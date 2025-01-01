//--- açıklama

#property description "Script, çizelge üzerinde bir dikdörtgen oluşturur."

#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="Rectangle"; // Dikdörtgen adı

input int InpDate1=40; // 1-inci nokta tarihi, %

input int InpPrice1=40; // 1-inci nokta fiyatı, %

input int InpDate2=60; // 2-inci nokta tarihi, %

input int InpPrice2=60; // 2-inci nokta fiyatı, %

input color InpColor=clrRed; // Dikdörtgen rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Dikdörtgen çizgi stili

input int InpWidth=2; // Dikdörtgen çizgi kalınlığı

input bool InpFill=true; // Dikdörtgenin renk ile doldurulması

input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verilen koordinatlarda dikdörtgeni oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectangleCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Rectangle", // dikdörtgen ismi

const int sub_window=0, // alt pencere indisi

datetime time1=0, // ilk nokta zamanı

double price1=0, // ilk nokta fiyatı

datetime time2=0, // ikinci nokta zamanı

double price2=0, // ikinci nokta fiyatı

const color clr=clrRed, // dikdörtgen ismi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // dikdörtgen çizgi stili

const int width=1, // dikdörtgen çizgi genişliği

const bool fill=false, // dikdörtgeni renk ile doldurma

const bool back=false, // arka-plan çizimi

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeRectangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- verilen koordinatlarda bir dikdörtgen oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

": dikdörtgenin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- dikdörtgen rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- dikdörtgen çizgi stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- dikdörtgen çizgi genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- dikdörtgeni doldurma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikdörtgenin tutturma noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectanglePointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Rectangle", // dikdörtgen ismi

const int point_index=0, // tutturma noktası indisi

datetime time=0, // tutturma noktası zaman koordinatı

double price=0) // tutturma noktası fiyat koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikdörtgeni sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectangleDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Rectangle") // dikdörtgen ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- dikdörtgeni sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": dikdörtgenin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikdörtgenin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |

//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeRectangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ilkinin 9 çubuk sonrasına konumlandırılır

if(!time2)

{

//--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);

//--- ikinci noktayı birincisinden 9 çubuk ileri ayarla

time2=temp[0];

}

//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinin 300 puan aşağısına konumla

if(!price2)

price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler

datetime date[];

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- dikdörtgenin çizimi için noktaları tanımla

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

//--- bir dikdörtgen oluştur

if(!RectangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, dikdörtgenin tutturma noktalarını taşı

//--- döngü sayacı

int h_steps=bars/2;

//--- tutturma noktalarını taşı

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- şu değerleri kullan

if(d1<bars-1)

d1+=1;

if(d2>1)

d2-=1;

//--- noktaları kaydır

if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- döngü sayacı

int v_steps=accuracy/2;

//--- tutturma noktalarını taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- şu değerleri kullan

if(p1<accuracy-1)

p1+=1;

if(p2>1)

p2-=1;

//--- noktaları kaydır

if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- dikdörtgeni çizelgeden sil

RectangleDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}