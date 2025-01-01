- Öntanımlı Makro İkameleri
Nümerik Tip Sabitleri
Her bir basit sayısal tip belli başlı görev türleri için düşünülmüştür ve doğru kullanıldığında bir MQL5 program işleminin optimize edilmesini sağlar. Daha iyi bir kod okunurluğunun sağlanması ve hesaplama sonuçlarının daha düzgün işlenebilmesi amacıyla, belli bir tipteki basit verilerdeki ayarlanmış kısıtlamalar hakkında bilgi almayı sağlayan sabitler bulunmaktadır.
|
Sabit
|
Açıklama
|
Değer
|
CHAR_MIN
|
char tipi ile temsil edilebilecek minimal değer
|
-128
|
CHAR_MAX
|
char tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
127
|
UCHAR_MAX
|
uchar tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
255
|
SHORT_MIN
|
uchar tipi ile temsil edilebilecek minimal değer
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
short tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
32767
|
USHORT_MAX
|
ushort tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
65535
|
INT_MIN
|
int tipi ile temsil edilebilecek minimal değer
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
int tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
uint tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
long tipi ile temsil edilebilecek minimal değer
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
long tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
ulong tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
double tipi ile temsil edilebilecek minimal pozitif değer
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
double tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
Şu koşulu sağlayan minimal değer:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double tipi için)
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
double tipi için, anlamlı ondalık hanelerin sayısı
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
double tipi için mantis içindeki bit sayısı
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
double tipli maksimal ondalık üs değeri
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
double tipli maksimal ikili üs değeri
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
double tipli minimal ondalık üs değeri
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
double tipli minimal ikili üs değeri
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
float tipiyle temsil edilebilecek minimal pozitif değer
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
float tipiyle temsil edilebilecek maksimal değer
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
Şu koşulu sağlayan minimal değer:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float tipi için)
|
1.192092896e–07
|
FLT_DIG
|
float tipi için anlamlı ondalık hanelerin sayısı
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
float tipi için mantis içindeki bit sayısı
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
float tipli maksimal ondalık üs değeri
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
float tipli maksimal ikili üs değeri
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
float tipli minimal ondalık üs değeri
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
float tipli minimal ikili üs değeri
|
(-125)
Örnek:
|
void OnStart()