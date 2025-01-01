- Fiyat Sabitleri
- Düzleştirme Yöntemleri
- Gösterge Çizgileri
- Çizim Stilleri
- Özel Gösterge Özellikleri
- Gösterge Tipleri
- Veri Tipi Tanımlayıcıları
Bir özel gösterge oluştururken, değerleri ENUM_DRAW_TYPE sayımı içinde belirlenen 18 grafiksel çizim tipinden birini (ana çizelge penceresinde veya alt pencerede görüntülendiği şekilde) belirleyebilirsiniz.
Bir özel gösterge içinde herhangi bir gösterge kurma/çizme tipini kullanabilirsiniz. Her bir çizim tipi, bir ile beş adet global dizinin belirtilmesini gerektirir. Bu veri dizileri SetIndexBuffer() fonksiyonu kullanılarak, gösterge tamponlarına bağlanmalıdır. Her bir tampon için, ENUM_INDEXBUFFER_TYPE sayımı içinden bir veri tipi belirlenmelidir.
Çizim stiline bağlı olarak, (INDICATOR_DATA şeklinde imlenmiş) bir ile dört değer tamponuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer bir stil, renklerin dinamik değişimini içeriyorsa (tüm stiller COLOR sözcüğünü içerir), diğer renk için bir tampona daha ihtiyacınız olacaktır (istenen tip INDICATOR_COLOR_INDEX). Renk tamponları her zaman stil rengine karşılık gelen değer tamponundan sonra bağlanırlar.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Veri tamponları
|
Renk tamponları
|
Çizilmez
|
1
|
0
|
Çizgi
|
1
|
0
|
Bölüm
|
1
|
0
|
Sıfır çizgisinden başlayan histogram
|
1
|
0
|
İki gösterge tamponunun histogramı
|
2
|
0
|
Ok çizimi
|
1
|
0
|
Zigzag stili, çubuklar için dikey kesitler oluşturulmasını sağlar
|
2
|
0
|
İki seviye arasının renk ile doldurulması
|
2
|
0
|
Çubuk dizilimi şeklinde gösterir
|
4
|
0
|
Mumların dizilimi şeklinde gösterir
|
4
|
0
|
Çok renkli çizgi
|
1
|
1
|
Çok renkli kesit
|
1
|
1
|
Sıfır çizgisinden başlayan çok renkli histogram
|
1
|
1
|
İki gösterge tamponunun çok renkli histogramı
|
2
|
1
|
Çok renkli okların çizimi
|
1
|
1
|
Çok renkli ZigZag
|
2
|
1
|
Çok renkli çubuklar
|
4
|
1
|
Çok renkli mumlar
|
4
|
1
Seçilen çizim tipinin görümünü düzenlemek için ENUM_PLOT_PROPERTY özelliğindeki tanımlayıcılar kullanılır.
PlotIndexSetInteger() ve PlotIndexGetInteger() fonksiyonları için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik tipi
|
PLOT_ARROW
|
DRAW_ARROW stili için ok kodu
|
uchar
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
DRAW_ARROW stilinde okların dikey olarak kaydırılması
|
int
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Çizim yapılmamış çubuk sayısı ve Veri Penceresindeki değerler
|
int
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Grafiksel çizim tipi
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Çizim değerlerinin Veri Penceresinde görüntülenen işareti
|
bool
|
PLOT_SHIFT
|
Gösterge grafiğinin, zaman ekseninde çubuk bazında kaydırılması
|
int
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Çizgi çizim stili
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Çizgi çizim kalınlığı
|
int
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Renk sayısı
|
int
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Çizim rengini içeren bir tamponun indisi
|
color şekillendirici = renklerin indis numaraları
PlotIndexSetDouble() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik tipi
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Çizim yapılmayan bir grafik için boş değer
|
double
PlotIndexSetString() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik tipi
|
PLOT_LABEL
|
Veri Penceresinde gösterilecek grafiksel serinin ismi. Birkaç gösterge tamponunun kullanımını gerektiren karmaşık grafik stilleri ile çalışırken, her bir tamponun ismi ";" ayracı kullanılarak belirtilebilir. Örnek kod şurada gösterilmektedir DRAW_CANDLES
|
string
Özel göstergelerde, çizim amaçlı 5 farklı stil kullanılabilir. Bunlar sadece 0 ve 1 çizgi kalınlıklarında geçerlidir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
STYLE_SOLID
|
Düz çizgi
|
STYLE_DASH
|
Kesikli çizgi
|
STYLE_DOT
|
Noktalı çizgi
|
STYLE_DASHDOT
|
Kesikli-noktalı çizgi
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Kesikli - çift noktalı çizgi
Çizim stilini ve tipini ayarlamak için, PlotIndexSetInteger() fonksiyonu kullanılır. Fibonacci açılımı için kalınlık ve çizim stili ObjectSetInteger() fonksiyonu kullanılarak belirtilebilir.
Örnek:
|
#property indicator_chart_window