DRAW_HISTOGRAM2

The DRAW_HISTOGRAM2 stili, belirtilen renkte bir histogram çizer – iki gösterge tamponunun değerlerini kullanarak dikey parçalar çizer. Parçaların kalınlıkları, renkleri ve stilleri, DRAW_LINE stiline benzer şekilde, (derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla) belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değişmesi, mevcut duruma bağlı olarak, histogram görünümünün de değişmesini sağlar.

DRAW_HISTOGRAM2 stili, ayrı bir pencerede veya çizelge ana penceresinde kullanılabilir. Boş değerler için hiçbir şey çizilmez; gösterge tamponundaki tüm değerler açıkça ayarlanmalıdır. Tamponlar sıfır değeri ile başlatılamazlar.

DRAW_HISTOGRAM2 stilinin çizimi için gereken gösterge tamponu sayısı 2'dir.

Open (açılış) ve Close (kapanış) fiyatları arasında, belirtilen renk ve kalınlıkta bir dikey parça - histogramı - çizen gösterge örneği. Tüm histogram sütunlarının renkleri, genişlikleri ve stilleri, her N tikte bir değişir. Gösterge başlangıcında, OnInit() fonksiyonu içinde, göstergenin çizilmeyeceği günün numarası - invisible_day - rassal olarak ayarlanır. Bu amaçla boş değer şu şekilde ayarlanır, PLOT_EMPTY_VALUE=0:

//--- Bir boş değer ayarla

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

DRAW_HISTOGRAM2 stilindeki plot1 için, özelliklerin başlangıçta #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise üç özelliğin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).