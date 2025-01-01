//--- açıklama

#property description "Script, \"Düzenle\" nesnesini çizelge üzerinde oluşturur ."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="Edit"; // Nesne ismi

input string InpText="Text"; // Nesne metni

input string InpFont="Arial"; // Yazı tipi

input int InpFontSize=14; // Yazı tipi büyüklüğü

input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // Metin hizalama tipi

input bool InpReadOnly=false; // Düzenlenebilirlik

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Tutturma için çizelge köşesi

input color InpColor=clrBlack; // Metin rengi

input color InpBackColor=clrWhite; // Arka-plan rengi

input color InpBorderColor=clrBlack; // Kenar çizgisi rengi

input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi

input bool InpSelection=false; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Düzenle" nesnesini oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditCreate(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı

const string name="Edit", // nesne ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0, // Y koordinatı

const int width=50, // genişlik

const int height=18, // yükseklik

const string text="Text", // metin

const string font="Arial", // yazı tipi

const int font_size=10, // yazı tipi boyutu

const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // hizalama tipi

const bool read_only=false, // düzenlenebilirlik

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // çizelge üzerindeki tutturma köşesi

const color clr=clrBlack, // metin rengi

const color back_clr=clrWhite, // arka-plan rengi

const color border_clr=clrNONE, // kenar çizgisi rengi

const bool back=false, // arka-plan nesnesi

const bool selection=false, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde vurgula

const long z_order=0) // Fare tıklaması için öncelik

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- düzenleme alanı oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Düzenle\" nesnesi oluşturulamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- nesne koordinatlarının ayarlanması

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- nesne büyüklüğünü ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- metni ayarla

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- metin yazı tipini ayarla

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- yazı tipi boyutunu ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- nesne içindeki metin hizalama tipini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);

//--- sadece okunur modu etkinleştir (true) veya iptal et (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);

//--- nesnenin tanımlanan koordinatlarına göre, çizelge köşesini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- metin rengini ayara

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- arkaplan rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- kenar çizgisinin rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Düzenle" nesnesini taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Edit", // nesne ismi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0) // Y koordinatı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesneyi taşı

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": nesnenin X koordinatını taşıma başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": nesnenin Y koordinatını taşıma başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Düzenle" nesnesini yeniden boyutlandır |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Edit", // nesne ismi

const int width=0, // genişlik

const int height=0) // yükseklik

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesne boyutunu değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": nesne genişliğinin değiştirilmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": nesne yüksekliğinin değiştirilmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Düzenle" nesnesinin metnini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Edit", // nesne ismi

const string text="Text") // metin

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesne metnini değiştir

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": metin değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Düzenle" nesnesinin metnine dönüş yap |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditTextGet(string &text, // metin

const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı

const string name="Edit") // nesne ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesne metnini al

if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": metnin alınması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Düzenle" nesnesini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Edit") // nesne ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- etiketi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Düzenle\" nesnesi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- çizelge penceresi büyüklüğü

long x_distance;

long y_distance;

//--- pencere büyüklüğünü ayarla

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Çizelgenin genişlik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Çizelgenin yükseklik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- düzenleme alanını değiştirmek için adım değerini belirle

int x_step=(int)x_distance/64;

//--- düzenle alanı koordinatlarını ve boyutunu ayarla

int x=(int)x_distance/8;

int y=(int)y_distance/2;

int x_size=(int)x_distance/8;

int y_size=InpFontSize*2;

//--- metni yerel değişkende sakla

string text=InpText;

//--- düzenleme alanı oluştur

if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,

InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- düzenleme alanını uzat

while(x_size-x<x_distance*5/8)

{

//--- düzenleme alanının genişliğini artır

x_size+=x_step;

if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile ve 0.05 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(50);

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- metni değiştir

for(int i=0;i<20;i++)

{

//--- sona ve başa "+" ekle

text="+"+text+"+";

if(!EditTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yeniden çiz ve 0.1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(100);

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- düzenleme alanını sil

EditDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniye bekle

Sleep(1000);

//---

}