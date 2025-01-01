DocumentaçãoSeções
Propriedades do Ativo

Para obter as informações atuais do mercado, existem várias funções: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() e SymbolInfoString(). O primeiro parâmetro é o nome do ativo, os valores do segundo parâmetro da função podem ser um dos identificadores ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE e ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

Para a função SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identificador

Descrição

Tipo

SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY

Indica que os dados do símbolo sofreram atraso. A propriedade só pode ser consultada para símbolos selecionados em MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Um erro será gerado para símbolos não selecionados ERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302)

bool

SYMBOL_SECTOR

O setor da economia ao qual pertence o ativo

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

Tipo de indústria ou ramo da economia ao qual pertence o ativo

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

Indica que o ativo é personalizado, em outras palavras, criado artificialmente com base em outros símbolos da janela Observação de mercado ou/e fontes de dados externas

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

Cor de fundo que destaca o um símbolo na Observação de mercado

color

SYMBOL_CHART_MODE

Tipo de preço para construção de barras — Bid ou Last

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

Sinal de que existe um símbolo com o mesmo nome

bool

SYMBOL_SELECT

O ativo (símbolo) é selecionado na janela Observação de Mercado

bool

SYMBOL_VISIBLE

Indica que o símbolo selecionado é exibido na Observação de Mercado.

 

Alguns símbolos (normalmente, taxas transversais necessárias para o cálculo de requisitos de margem e lucro na moeda depósito) são selecionados automaticamente, mas, neste caso, não podem ser mostrados na Observação de Mercado. Para serem exibidos, esses símbolos devem ser selecionados explicitamente.

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

Número de operações (deals) na sessão atual

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Número de ordens de Compra no momento

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Número de ordens de Venda no momento

long

SYMBOL_VOLUME

Volume da última operação (deal)

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Volume diário máximo

long

SYMBOL_VOLUMELOW

Volume diário mínimo

long

SYMBOL_TIME

Hora da última cotação

datetime

SYMBOL_DIGITS

Dígitos após um ponto decimal

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Indicação de um spread flutuante

bool

SYMBOL_SPREAD

Valor do spread em pontos

int

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Número máximo de solicitações exibidas na Profundidade do Mercado. Para ativos que não tem fila de solicitações, o valor é igual a zero.

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Modo de cálculo de preço de contrato

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

Tipo de execução de ordem

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

Data do início de negociação do ativo (geralmente usado para futuros)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Data do fim de negociação do ativo (geralmente usado para futuros)

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Mínima distância em pontos a partir do preço de fechamento atual para colocar ordens de Stop

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distância para congelar operações de negociação em pontos

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Modo de execução de operação (deal)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

Modelo de cálculo de Swap

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Dia da semana para cobrar rolagem de swap de 3 dias

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

Modo de cálculo de margem de cobertura de acordo com o lado maior - leg - (Buy ou Sell)

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Flags de modos de expiração de ordens permitidas

int

SYMBOL_FILLING_MODE

Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas

int

SYMBOL_ORDER_MODE

Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Prazo de validade do  StopLoss e TakeProfit das ordens, se SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled)

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

Tipo de opção

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Opção direita (Call/Put)

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Para a função SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identificador

Descrição

Tipo

SYMBOL_BID

Preço de Venda (Bid) - melhor oferta de venda

double

SYMBOL_BIDHIGH

Máximo Preço de Venda do dia

double

SYMBOL_BIDLOW

Mínimo Preço de Venda do dia

double

SYMBOL_ASK

Preço de Compra (Ask) - melhor oferta de compra

double

SYMBOL_ASKHIGH

Máximo Preço de Compra do dia

double

SYMBOL_ASKLOW

Mínimo Preço de Compra do dia

double

SYMBOL_LAST

Preço da último operação (deal)

double

SYMBOL_LASTHIGH

Máximo dos preços negociados do dia

double

SYMBOL_LASTLOW

Mínimo dos preços negociados do dia

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

Volume da última operação (deal)

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

Volume diário máximo

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

Volume diário mínimo

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

O preço do strike de uma opção. O preço que um comprador de opções pode comprar (numa opção de compra) ou vender (numa opção de venda) o ativo subjacente e o vendedor de opções é obrigado a vender ou a comprar a quantia adequada do ativo subjacente.

double

SYMBOL_POINT

Valor de um ponto do ativo

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Valor do SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Preço de tick calculado para uma posição lucrativa

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Preço de tick calculado para um posição perdedora

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Mínima mudança de preço

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Tamanho do contrato de negociação

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

Os Juros acumuladossão uma parte dos juros dos títulos e é calculado proporcionalmente ao número de dias a partir da data de emissão do cupom ou da data de pagamento do juro anterior.

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

O valor nominal é o valor inicial - de um título - definido pelo emissor

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

O índice de liquidez é a proporção do valor do ativo que pode ser usada como garantia.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

Mínimo volume para uma operação (deal)

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

Máximo volume para uma operação (deal)

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

Mínimo passo de mudança de volume para execução de uma operação (deal)

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Máximo volume agregado permitido de uma posição aberta e ordens pendentes em uma direção (compra ou venda) para um ativo. Por exemplo, com a limitação de 5 lotes, você pode ter uma posição comprada aberta com o volume de 5 lotes e colocar uma ordem pendente de Sell Limit com o volume de 5 lotes. Mas neste caso você não pode colocar um ordem pendente de Buy Limite (já que o total de volume em uma direção excederia o limite) ou colocar Sell Limit com o volume maior que 5 lotes.

double

SYMBOL_SWAP_LONG

Valor de swap comprado

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

Valor de swap vendido

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir uma posição de um determinado - para (SUNDAY) - para o próximo. Podem-se aplicar os seguintes valores:

  • 0 — não são acumulados swaps
  • 1 — único swap acumulado
  • 3 — triplo swap acumulado

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de segunda para terça-feira

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de terça para quarta-feira

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de quarta para quinta-feira

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de quinta para sexta-feira

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de sexta para sábado

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

Coeficiente de acumulação de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG ou SYMBOL_SWAP_SHORT) ao transferir a posição de sábado para domingo

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Margem inicial significa a quantia de moeda de margem requerida para abrir uma posição com o volume de um lote. É usada para verificar os ativos de um cliente quando ele ou ele entra no mercado.

 

A função SymbolInfoMarginRate() fornece informações sobre o valor da margem cobrada, dependendo do tipo e direção da ordem.

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

A margem de manutenção. Se for definida, ele representa a quantia de margem na moeda de margem do ativo cobrada de um lote. É usada parar verificar os ativos de um cliente quando o estado da conta dele/dela muda. Se a margem de manutenção é igual a 0, a margem inicial é usada.

 

A função SymbolInfoMarginRate() fornece informações sobre o valor da margem cobrada, dependendo do tipo e direção da ordem.

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Volume resumo de operações da sessão atual

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Rotatividade resumo da sessão atual

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Juros de abertura resumo

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Volume atual de ordens de Compra

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Volume atual de ordens de Venda

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Preço de abertura da sessão atual

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Preço de fechamento da sessão atual

double

SYMBOL_SESSION_AW

Preço médio ponderado da sessão atual

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Preço de liquidação da sessão atual

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Mínimo preço da sessão atual

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Máximo preço da sessão atual

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Tamanho do contrato ou margem para um lote de posições sobrepostas (posições com várias direções segundo um mesmo símbolo). Há duas maneiras de calcular a margem dessas posições. O método de cálculo é determinado pela corretora.

 

Cálculo básico:

  • Se, para o instrumento, tiver sido estabelecida uma margem inicial (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), então, a margem de cobertura é indicada como valor absoluto (em dinheiro).
  • Se não se tiver estabelecido uma margem inicial (igual a 0), então, no campo SYMBOL_MARGIN_HEDGED indica-se o tamanho do contrato que será usado no cálculo da margem segundo a fórmula correspondente ao tipo de instrumento de negociação (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

 

Cálculo pela maior posição:

  • O valor do SYMBOL_MARGIN_HEDGED não é tido em conta.
  • Calcula-se o volume de todas as posições tanto curtas como longas segundo o instrumento.
  • Para cada lado calcula-se o preço médio ponderado tanto de abertura, como de conversão para a moeda do depósito.
  • A seguir, segundo as fórmulas correspondentes ao tipo de instrumento de negociação (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE), calcula-se a margem para o lado curto e longo.
  • Como valor final usa-se o maior.

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Alteração do preço atual em relação ao final do dia anterior, expresso em porcentagem.

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

Volatilidade percentual

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

Preço teórico da opção

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

Delta da opção/garantia. Mostra quanto o preço da opção muda em unidades quando o preço do ativo subjacente mudar 1 unidade

double

SYMBOL_PRICE_THETA

Teta da opção/garantia. O número de pontos que o preço da opção perderá cada dia devido a deterioração temporária, ou seja, quando a data de vencimento se aproxima

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

Gama da opção/garantia. Mostra a taxa de alteração de delta, isto é, exibe com que rapidez ou lentidão muda o prêmio da opção

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

Vega da opção/garantia. Mostra o número de pontos que mudará o preço da opção quando a volatilidade mudar 1%

double

SYMBOL_PRICE_RHO

Rô da opção/garantia. Reflete a sensibilidade do preço teórico da opção a variações de 1% da taxa de juros

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

Omega da opção/garantia. A elasticidade da opção é a variação percentual no preço da opção em relação à variação percentual no preço do ativo subjacente

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

Sensibilidade da opção/garantia. Mostra quantos pontos deve mudar o preço do ativo subjacente da opção para que o preço da opção mude um ponto

double

Para a função SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identificador

Descrição

Tipo

SYMBOL_BASIS

O ativo subjacente de um derivado

string

SYMBOL_CATEGORY

Nome da categoria ou setor ao qual pertence o ativo

string

SYMBOL_COUNTRY

País para o qual pertence o instrumento financeiro

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

Setor da economia ao qual pertence o instrumento financeiro

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

Ramo da economia ou tipo de indústria ao qual pertence o instrumento financeiro

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Moeda base de um ativo

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Moeda de lucro

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Moeda de margem

string

SYMBOL_BANK

Fornecedor da cotação atual

string

SYMBOL_DESCRIPTION

Descrição do ativo

string

SYMBOL_EXCHANGE

Nome da bolsa de valores ou da plataforma de negociação em que é negociado o ativo

string

SYMBOL_FORMULA

Fórmula para construir o preço de um símbolo personalizado. Se o nome do instrumento financeiro incluído na fórmula começar com um dígito ou contiver um caractere especial ("", ".", "-", "&", "#", etc.), o nome desse instrumento deverá ser colocado entre aspas.

  • Símbolo sintético: "@ESU19"/EURCAD
  • Spread de calendário: "Si-9.13"-"Si-6.13"
  • Índice euro: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

O nome de um ativo no sistema ISIN (International Securities Identification Number). O International Securities Identification Number é um código de 12 dígitos alfanumérico que identifica de forma única um ativo financeiro. A presença desta propriedade de ativo é determinada no lado do servidor de negociação.

string

SYMBOL_PAGE

Endereço de página com informações sobre o símbolo. Esse endereço será mostrado como um referência durante a visualização de propriedades do símbolo no terminal

string

SYMBOL_PATH

Caminho da árvore de ativos

string

 

O gráfico de preço segundo o símbolo pode ser construído com base no preço Bid ou Last. A maneira como são geradas e exibidas as barras - no terminal - depende da escolha do preço para construir gráficos. Possíveis valores da propriedade SYMBOL_CHART_MODE são dadas na enumeração ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Identificador

Descrição

SYMBOL_CHART_MODE_BID

Barras são construídas segundo o preço Bid

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

Barras são construídas segundo o preço Last

 

Para cada ativo vários modos de expiração de ordens pendentes podem ser especificados. Uma flag é associado a cada modo. Flags pode ser combinados usando a operação de OR lógico (|), por exemplo, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. A fim de verificar se um certo modo é permitido para um ativo, o resultado doAND(&)deve ser comparado ao flag do modo.

Se o flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED for especificado para um ativo, então ao enviar uma ordem pendente, você pode especificar até que momento esta ordem pendente é válida.

Identificador

Valor

Descrição

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

A ordem é válida durante um período de tempo ilimitado, até que ela seja explicitamente cancelada

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

A ordem é válida até o fim do dia

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

A hora de expiração é especificada na ordem

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

A data de expiração é especificada na ordem

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifica se um modo de expiração especifico é permitido          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- Obtém o valor da propriedade que descreve os modos de expiração permitidos
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- Retorna true, se o modo exp_type é permitido
   return((expiration&exp_type)==exp_type);
  }

 

Se a propriedade SYMBOL_EXPIRATION_MODE tem o valor SYMBOL_EXPIRATION_GTC (ordem válida até ser cancelada), a validade das ordens pendentes e os níveis colocados StopLoss/TakeProfit são definidos adicionalmente usando a enumeração ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Identificador

