DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarNesne SabitleriNesne TipleriOBJ_TRIANGLE 

OBJ_TRIANGLE

Üçgen.

ObjTriangle

Not

Üçgen için renk ile doldurma modu, OBJPROP_FILL özelliği kullanılarak ayarlanabilir.

Örnek

Aşağıdaki script, üçgeni çizelge üzerinde oluşturur ve taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script, üçgeni çizelge üzerinde oluşturur."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="Triangle";        // Üçgen ismi
input int             InpDate1=25;               // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=50;              // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=70;               // 2-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice2=70;              // 2-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate3=65;               // 3-üncü noktanın tarihi, %
input int             InpPrice3=20;              // 3-üncü noktanın fiyatı, %
input color           InpColor=clrRed;           // Üçgen rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Üçgen çizgilerinin stili
input int             InpWidth=2;                // Üçgen çizgilerinin kalınlığı
input bool            InpFill=false;             // Üçgeni renk ile doldur
input bool            InpBack=false;             // Arkaplan nesnesi
input bool            InpSelection=true;         // Taşımak için vurgula
input bool            InpHidden=true;            // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;               // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verilen koordinatlarda üçgeni oluştur                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TriangleCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                    const string          name="Triangle",   // üçgen ismi
                    const int             sub_window=0,      // alt-pencere indisi 
                    datetime              time1=0,           // ilk nokta zamanı
                    double                price1=0,          // ilk nokta fiyatı
                    datetime              time2=0,           // ikinci nokta zamanı
                    double                price2=0,          // ikinci nokta fiyatı
                    datetime              time3=0,           // üçüncü nokta zamanı
                    double                price3=0,          // üçüncü nokta fiyatı
                    const color           clr=clrRed,        // üçgen rengi
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// üçgen çizgilerinin stili
                    const int             width=1,           // üçgen çizgilerinin genişliği
                    const bool            fill=false,        // üçgeni renk ile doldur
                    const bool            back=false,        // arka planda
                    const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                    const bool            hidden=true,       // nesneyi listede gizle
                    const long            z_order=0)         // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeTriangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- üçgeni, verilen koordinatlarda oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRIANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": üçgenin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- üçgenin rengini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- üçgen çizgilerinin stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- üçgen çizgilerinin kalınlığını ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- üçgeni doldurma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Üçgenin tutturma noktasını taşı                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrianglePointChange(const long   chart_ID=0,      // çizelge kimliği
                         const string name="Triangle"// üçgenin ismi
                         const int    point_index=0,   // tutturma noktası indisi
                         datetime     time=0,          // çapa noktası zaman koordinatı
                         double       price=0)         // çapa noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Üçgeni sil                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TriangleDelete(const long   chart_ID=0,      // çizelge kimliği
                    const string name="Triangle"// üçgenin ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- üçgeni sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": üçgenin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Üçgenin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve               |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTriangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                               datetime &time2,double &price2,
                               datetime &time3,double &price3)
  {
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ilkinin 9 çubuk sonrasına konumlandırılır
   if(!time2)
     {
      //--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- ikinci noktayı birincisinden 9 çubuk ileri ayarla
      time2=temp[0];
     }
//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinin 300 puan aşağısına konumla
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- üçüncü noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikincinin tarihine karşılık gelir
   if(!time3)
      time3=time2;
//--- üçüncü noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilk noktanınkine eşittir
   if(!price3)
      price3=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- üçgeni çizmek için noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- bir üçgen oluştur
   if(!TriangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, üçgenin taşıma noktalarını taşı
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy*3/10;
//--- ilk tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars*9/20-1;
//--- ikinci tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   v_steps=accuracy/4;
//--- üçüncü tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p3<accuracy-1)
         p3+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- elipsi çizelgeden sil
   TriangleDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }