|
//--- açıklama
#property description "Script, \"Olay\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="Event"; // Olay ismi
input int InpDate=25; // Olay tarihi, %
input string InpText="Text"; // Olay metni
input color InpColor=clrRed; // Olay rengi
input int InpWidth=1; // Vurgulandığında nokta büyüklüğü
input bool InpBack=false; // Arka-plan olayı
input bool InpSelection=false; // Taşıma için vurgula
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay nesnesini çizelge üzerinde oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Event", // olay ismi
const int sub_window=0, // alt-pencere indisi
const string text="Text", // olay metni
datetime time=0, // zaman
const color clr=clrRed, // renk
const int width=1, // vurgulandığında nokta kalınlığı
const bool back=false, // arka-planda
const bool selection=false, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- eğer zaman ayarlanmamışsa, nesneyi son çubuk üzerinde oluştur
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- Olay nesnesini oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Olay\" nesnesini oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- olay metnini ayarla
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- rengi ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- nesne vurgulandığında tutturma noktası kalınlığını ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- olayı fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay nesnesinin metnini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Event", // olay ismi
const string text="Text") // metint
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- nesne metnini değiştir
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": metin değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay nesnesini taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Event", // olay ismi
datetime time=0) // zaman
{
//--- eğer zaman ayarlanmamışsa, olayı son çubuğa ayarla
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- nesneyi taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Olay\" nesnesinin taşınması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay nesnesini sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Event") // olay ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- nesneyi sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Olay\" nesnesinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- çizginin tutturma noktası koordinatlarını ayarlamak ve değiştirmek için
//--- tarih değerlerini depolayacak bir dizi
datetime date[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- nesneyi oluşturmak için gereken noktaları tanımla
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- Olay nesnesini oluştur
if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, nesneyi taşı
//--- döngü sayacı
int h_steps=bars/2;
//--- nesneyi taşı
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- kanalı çizelgeden sil
EventDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}