Descrição

SYMBOL_ORDERS_GTC

Ordens pendentes e níveis Stop Loss/Take Profit são validas de maneira ilimitada no tempo até a cancelação explicita

SYMBOL_ORDERS_DAILY

As ordens são válidas apenas dentro de um único dia de negociação. Após a conclusão, todos os níveis de StopLoss e TakeProfit são removidos, bem como ordens pendentes são excluídas

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

Ao mudar o dia de negociação são excluídas apenas as ordens pendentes, enquanto os níveis StopLoss e TakeProfit são salvos.

 

Ao enviar uma ordem, você pode especificar a política de preenchimento do volume declarado na ordem de negociação. As opções permitidas de execução de ordem por volume para cada ativo são mostradas na tabela. Para cada ativo, podem ser definidos vários modos por meio de uma combinação de flags. A combinação de flags é expressa pela operação lógica OU (|), por exemplo, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Para verificar a resolução de um modo específico para um ativo, você precisa comparar o resultado de E (&) com o flag de modo - exemplo.

Política de preenchimento

Identificador

Valor

Descrição

Tudo/Nada

SYMBOL_FILLING_FOK

1

A ordem pode ser executada apenas com o volume especificado.

 

Se não houver volume do ativo financeiro no mercado não for suficiente no momento, a ordem não será executada. O volume necessário pode ser composto por diversas ofertas atualmente disponíveis no mercado.

 

Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_FO.

 

A possibilidade de usar ordens FOK é determinada no servidor de negociação.

Tudo/Parcial

SYMBOL_FILLING_IOC

2

O trader aceita executar a transação com o volume máximo disponível no mercado, dentro dos limites especificados na ordem. Se a execução completa não for possível, a ordem será executada com o volume disponível, e o volume não executado da ordem será cancelado.

 

Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_IOC.

 

A possibilidade de usar ordens IOC é determinada no servidor de negociação.

Passiva

SYMBOL_FILLING_BOC

4

A política BoC (Book-or-Cancel) implica que o pedido só pode ser colocado no livro de ofertas e não pode ser executado imediatamente.  Se a ordem pode ser executada imediatamente quando colocada, ela é retirada.

 

Na verdade, esta política de execução só pode ser especificada quando o preço da ordem colocada for pior do que o mercado atual. As ordens BOC são utilizadas para negociação passiva, garantindo que a ordem não seja executada imediatamente após a colocação, e que não afete a liquidez atual.

 

Ela é suportada somente para ordens limite e stop-limit, ou seja, se o sinalizador SYMBOL_ORDER_MODE contém valores SYMBOL_ORDER_LIMIT o/ou SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.

Retornar

Sem identificador

 

Em caso de execução parcial, uma ordem a mercado ou limite com volume residual continua em vigor, em vez de ser removida.

 

Com esta política, ao enviar uma ordem, você deve especificar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN.

 

Ordens Return não são permitidas no modo Market Execution (execução de ordens a mercado - SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Ao enviar a ordem de negociação usando a função OrderSend(), a devida política de execução quanto ao volume pode ser definida no campo type_filling na estrutura especial MqlTradeRequest, com valores válidos da enumeração ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Se o tipo de preenchimento não for especificado, ORDER_FILLING_RETURN será automaticamente substituído na ordem de negociação. Vale a pena ressaltar que o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN é permitido para qualquer modo de execução, exceto para o modo "Execução a mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Ao enviar uma ordem de negociação para ser executada no momento atual (time in force), é necessário ter em conta que nos mercados financeiros não existe garantia de que num dado momento para dado ativo financeiro todo o volume solicitado estará disponível ao preço pretendido. É por esse motivo que a realização de operações de negociação em tempo real é regulada pelos modos de execução com base no preço e no volume. Os modos, ou seja, as políticas de execução, definem as regras para os casos em que o preço mudou ou o volume solicitado não pode ser totalmente cumprido no momento.

Modo de execução

Descrição

Valor em ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Modo de execução

 

(Request Execution)

Execução da ordem de mercado ao preço previamente recebido da corretora.

 

Antes de uma ordem de mercado ser enviada, são solicitados à corretora os preços pelos qual ela será executada. Após serem recebidos, a execução da ordem a um determinado preço pode ser confirmada ou rejeitada.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Execução imediata

 

(Instant Execution)

Execução imediata de uma ordem de mercado ao preço especificado.

 

Ao enviar uma ordem de negociação para ser executada, a plataforma substitui automaticamente os preços atuais na ordem.

  • Se a corretora aceitar o preço, a ordem será executada.
  • Se a corretora não aceitar o preço solicitado, ocorre a chamada "recotação" (Requote) - a corretora retorna os preços aos quais a ordem pode ser executada.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Execução a mercado

 

(Market Execution)

A decisão sobre o preço de execução é feita pela corretora sem acordo adicional com o trader.

 

O envio de uma ordem a mercado nesta modalidade implica que se aceita antecipadamente o preço a que será executada.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Execução de bolsa

 

(Exchange Execution)

As operações de negociação são realizadas aos preços das cotações atuais de mercado.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Antes de enviar uma ordem para ser executada no momento atual, para a correta configuração do valor ORDER_TYPE_FILLING (tipo de execução por volume), para cada ativo financeiro por meio da função SymbolInfoInteger() você pode obter o valor da propriedade SYMBOL_FILLING_MODE que mostra os tipos de preenchimento por volume (permitidos para este símbolo) como uma combinação de flags. Deve-se observar que o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN é sempre permitido, exceto para o modo "Execução da mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

O uso de tipos de preenchimento dependendo do modo de execução pode ser representado na forma de uma tabela:

Modo de execução\Política de preenchimento

Tudo/Nada (FOK ORDER_FILLING_FOK)

Tudo/Parcial (IOC ORDER_FILLING_IOC)

Retornar (Return ORDER_FILLING_RETURN)

Execução imediata

 

(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)

+ (independentemente da configuração do ativo)

+ (independentemente da configuração do ativo)

+ (sempre)

Execuções a pedido

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

+ (independentemente da configuração do ativo)

 

+ (independentemente da configuração do ativo)

+ (sempre)

Execução a mercado

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

+ (definido nas configurações do ativo)

+ (definido nas configurações do ativo)

- (proibido independentemente da configuração do ativo)

Execução de bolsa

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

+ (definido nas configurações do ativo)

+ (definido nas configurações do ativo)

+ (sempre)

Para ordens pendentes, independentemente do modo de execução (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) é necessário utilizar o tipo de preenchimento ORDER_FILLING_RETURN, uma vez que essas ordens são executadas no momento do envio. Ao usar ordens pendentes, o trader aceita com antecedência que quando as condições para realização da transação nesta ordem forem atendidas, a corretora usará o tipo de preenchimento que é suportado por dada plataforma de negociação.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| verifica se o modo de preenchimento especificado é permitido     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- obtemos o valor da propriedade que descreve o modo de preenchimento
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- retornamos true, se o modo fill_type estive habilitado
   return((filling&fill_type)==fill_type);
  }

 

Ao enviar um pedido de comércio usando a função OrderSend(), um tipo de ordem do enumerador ENUM_ORDER_TYPE enumeration deve ser especificada para algumas operações. Nem todos os tipos de ordens podem ser autorizadas por um símbolo específico. Propriedade SYMBOL_ORDER_MODE descreve os sinalizadores dos tipos de ordens permitidas.

Identificador

Valor

Descrição

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

Ordens de mercado são permitidas (Buy e Sell)

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

Ordens de limite são permitidas (Buy Limit e Sell Limit)

SYMBOL_ORDER_STOP

4

Ordens de parada são permitidas (Buy Stop e Sell Stop)

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

Ordens de limite de parada são permitidas (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit)

SYMBOL_ORDER_SL

16

Stop Loss é permitido

SYMBOL_ORDER_TP

32

Take Profit é permitido

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Autorização para fechar a posição usando outra oposta, quer dizer, usando uma posição aberta na direção oposta, no mesmo mesmo instrumento. A propriedade é definida para contas com sistema de cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função imprime tipos de ordens permitidas para um símbolo      |
//+------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- receber o valor da propriedade descrevendo os tipos de ordens permitidas
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- verificar se há ordens de mercado (Execução de Mercado)
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": Ordens de mercado são permitidas (Buy e Sell)");
//--- verificar se há ordens de Limite
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": Ordens Buy Limit e Sell Limit são permitidas");
//--- verificar se há ordens de Parada
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": Ordens Buy Stop e Sell Stop são permitidas");
//--- verificar se há ordens Stop Limit
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": Ordens Buy Stop Limit e Sell Stop Limit são permitidas");
//--- verificar se a colocação de uma ordem Stop Loss é permitida
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+": Ordens de Stop Loss são permitidas");
//--- verificar se a colocação de uma ordem Take Profit é permitida
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+": Ordens de Take Profit são permitidas");
//--- verificar se a permissão para fechar uma posição usando uma posição oposta
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
      Print(symbol+": Permitido fechamento com posição oposta");
//---
  }

