsa
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
Corretores de seguros
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
Seguros - Diversificados
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
Seguros - Vida
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
Seguros - Imobiliário e acidentes
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
Seguros - Resseguros
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
Seguros - Especial
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
Financiamento hipotecário
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
Empresas Shell
|
Cuidados de saúde
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
Biotecnologia
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
Diagnóstico e pesquisa
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
Fabricação farmacêutica - Geral
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
Fabricação farmacêutica - Especialidades e genéricos
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
Planos de saúde
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
Serviços de informação em saúde
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
Instituições médicas
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
Equipamento médico
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
Distribuidores médicos
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
Instrumentos e suprimentos médicos
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
Varejistas farmacêuticos
|
Indústria
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
Aeroespacial e defesa
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
Companhias aéreas
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
Aeroportos e transporte aéreo
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
Materiais e equipamentos de construção
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
Equipamentos e materiais comerciais
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
Conglomerados
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
Serviços de consultoria
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
Equipamento elétrico e peças de reposição
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
Engenharia e construção
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
Equipamento de construção agrícola e pesada
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
Distribuidores industriais
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
Operações de infraestrutura
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
Transporte e logística integrados
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
Remessa
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
Produção de metal
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
Controle de contaminação e limpeza
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
Ferrovias
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
Aluguel e locação
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
Segurança e proteção
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
Serviços empresariais especializados
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
Máquinas industriais especializadas
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
Serviços de emprego
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
Ferramentas e inventário
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
Transporte de carga
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
Gestão de resíduos
|
Imobiliário
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
Imóveis - Construção
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
Imóveis - Diversificado
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
Serviços imobiliários
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
Fundo de investimento imobiliário - Diversificado
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
Fundo de investimento imobiliário - Instituições Médicas
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
Fundo de investimento imobiliário - Hotéis
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
Fundo de investimento imobiliário - Indústria
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
Fundo de investimento imobiliário - Hipoteca
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
Fundo de investimento imobiliário - Escritórios
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
Fundo de investimento imobiliário - Residencial
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
Fundo de investimento imobiliário - Varejo
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
Fundo de investimento imobiliário - Instalações especiais
|
Tecnologia
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
Equipamento de comunicação
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
Equipamento informático
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
Eletrônicos de consumo
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
Componentes eletrônicos
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
Distribuição de eletrônicos e computadores
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
Serviços de tecnologia da informação
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
Ferramentas científicas e técnicas
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
Equipamentos e materiais semicondutores
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
Semicondutores
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
Software - Aplicativos
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
Software - Infraestrutura
|
INDUSTRY_SOLAR
|
Energia solar
|
Serviços públicos
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
Serviços públicos - Diversificado
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
Serviços públicos - Produtores de energia independentes
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
Serviços públicos - Energia renovável
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
Serviços públicos - Companhias elétricas reguladas
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
Serviços públicos - Empresas de gás reguladas
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
Serviços públicos - Companhias elétricas reguladas