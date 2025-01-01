//--- açıklama

#property description "Script, \"Etiket\" grafikksel nesnesini oluşturur."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="Label"; // Etiket ismi

input int InpX=150; // X-ekseni uzunluğu

input int InpY=150; // Y-ekseni uzunluğu

input string InpFont="Arial"; // Yazı tipi

input int InpFontSize=14; // Yazı tipi büyüklüğü

input color InpColor=clrRed; // Renk

input double InpAngle=0.0; // Derece olarak eğim açısı

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Tutturma (çapa) tipi

input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizleme

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir metin etiketi oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Label", // etiket ismi

const int sub_window=0, // alt pencere indisi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0, // Y koordinatı

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // tutturma yapılacak çizelge köşesi

const string text="Label", // metin

const string font="Arial", // yazı tipi

const int font_size=10, // yazı tipi boyutu

const color clr=clrRed, // renk

const double angle=0.0, // metin eğimi

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // çapa tipi

const bool back=false, // arka-planda

const bool selection=false, // taşımak için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması önceliği

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- metin etiketi oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": metin etiketinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- etiket koordinatlarını ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- tanımlanan nokta koordinatlarına göre çapa (tutturma) köşesini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- metni ayarla

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- metin yazı tipini ayarla

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- yazı tipi boyutunu ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- metnin eğim açısını ayarla

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- tutturma noktası tipini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- rengi ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Metin etiketini taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Label", // etiket ismi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0) // Y koordinatı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- metin etiketini taşı

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": etiketin X koordinatı taşınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": etiketin Y koordinatı taşınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Etiketin bağlanacağı çizelge köşesini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelChangeCorner(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Label", // etiket ismi

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // tutturma yapılacak çizelge köşesi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma köşesini değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma köşesi değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nesnenin metnini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelTextChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Label", // nesne ismi

const string text="Text") // metint

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesne metnini değiştir

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": metin değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Metin etiketini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Label") // etiket ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- etiketi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": metin etiketini silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- etiketin koordinatlarını yerel değişkene depola

int x=InpX;

int y=InpY;

//--- çizelge penceresi büyüklüğü

long x_distance;

long y_distance;

//--- pencere büyüklüğünü ayarla

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Çizelgenin genişlik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Çizelgenin yükseklik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- etiket için başlangıç metnini hazırla

string text;

StringConcatenate(text,"Sol üst köşe: ",x,",",y);

//--- çizelge üzerinde bir metin etiketi oluştur

if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve yarım saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(500);

//--- etiketi taşı ve aynı anda metnini de değiştir

//--- eksen üzerindeki tekrarlama sayısı

int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);

int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);

//--- etiketi aşağı taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- koordinatı değiştir

y+=2;

//--- etiketi taşı ve metnini değiştir

MoveAndTextChange(x,y,"Sol üst köşe: ");

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- etiketi sağa taşı

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- koordinatı değiştir

x+=2;

//--- etiketi taşı ve metnini değiştir

MoveAndTextChange(x,y,"Sol üst köşe: ");

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- etiketi yukarı taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- koordinatı değiştir

y-=2;

//--- etiketi taşı ve metnini değiştir

MoveAndTextChange(x,y,"Sol üst köşe: ");

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- etiketi sola taşı

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- koordinatı değiştir

x-=2;

//--- etiketi taşı ve metnini değiştir

MoveAndTextChange(x,y,"Sol üst köşe: ");

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- şimdi, tutturma köşesini değiştirerek noktayı taşı

//--- sol alt köşeye taşı

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))

return;

//--- etiket metnini değiştir

StringConcatenate(text,"Sol alt köşe: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- çizelgeyi yeniden çiz ve iki saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- sağ alt köşeye taşı

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))

return;

//--- etiket metnini değiştir

StringConcatenate(text,"Sol alt köşe: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- çizelgeyi yeniden çiz ve iki saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- sağ üst köşeye taşı

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))

return;

//--- etiket metnini değiştir

StringConcatenate(text,"Sağ üst köşe: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- çizelgeyi yeniden çiz ve iki saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- sol üst köşeye taşı

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))

return;

//--- etiket metnini değiştir

StringConcatenate(text,"Sol üst köşe: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- çizelgeyi yeniden çiz ve iki saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- etiketi sil

LabelDelete(0,InpName);

//--- çizelgeyi yenile ve yarım saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(500);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon, nesneyi taşır ve metnini değiştirir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)

{

//--- etiketi taşı

if(!LabelMove(0,InpName,x,y))

return(false);

//--- etiket metnini değiştir

StringConcatenate(text,text,x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return(false);

//--- script işlemi zorla sonlandırılmış mı kontrol et

if(IsStopped())

return(false);

//--- çizelgeyi yeniden çiz

ChartRedraw();

// 0.01 saniyelik gecikme

Sleep(10);

//--- fonksiyondan çık

return(true);

}