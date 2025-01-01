//--- açıklama

#property description "Script, \"Olay\" grafiksel nesnesini çizer."

#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="Event"; // Olay ismi

input int InpDate=25; // Olay tarihi, %

input string InpText="Text"; // Olay metni

input color InpColor=clrRed; // Olay rengi

input int InpWidth=1; // Vurgulandığında nokta büyüklüğü

input bool InpBack=false; // Arka-plan olayı

input bool InpSelection=false; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Olay nesnesini çizelge üzerinde oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Event", // olay ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

const string text="Text", // olay metni

datetime time=0, // zaman

const color clr=clrRed, // renk

const int width=1, // vurgulandığında nokta kalınlığı

const bool back=false, // arka-planda

const bool selection=false, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- eğer zaman ayarlanmamışsa, nesneyi son çubuk üzerinde oluştur

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- Olay nesnesini oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Olay\" nesnesini oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- olay metnini ayarla

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- rengi ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- nesne vurgulandığında tutturma noktası kalınlığını ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- olayı fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Olay nesnesinin metnini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Event", // olay ismi

const string text="Text") // metint

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesne metnini değiştir

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": metin değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Olay nesnesini taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Event", // olay ismi

datetime time=0) // zaman

{

//--- eğer zaman ayarlanmamışsa, olayı son çubuğa ayarla

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesneyi taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Olay\" nesnesinin taşınması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Olay nesnesini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Event") // olay ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesneyi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Olay\" nesnesinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- çizginin tutturma noktası koordinatlarını ayarlamak ve değiştirmek için

//--- tarih değerlerini depolayacak bir dizi

datetime date[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- nesneyi oluşturmak için gereken noktaları tanımla

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- Olay nesnesini oluştur

if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, nesneyi taşı

//--- döngü sayacı

int h_steps=bars/2;

//--- nesneyi taşı

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!EventMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- kanalı çizelgeden sil

EventDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}