 

A enumeração ENUM_SYMBOL_CALC_MODE é usada para obter informação sobre como os requerimentos de margem para um ativo são calculados.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identificador

Descrição

Fórmula

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Modo Forex - cálculo de lucro e margem para Forex

Margin:  Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

Forex No Leverage mode — cálculo de lucro e margem para o mercado Forex sem levar em conta a alavancagem

Margin:  Lots * Contract_Size * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Modo Futuros - cálculo de margem e lucro para futuros

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

Modo CFD - cálculo de margem e lucro para CFD

Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

Modo índice CFD - cálculo de margem e lucro para CFD por índices

Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

Modo Alavancado CFD - cálculo de margem e lucro para CFD em negociação alavancada

Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Modo Exchange - cálculo de margem e lucro para negociação de títulos na bolsa de valores

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Modo Futures - cálculo da margem e lucro para os contratos futuros de negociação na bolsa de valores

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate ou Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

Modo FORTS Futures - cálculo de margem e lucro para futuros contratos de comercialização nos FORTS. A margem pode ser reduzida pela quantidade de desvio MarginDiscount de acordo com as regras seguintes:

1. Se o preço de uma posição long (ordem BUY) é menor do que o preço estimado, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)

2. Se o preço de uma posição short (ordem SELL) é superior ao preço estimado, MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)

onde:

    • PriceSettle — preço estimado (limpando) da sessão anterior;
    • PriceOrder - preço médio ponderado de posição ou preço de abertura definido na ordem (pedido);
    • TickPrice - Preço de tick (custo da mudança do preço por um ponto)
    • TickSize - tamanho tick (passo de alteração de preço mínima)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate ou  Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

Exchange Bonds mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos na bolsa de valores

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

Exchange MOEX Stocks mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos na Bolsa de Moscou

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

Exchange MOEX Bonds mode — cálculo da garantia e do lucro para negociar títulos de dívida na Bolsa de Moscou

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account. The market value of an open position is calculated based on the volume, current market price, contract size and liquidity ratio. The value is included into Assets, which are added to Equity. Open positions of such symbols increase the Free Margin amount and are used as additional margin (collateral) for open positions of tradable instruments.

Margin: no

Profit:  no

 

Market Value: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

 

Existem vários modos de negociação de ativos. Informação sobre modos de negociação de um certo ativo é refletido nos valores da enumeração ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identificador

Descrição

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Negociação está desabilitada para o ativo

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Permitido somente posições compradas

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Permitido somente posições vendidas

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Permitido somente operações de fechamento de posição

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Sem restrições de negociação

 

Os possíveis modos de execução de uma operação (deal) para um certo ativo são definidos na enumeração ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identificador

Descrição

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Execução por solicitação

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Execução instantânea

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Execução a Mercado

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Execução em um sistema de negociação externo (Exchange)

 

Métodos de cálculo de swap na transferência de posição são especificados na enumeração ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. O método de cálculo de swap determina a unidade de medida dos parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT. Por exemplo, se swaps são cobrados na moeda de depósito do cliente, então os valores destes parâmetros são especificados como uma quantia de dinheiro na moeda de depósito do cliente.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identificador

Descrição

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Desabilita swaps (sem swaps)

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Swaps são cobrados em pontos

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Swaps são cobrados em dinheiro na moeda base do ativo

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de margem do ativo

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de depósito do cliente

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

Swaps são creditados em dinheiro na moeda do cálculo de lucro

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Swaps são cobrados como juro anual especificado a partir do preço de instrumento no cálculo do swap (ano bancário padrão é 360 dias)

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Swaps são cobradas como juro anual especificado a partir do preço de abertura da posição (ano bancário padrão é 360 dias)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de fechamento +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de Venda (Bid) atual +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

 

Os valores da enumeração ENUM_DAY_OF_WEEK são usados para especificar dias da semana.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identificador

Descrição

SUNDAY

Domingo

MONDAY

Segunda-feira

TUESDAY

Terça-feira

WEDNESDAY

Quarta-feira

THURSDAY

Quinta-feira

FRIDAY

Sexta-feira

SATURDAY

Sábado

 

An option is a contract, which gives the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset (goods, stocks, futures, etc.) at a specified price on or before a specific date. The following enumerations describe option properties, including the option type and the right arising from it.  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identifier

Descrição

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

A call option gives you the right to buy an asset at a specified price

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

A put option gives you the right to sell an asset at a specified price

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identifier

Descrição

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

A opção europeia só pode ser exercida em uma data especificada (validade, data de assinatura, data de entrega)

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

A opção americana pode ser exercida em qualquer dia de negociação ou antes do termo. O prazo dentro do qual o comprador pode exercer a opção é especificado para ele

 

Os instrumentos financeiros são distribuídos por setores da economia. Um setor de uma economia é definido por suas características, objetivos econômicos, funções e comportamento gerais, o que o permite diferenciar de outras parcelas da economia. ENUM_SYMBOL_SECTOR lista os setores da economia aos quais um instrumento comercial pode pertencer.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

Identificador

Descrição

SECTOR_UNDEFINED

Indefinido

SECTOR_BASIC_MATERIALS

Commodities

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

Serviços de comunicação

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

Consumo cíclico de demanda

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

Consumo básico

SECTOR_CURRENCY

Moedas

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

Criptomoedas

SECTOR_ENERGY

Energia

SECTOR_FINANCIAL

Finanças

SECTOR_HEALTHCARE

Cuidados de saúde

SECTOR_INDUSTRIALS

Indústria

SECTOR_REAL_ESTATE

Imobiliário

SECTOR_TECHNOLOGY

Tecnologia

SECTOR_UTILITIES

Serviços públicos

SECTOR_INDEXES

Índices

SECTOR_COMMODITIES

Mercadorias

 

Cada instrumento financeiro pode pertencer a um tipo específico de indústria ou setor. Um setor da economia é um conjunto de empresas que produzem produtos homogêneos ou específicos usando o mesmo tipo de tecnologia. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY lista os tipos de indústria aos quais um instrumento comercial pode pertencer.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

Identificador

Descrição

INDUSTRY_UNDEFINED

Indefinido

Commodities

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

Recursos agrícolas

INDUSTRY_ALUMINIUM

Alumínio

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

Materiais de construção

INDUSTRY_CHEMICALS

Produtos químicos

INDUSTRY_COKING_COAL

Coque

INDUSTRY_COPPER

Cobre

INDUSTRY_GOLD

Ouro

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

Produção de madeira

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

Outros metais e mineração industrial

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

Outros metais preciosos e mineração

INDUSTRY_PAPER

Produtos de papel e celulose

INDUSTRY_SILVER

Prata

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

Produtos químicos especializados

INDUSTRY_STEEL

Aço

Serviços de comunicação

INDUSTRY_ADVERTISING

Agencias de propaganda

INDUSTRY_BROADCASTING

Transmissão

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

Jogos eletrônicos e multimídia

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

Entretenimento

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

Conteúdo e informações da Internet

INDUSTRY_PUBLISHING

Editorial

INDUSTRY_TELECOM

Serviços de telecomunicações

Consumo cíclico de demanda

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

Fabricação de vestuário

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

Varejo de vestuário

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

Fabricantes de automóveis

INDUSTRY_AUTO_PARTS

Autopeças

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

Concessionárias de carros e caminhões

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

Lojas de departamento

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

Calçados e acessórios

INDUSTRY_FURNISHINGS

Móveis, acessórios e eletrodomésticos

INDUSTRY_GAMBLING

Empresas de jogos de azar

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

Comércio varejista de artigos para o lar

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

Varejo on-line

INDUSTRY_LEISURE

Lazer

INDUSTRY_LODGING

Alojamento

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

Produtos de luxo

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

Embalagem

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

Serviços pessoais

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

Veículos de lazer

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

Construção de moradias

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

Resorts e cassinos

INDUSTRY_RESTAURANTS

Restaurantes

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

Varejo especializado

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

Produção têxtil

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

Serviços turísticos

Consumo básico

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

Bebidas - Cervejeiros

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

Bebidas - Não alcoólicas

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

Bebidas - Vinícolas e Destilarias

INDUSTRY_CONFECTIONERS

Confeiteiros

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

Lojas de desconto

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

Educação e formação

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

Produtos agrícolas

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

Distribuição de alimentos

INDUSTRY_GROCERY_STORES

Mercearias e supermercados

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

Produtos domésticos e pessoais

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

Produtos embalados

INDUSTRY_TOBACCO

Tabaco

Energia

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

Perfuração de poços de petróleo e gás

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

Extração e processamento de petróleo e gás

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

Equipamento e serviços de petróleo e gás

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

Empresas integradas de petróleo e gás

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

Transporte de petróleo e gás

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

Refinação e comercialização de petróleo e gás

INDUSTRY_THERMAL_COAL

Carvão térmico

INDUSTRY_URANIUM

Urano

Finanças

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

Fundo de câmbio

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

Gestão de ativos

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

Bancos - Diversificados

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

Bancos - Regionais

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

Mercados financeiros

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

Fundo fechado - Instrumentos de dívida

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

Fundo fechado - Ações

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

Fundo fechado - Estrangeiros

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

Serviços de crédito

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

Conglomerados financeiros

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

Dados financeiros e bolsa

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

Corretores de seguros

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

Seguros - Diversificados

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

Seguros - Vida

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

Seguros - Imobiliário e acidentes

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

Seguros - Resseguros

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

Seguros - Especial

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

Financiamento hipotecário

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

Empresas Shell

Cuidados de saúde

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

Biotecnologia

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

Diagnóstico e pesquisa

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

Fabricação farmacêutica - Geral

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

Fabricação farmacêutica - Especialidades e genéricos

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

Planos de saúde

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

Serviços de informação em saúde

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

Instituições médicas

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

Equipamento médico

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

Distribuidores médicos

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

Instrumentos e suprimentos médicos

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

Varejistas farmacêuticos

Indústria

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

Aeroespacial e defesa

INDUSTRY_AIRLINES

Companhias aéreas

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

Aeroportos e transporte aéreo

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

Materiais e equipamentos de construção

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

Equipamentos e materiais comerciais

INDUSTRY_CONGLOMERATES

Conglomerados

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

Serviços de consultoria

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

Equipamento elétrico e peças de reposição

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

Engenharia e construção

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

Equipamento de construção agrícola e pesada

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

Distribuidores industriais

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

Operações de infraestrutura

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

Transporte e logística integrados

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

Remessa

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

Produção de metal

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

Controle de contaminação e limpeza

INDUSTRY_RAILROADS

Ferrovias

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

Aluguel e locação

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

Segurança e proteção

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

Serviços empresariais especializados

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

Máquinas industriais especializadas

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

Serviços de emprego

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

Ferramentas e inventário

INDUSTRY_TRUCKING

Transporte de carga

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

Gestão de resíduos

Imobiliário

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

Imóveis - Construção

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

Imóveis - Diversificado

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

Serviços imobiliários

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

Fundo de investimento imobiliário - Diversificado

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

Fundo de investimento imobiliário - Instituições Médicas

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

Fundo de investimento imobiliário - Hotéis

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

Fundo de investimento imobiliário - Indústria

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

Fundo de investimento imobiliário - Hipoteca

INDUSTRY_REIT_OFFICE

Fundo de investimento imobiliário - Escritórios

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

Fundo de investimento imobiliário - Residencial

INDUSTRY_REIT_RETAIL

Fundo de investimento imobiliário - Varejo

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

Fundo de investimento imobiliário - Instalações especiais

Tecnologia

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

Equipamento de comunicação

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

Equipamento informático

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

Eletrônicos de consumo

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

Componentes eletrônicos

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

Distribuição de eletrônicos e computadores

INDUSTRY_IT_SERVICES

Serviços de tecnologia da informação

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

Ferramentas científicas e técnicas

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

Equipamentos e materiais semicondutores

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

Semicondutores

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

Software - Aplicativos

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

Software - Infraestrutura

INDUSTRY_SOLAR

Energia solar

Serviços públicos

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

Serviços públicos - Diversificado

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

Serviços públicos - Produtores de energia independentes

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

Serviços públicos - Energia renovável

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

Serviços públicos - Companhias elétricas reguladas

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

Serviços públicos - Empresas de gás reguladas

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

Serviços públicos - Companhias elétricas reguladas

 

 

 