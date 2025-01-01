Çizim Stilleri

Bir özel gösterge oluştururken, değerleri ENUM_DRAW_TYPE sayımı içinde belirlenen 18 grafiksel çizim tipinden birini (ana çizelge penceresinde veya alt pencerede görüntülendiği şekilde) belirleyebilirsiniz.

Bir özel gösterge içinde herhangi bir gösterge kurma/çizme tipini kullanabilirsiniz. Her bir çizim tipi, bir ile beş adet global dizinin belirtilmesini gerektirir. Bu veri dizileri SetIndexBuffer() fonksiyonu kullanılarak, gösterge tamponlarına bağlanmalıdır. Her bir tampon için, ENUM_INDEXBUFFER_TYPE sayımı içinden bir veri tipi belirlenmelidir.

Çizim stiline bağlı olarak, (INDICATOR_DATA şeklinde imlenmiş) bir ile dört değer tamponuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer bir stil, renklerin dinamik değişimini içeriyorsa (tüm stiller COLOR sözcüğünü içerir), diğer renk için bir tampona daha ihtiyacınız olacaktır (istenen tip INDICATOR_COLOR_INDEX). Renk tamponları her zaman stil rengine karşılık gelen değer tamponundan sonra bağlanırlar.

ENUM_DRAW_TYPE

Tanıtıcı Açıklama Veri tamponları Renk tamponları DRAW_NONE Çizilmez 1 0 DRAW_LINE Çizgi 1 0 DRAW_SECTION Bölüm 1 0 DRAW_HISTOGRAM Sıfır çizgisinden başlayan histogram 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 İki gösterge tamponunun histogramı 2 0 DRAW_ARROW Ok çizimi 1 0 DRAW_ZIGZAG Zigzag stili, çubuklar için dikey kesitler oluşturulmasını sağlar 2 0 DRAW_FILLING İki seviye arasının renk ile doldurulması 2 0 DRAW_BARS Çubuk dizilimi şeklinde gösterir 4 0 DRAW_CANDLES Mumların dizilimi şeklinde gösterir 4 0 DRAW_COLOR_LINE Çok renkli çizgi 1 1 DRAW_COLOR_SECTION Çok renkli kesit 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM Sıfır çizgisinden başlayan çok renkli histogram 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 İki gösterge tamponunun çok renkli histogramı 2 1 DRAW_COLOR_ARROW Çok renkli okların çizimi 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG Çok renkli ZigZag 2 1 DRAW_COLOR_BARS Çok renkli çubuklar 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES Çok renkli mumlar 4 1

Seçilen çizim tipinin görümünü düzenlemek için ENUM_PLOT_PROPERTY özelliğindeki tanımlayıcılar kullanılır.

PlotIndexSetInteger() ve PlotIndexGetInteger() fonksiyonları için

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı Açıklama Özellik tipi PLOT_ARROW DRAW_ARROW stili için ok kodu uchar PLOT_ARROW_SHIFT DRAW_ARROW stilinde okların dikey olarak kaydırılması int PLOT_DRAW_BEGIN Çizim yapılmamış çubuk sayısı ve Veri Penceresindeki değerler int PLOT_DRAW_TYPE Grafiksel çizim tipi ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA Çizim değerlerinin Veri Penceresinde görüntülenen işareti bool PLOT_SHIFT Gösterge grafiğinin, zaman ekseninde çubuk bazında kaydırılması int PLOT_LINE_STYLE Çizgi çizim stili ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH Çizgi çizim kalınlığı int PLOT_COLOR_INDEXES Renk sayısı int PLOT_LINE_COLOR Çizim rengini içeren bir tamponun indisi color şekillendirici = renklerin indis numaraları

PlotIndexSetDouble() fonksiyonu için

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

Tanıtıcı Açıklama Özellik tipi PLOT_EMPTY_VALUE Çizim yapılmayan bir grafik için boş değer double

PlotIndexSetString() fonksiyonu için

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

Tanıtıcı Açıklama Özellik tipi PLOT_LABEL Veri Penceresinde gösterilecek grafiksel serinin ismi. Birkaç gösterge tamponunun kullanımını gerektiren karmaşık grafik stilleri ile çalışırken, her bir tamponun ismi ";" ayracı kullanılarak belirtilebilir. Örnek kod şurada gösterilmektedir DRAW_CANDLES string

Özel göstergelerde, çizim amaçlı 5 farklı stil kullanılabilir. Bunlar sadece 0 ve 1 çizgi kalınlıklarında geçerlidir.

ENUM_LINE_STYLE

Tanıtıcı Açıklama STYLE_SOLID Düz çizgi STYLE_DASH Kesikli çizgi STYLE_DOT Noktalı çizgi STYLE_DASHDOT Kesikli-noktalı çizgi STYLE_DASHDOTDOT Kesikli - çift noktalı çizgi

Çizim stilini ve tipini ayarlamak için, PlotIndexSetInteger() fonksiyonu kullanılır. Fibonacci açılımı için kalınlık ve çizim stili ObjectSetInteger() fonksiyonu kullanılarak belirtilebilir.

Örnek: