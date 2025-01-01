//--- açıklama

#property description "Script, çizelge penceresi içinde bir bitmap nesnesi oluşturur."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Bitmap dosyası ismi

input int InpWidth=24; // Görünürlük alanının X koordinatı

input int InpHeight=24; // Görünürlük alanının X koordinatı

input int InpXOffset=4; // Görünürlük alanının X eksenine göre kaydırılması

input int InpYOffset=4; // Görünürlük alanının Y eksenine göre kaydırılması

input color InpColor=clrRed; // Kenar çizgisi rengi (vurgulandığında)

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Çizgi stili (vurgulandığında)

input int InpPointWidth=1; // Taşıma noktası büyüklüğü

input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi

input bool InpSelection=false; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelge penceresinde bir bitmap nesnesi oluşturur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Bitmap", // bitmap ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

datetime time=0, // tutturma noktası zamanı

double price=0, // çapa noktası fiyatı

const string file="", // bitmap dosya adı

const int width=10, // görünürlük alanının X koordinatı

const int height=10, // görünürlük alanının Y koordinatı

const int x_offset=0, // görünürlük alanının X eksenine göre kaydırılması

const int y_offset=0, // görünürlük alanının Y eksenine göre kaydırılması

const color clr=clrRed, // vurgulandığında kenar çizgisi rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // vurgulandığında çizgi rengi

const int point_width=1, // taşıma noktasının boyutu

const bool back=false, // arka-planda

const bool selection=false, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklama önceliği

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- bir bitmap nesnesi oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": çizelge penceresinde bir bitmap nesnesi oluşturulamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- resim dosyasının adresini ayarla

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": resmin yüklenmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- resmin görünürlük alanını ayarla; eğer yükseklik ve genişlik değerleri

//--- sırasıyla kaynak resmin genişlik ve yüksekliğini geçerse

//--- etiket çizilmez; aksi durumda ise,

//--- sadece bu değerler karşılık gelen kısım çizilir

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- resmin görünürlük alanında görüntülenecek kısmını ayarla

//--- öntanımlı kısım resmin sol üst alanıdır; değerler,

//--- resmin başka bir kısmının gösterilmesi için bir kaydırma gerçekleştirir

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- nesne vurgulama modu etkinken kenar çizgisi rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- nesne vurgulama modu etkinken kenar çizgisinin stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- nesne taşıma için tutturma noktası boyutunu ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bitmap nesnesi için yeni bir resim ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Bitmap", // bitmap ismi

const string file="") // dosya adresi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- resim dosyasının adresini ayarla

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": resmin yüklenmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir bitmap nesnesini çizelge üzerinde taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Bitmap", // bitmap ismi

datetime time=0, // tutturma noktası zamanı

double price=0) // tutturma noktası fiyatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nesnenin (bitmap) görünürlük alanı boyutunu değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Bitmap", // bitmap ismi

const int width=0, // bitmap genişliği

const int height=0) // bitmap yüksekliği

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- bitmap büyüklüğünü değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": bitmap genişliğinin değiştirilmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": bitmap yüksekliğinin değiştirilmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------+

//| Görünürlük alanının üst sağ köşesinin koordinatlarını değiştir |

//+--------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı

const string name="Bitmap", // bitmap ismi

const int x_offset=0, // görünürlük alanının X koordinatı

const int y_offset=0) // görünürlük alanının Y koordinatı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- bitmap nesnesinin görünürlük alanının koordinatlarını değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": görünürlük alanının X koordinatının değiştirilmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": görünürlük alanının X koordinatının değiştirilmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bitmap nesnesini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı

const string name="Bitmap") // bitmap ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- etiketi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": bitmap nesnesi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |

//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // görünür çubukların tarihlerini depolayan bir dizi

double close[]; // kapanış (Close) fiyatlarının depolanması için bir dizi

//--- bitmap dosyasının adı

string file="\\Images\\dollar.bmp";

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(close,bars);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- kapanış (Close) fiyatları dizisini doldur

if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)

{

Print("Kapanış fiyatı değerleri kopyalanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- resmin ne sıklıkta görüntüleneceğini tanımla

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- adım değerini taımla

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=27;

break;

case 1:

step=14;

break;

case 2:

step=7;

break;

case 3:

step=4;

break;

case 4:

step=2;

break;

}

//--- High ve Low (yüksek ve düşük) çubukların değerleri için (boşluklu olarak) bitmap'ler oluştur

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- bitmap'leri oluştur

if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,

InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- satış işaretlerini sil

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//---

}