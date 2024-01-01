DRAW_COLOR_LINE

DRAW_COLOR_LINE stili, DRAW_LINE stilinin renkli versiyonudur. Aynı şekilde bu da gösterge tamponunun değerlerini kullanarak bir çizgi çizer. Ama bu stil, başlığında COLOR sözcüğünü taşıyan tüm renkli stiller gibi, özel bir ek tampona sahiptir. Bu tampon, özel olarak ayarlanmış bir renk dizisi içindeki renklerin indislerini depolar. Bu şekilde, her bir çizgi kısmının rengi, söz konusu çubuğun üzerine çizilecek rengin indisinin belirtilmesiyle tanımlanabilir.

Çizgilerin genişlikleri, stilleri ve renkleri, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunu kullanarak ayarlanabilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

DRAW_COLOR_LINE stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 2'dir.

bir tampon çizginin çizileceği gösterge değerlerini depolamak için;

bir tampon, çizginin her bir çubuk üzerindeki renk indisini depolamak için.

Renkler, #property indicator_color1 derleyici direktifi ile virgülle ayrılmış şekilde belirtilebilir. Renklerin sayısı 64'ü geçemez.

//--- Her bir çubuğu renklendirmek için 5 renk tanımla (özel dizide depolanacaklar)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (en çok 64 adet renk belirtilebilir)

Çubukların Close (kapanış) fiyatlarını kullanarak çizgi çizen bir gösterge örneği. Çizgi kalınlığı ve stili her N=5 tikte bir rassal olarak değişir.

Çizgi kısımlarının renklerini de, özel ChangeColors() fonksiyonu ile rassal olarak değiştir.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizgi kısımlarının renklerini değiştirir |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Renklerin sayısı

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Her renk indisi için rassal olarak bir renk tanımla

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- Rassal bir değer al

int number=MathRand();

//--- col[] dizisi içinde tamsayı bölümünün kalanı şeklinde bir indis al

int i=number%size;

//--- Her bir indis için, rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla

PlotIndexSetInteger(0, // Bir grafiksel stilin numarası

PLOT_LINE_COLOR, // Özellik tanımlayıcı

plot_color_ind, // Rengin girildiği indis

cols[i]); // Yeni bir renk

//--- Renkleri yaz

comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

Örnekte, göstergelerin "renkli" versiyonların özelliği gösterilmektedir - bir çizgi kısmının rengini değiştirmek için (renk indislerini içeren) ColorLineColors[] tamponundaki değerleri değiştirmeniz gerekmez. Tek yapmanız gereken, özel bir dizi içinde yeni renkler ayarlamaktır. Bu, PlotIndexSetInteger() fonksiyonunu ile sadece küçük bir renk dizisini değiştirerek, rengi tüm çizim için hızlıca ve bir kerede değiştirebilmenizi sağlar.

DRAW_COLOR_LINE stilindeki plot1 için, özelliklerin #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise üç özelliğin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz.

N parametresi ve Length (çubuklardaki renkli kısımların uzunluğu), el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (Gösterge Özellikleri penceresindeki Veriler sekmesi)