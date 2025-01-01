DokümantasyonBölümler
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN 

Başparmak Aşağı (kötü) işareti.

ObjArrowTumbDown

Not

İşarete göre tutturma konumu ENUM_ARROW_ANCHOR sayımından seçilebilir.

MetaEditor'de bir kod yazarken büyük işaretler (5'ten büyük), sadece uygun OBJPROP_WIDTH özellik değerini ayarlayarak oluşturulabilir.

Örnek

Aşağıdaki script, Başparmak Aşağı işaretini oluşturur ve onu çizelge üzerinde taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

 

//--- açıklama
#property description "Script \"Başparmak Aşağı\" işaretini çizer."
#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string            InpName="ThumbDown";     // İşaret ismi
input int               InpDate=25;              // % şeklinde tutturma noktası tarihi
input int               InpPrice=75;             // % şeklinde tutturma noktası fiyatı
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_BOTTOM// Tutturma tipi
input color             InpColor=clrRed;         // İşaret rengi
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_DOT;      // Kenar çizgisi stili
input int               InpWidth=5;              // İşaret boyutu
input bool              InpBack=false;           // Arkaplan işareti
input bool              InpSelection=true;       // Taşıma için vurgula
input bool              InpHidden=true;          // Nesne listesinde gizleme
input long              InpZOrder=0;             // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Başparmak Aşağı işaretini oluştur                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownCreate(const long              chart_ID=0,           // çizelge kimliği
                          const string            name="ThumbDown",     // işaret ismi
                          const int               sub_window=0,         // alt-pencere indisi
                          datetime                time=0,               // tutturma noktası zamanı
                          double                  price=0,              // tutturma noktası fiyatı
                          const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// tutturma tipi
                          const color             clr=clrRed,           // işaret rengi
                          const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // kenar çizgisi stili
                          const int               width=3,              // işaret büyüklüğü
                          const bool              back=false,           // arka-planda
                          const bool              selection=true,       // taşıma için vurgula
                          const bool              hidden=true,          // nesne listesinde gizle
                          const long              z_order=0)            // fare tıklaması önceliği 
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- işareti oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Başparmak Aşağı\" işaretinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- tutturma noktası tipini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- bir işaret rengi ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- kenar çizgi stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- işaret boyutunu ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- işareti fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktasını taşı                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownMove(const long   chart_ID=0,       // çizelge kimliği
                        const string name="ThumbDown"// nesne ismi
                        datetime     time=0,           // tutturma noktasının zaman koordinatı
                        double       price=0)          // tutturma noktasının fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Başparmak Aşağı işaretinin çapa tipi değiştir                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                                const string            name="ThumbDown",  // nesne ismi
                                const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// çapa tipi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktası tipini değiştir
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktası tipinin değiştirilmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Başparmak Aşağı işaretini sil                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownDelete(const long   chart_ID=0,       // çizelge kimliği
                          const string name="ThumbDown"// işaret ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- işareti sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Başparmak Aşağı\" işaretinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve                       |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- işaretin çizileceği noktaları tanımla
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- Başparmak Aşağı işaretini çizelge üzerinde oluştur
   if(!ArrowThumbDownCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktasını taşı ve konumunu işarete göre değiştir
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars/4;
//--- tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!ArrowThumbDownMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy/4;
//--- tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p>1)
         p-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!ArrowThumbDownMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- tutturma noktasının konumunu işarete göre değiştir
   ArrowThumbDownAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_TOP);
//--- çizelgeyi yeniden çiz
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- işareti çizelgeden sil
   ArrowThumbDownDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }