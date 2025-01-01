Bir Alım-Satım İsteği Sonucunun Yapısı (MqlTradeResult)

Alım-satım isteğinin bir sonucu olarak, a trade server returns data about the trade request processing result as a special predefined structure of MqlTradeResult type.

struct MqlTradeResult

{

uint retcode; // Işlem dönüş kodu

ulong deal; // İşlem fişi, eğer gerçekleşmişse

ulong order; // Emir fişi, eğer işleme konulmuşsa

double volume; // Aracı kurum tarafından onaylanmış işlem hacmi

double price; // Aracı kurum tarafından onaylanmış sözleşme fiyatı

double bid; // Mevcut Satış fiyatı

double ask; // Mevcut Alış fiyatı

string comment; // Aracı kurum yorumu (varsayılan olarak işlem açıklaması ile doldurulur: alım-satım sunucusunun dönüş kodu)

int request_id; // İstek kimliği (tanımlayıcısı), terminal tarafından gönderim sırasında ayarlanır

};

Alanların açıklaması

Alan Açıklama retcode Bir alım-satım sunucusunun dönüş kodu deal İşlem fişi (bir işlem gerçekleştirilmişse). Bu, TRADE_ACTION_DEAL tipinde bir alım-satım işlemi için mevcut bulunmaktadır order Emir fişi, eğer bir fiş yerleştirilmişse. TRADE_ACTION_PENDING tipinde bir alım satım işlemi için mevcuttur volume Aracı kurum tarafından onaylanan işlem hacmi. Emir tipine bağlıdır price Aracı kurum tarafından onaylanan işlem fiyatı. Alım-satım isteğinin ve/veya alım-satım işleminin deviation alanına bağlıdır bid Mevcut piyasa satış fiyatı (yeniden fiyatlandırma değeri) ask Mevcut piyasa alış fiyatı (yeniden fiyatlandırma değeri) yorum Aracı kurumun işlem yorumu (ön tanımlı olarak işlem açıklaması ile doldurulur bir alım-satım sunucusunun dönüş kodu) request_id İstek kimliği, alım-satım sunucusuna gönderim yapılırken terminal tarafından ayarlanır.

Alım-satım işlemi, MqlTradeResult tipinde bir değişkene dönüş yapar; bu değişken, alım-satım işlemleri gerçekleştirmek için OrderSend() fonksiyonuna geçirilir.

Terminal, request_id alanındaki istek kimliğini, OrdersSend() ve OrderSendAsync() fonksiyonlarını kullanarak alım-satım sunucusuna gönderirken düzeltir. Terminal, gerçekleştirilmiş faaliyetler hakkında alım-satım sunucusundan mesajlar alır ve bunları OnTradeTransaction() fonksiyonu ile ibraz eder, fonksiyon şu bileşenleri parametre olarak içerir:

MqlTradeTransaction yapısındaki alım-satım faaliyetinin tarifi;

OrderSend() veya OrdersSendAsync() fonksiyonlarından gönderilen alım-satım isteğinin tarifi (açıklaması). İsteğin kendisi ve request_id terminal belleğinde saklanırken, istek kimliği terminal tarafından sunucuya gönderilir;

Alım-satım işleminin gerçekleştirilmesi, bu isteğin kimliğini taşıyan request_id alanını içeren MqlTradeResult yapısıyla sonuçlanır.

OnTradeTransaction() fonksiyonu üç giriş parametresi alır ama son ikisi sadece TRADE_TRANSACTION_REQUEST tipi faaliyetler için analiz edilmelidir. Diğer tüm durumlarda, alım-satım isteğinin ve onun gerçekleşme sonucunun verileri doldurulmaz. Parametrelerin analiz örnekleri, Bir Alım-Satım İsteğinin Yapısı başlığı altında bulunabilir.

request_id alanının terminal tarafından alım-satım isteği için - istek sunucuya gönderirken - ayarlanması, temel olarak OrderSendAsync() asenkron fonksiyonu ile çalışmak için düşünülmüştür. Bu tanımlayıcı (kimlik), gerçekleşen eylem (OrderSend veya OrderSendAsync fonksiyonlarının çağrısı) ile bu eylemin OnTradeTransaction() fonksiyonuna gönderilen sonucunun ilişkilendirilmesini sağlar.

Örnek: