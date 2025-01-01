Nümerik Tip Sabitleri

Her bir basit sayısal tip belli başlı görev türleri için düşünülmüştür ve doğru kullanıldığında bir MQL5 program işleminin optimize edilmesini sağlar. Daha iyi bir kod okunurluğunun sağlanması ve hesaplama sonuçlarının daha düzgün işlenebilmesi amacıyla, belli bir tipteki basit verilerdeki ayarlanmış kısıtlamalar hakkında bilgi almayı sağlayan sabitler bulunmaktadır.

Sabit Açıklama Değer CHAR_MIN char tipi ile temsil edilebilecek minimal değer -128 CHAR_MAX char tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 127 UCHAR_MAX uchar tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 255 SHORT_MIN uchar tipi ile temsil edilebilecek minimal değer -32768 SHORT_MAX short tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 32767 USHORT_MAX ushort tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 65535 INT_MIN int tipi ile temsil edilebilecek minimal değer -2147483648 INT_MAX int tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 2147483647 UINT_MAX uint tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 4294967295 LONG_MIN long tipi ile temsil edilebilecek minimal değer -9223372036854775808 LONG_MAX long tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 9223372036854775807 ULONG_MAX ulong tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 18446744073709551615 DBL_MIN double tipi ile temsil edilebilecek minimal pozitif değer 2.2250738585072014e-308 DBL_MAX double tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer 1.7976931348623158e+308 DBL_EPSILON Şu koşulu sağlayan minimal değer: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double tipi için) 2.2204460492503131e-016 DBL_DIG double tipi için, anlamlı ondalık hanelerin sayısı 15 DBL_MANT_DIG double tipi için mantis içindeki bit sayısı 53 DBL_MAX_10_EXP double tipli maksimal ondalık üs değeri 308 DBL_MAX_EXP double tipli maksimal ikili üs değeri 1024 DBL_MIN_10_EXP double tipli minimal ondalık üs değeri (-307) DBL_MIN_EXP double tipli minimal ikili üs değeri (-1021) FLT_MIN float tipiyle temsil edilebilecek minimal pozitif değer 1.175494351e-38 FLT_MAX float tipiyle temsil edilebilecek maksimal değer 3.402823466e+38 FLT_EPSILON Şu koşulu sağlayan minimal değer: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float tipi için) 1.192092896e–07 FLT_DIG float tipi için anlamlı ondalık hanelerin sayısı 6 FLT_MANT_DIG float tipi için mantis içindeki bit sayısı 24 FLT_MAX_10_EXP float tipli maksimal ondalık üs değeri 38 FLT_MAX_EXP float tipli maksimal ikili üs değeri 128 FLT_MIN_10_EXP float tipli minimal ondalık üs değeri -37 FLT_MIN_EXP float tipli minimal ikili üs değeri (-125)

