Andrews Dirgeni (Üçlü Çizgi).

Not

"Andrews Dirgeni" (Üçlü Çizgi) için, sağa ve/veya sola doğru olan sürekliliklerinin (sırasıyla OBJPROP_RAY_RIGHT ve OBJPROP_RAY_LEFT özelliklerinin) belirtilmesi mümkündür.

Ayrıca, seviye çizgilerinin sayısını, değerlerini ve renklerini de belirtebilirsiniz.

Örnek

Aşağıdaki script, Andrews Dirgenini çizelge üzerinde oluşturur ve taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

//--- açıklama
#property description "Script, \"Andrews Dirgeni\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="Pitchfork";  // Dirgenin (üçlü çizginin) ismi
input int             InpDate1=14;          // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=40;         // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=18;          // 2-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice2=50;         // 2-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate3=18;          // 3-üncü noktanın tarihi, %
input int             InpPrice3=30;         // 3-üncü noktanın fiyatı, %
input color           InpColor=clrRed;      // Dirgen rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID// Dirgenin stili
input int             InpWidth=1;           // Dirgen çizgilerinin kalınlığı
input bool            InpBack=false;        // Arkaplan nesnesi
input bool            InpSelection=true;    // Taşıma için vurgula
input bool            InpRayLeft=false;     // Dirgenin sola doğru sürekliliği
input bool            InpRayRight=false;    // Dirgenin sağa doğru sürekliliği
input bool            InpHidden=true;       // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;          // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Andrews Dirgenini verilen koordinatlarda oluştur                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                     const string          name="Pitchfork",  // dirgen ismi
                     const int             sub_window=0,      // alt pencere indisi 
                     datetime              time1=0,           // ilk nokta zamanı
                     double                price1=0,          // ilk nokta fiyatı
                     datetime              time2=0,           // ikinci nokta zamanı
                     double                price2=0,          // ikinci nokta fiyatı
                     datetime              time3=0,           // üçüncü nokta zamanı
                     double                price3=0,          // üçüncü nokta fiyatı
                     const color           clr=clrRed,        // dirgen çizgilerinin rengi
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// dirgen çizgilerinin stili
                     const int             width=1,           // dirgen çizgilerinin kalınlığı
                     const bool            back=false,        // arka-plan çizimi
                     const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                     const bool            ray_left=false,    // dirgenin sola doğru sürekliliği
                     const bool            ray_right=false,   // dirgenin sağa doğru sürekliliği
                     const bool            hidden=true,       // nesne listesinde gizle
                     const long            z_order=0)         // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- Andrews Dirgenini verilen koordinatlarda oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_PITCHFORK,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Andrews Dirgeni\" oluşturulamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- rengi ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgilerin genişliğini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- dirgenin sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- dirgenin sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Andrews Çatalının seviyelerini ve parametrelerini ayarla         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkLevelsSet(int             levels,           // seviye çizgilerinin sayısı
                        double          &values[],        // seviye çizgilerinin değeri
                        color           &colors[],        // seviye çizgilerinin rengi
                        ENUM_LINE_STYLE &styles[],        // seviye çizgilerinin stili
                        int             &widths[],        // seviye çizgilerinin kalınlığı
                        const long      chart_ID=0,       // çizelge tanımlayıcı
                        const string    name="Pitchfork"// dirgen ismi
  {
//--- dizi büyüklüklerini ayarla
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": dizi uzunluğu seviyelerin sayısıyla örtüşmüyor, hata!");
      return(false);
     }
//--- seviyelerin sayısını ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- seviyelerin özeliklerini döngü içinde ayarla
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- seviye değeri
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- seviye rengi
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- seviye stili
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- seviye genişliği
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- seviye açıklaması
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Adrews Dirgeninin tutturma noktasını taşı                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkPointChange(const long   chart_ID=0,       // çizelge kimliği
                          const string name="Pitchfork"// kanal ismi
                          const int    point_index=0,    // tutturma noktası indisi
                          datetime     time=0,           // tutturma noktası zaman koordinatı
                          double       price=0)          // tutturma noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Andrews Dirgenini sil                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkDelete(const long   chart_ID=0,       // çizelge kimliği
                     const string name="Pitchfork"// kanal ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- kanalı sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Andrews Dirgeni\" silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Andrews Dirgeninin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve        |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla                         |
//+----------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                              double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- ikinci (sağ üst) noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üstünde olacak
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- İkinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid (alış) değerini alacak
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- İlk noktanın (sol) zamanı ayarlanmamışsa, ikinciden 9 çubuk sonra olacak
   if(!time1)
     {
      //--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla
      time1=temp[0];
     }
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ikincinin 200 puan altına yerleştir
   if(!price1)
      price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- üçüncü noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikinci noktaya karşılık gelecek
   if(!time3)
      time3=time2;
//--- üçüncü noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinin 200 puan aşağısına konumla
   if(!price3)
      price3=price1-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Andrews Dirgenini çizmek için noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- dirgeni oluştur
   if(!PitchforkCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, dirgenin tutturma noktasını taşı
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy/10;
//--- ilk tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!PitchforkPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars/8;
//--- üçüncü tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d3<bars-1)
         d3+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!PitchforkPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   v_steps=accuracy/10;
//--- ikinci tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!PitchforkPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- dirgeni çizelgeden sil
   PitchforkDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }