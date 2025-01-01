Çizelge Olaylarının Tipleri

OnChartEvent() fonksiyonu kullanılarak işlenebilecek 9 tip olay vardır. Özel olaylar için, CHARTEVENT_CUSTOM 'dan CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 'a kadar 65535 adet dahili tanımlayıcı mevcuttur. Özel bir olay oluşturmak için EventChartCustom() fonksiyonu kullanılabilir.

ENUM_CHART_EVENT

Tanıtıcı Açıklama CHARTEVENT_KEYDOWN Tuş darbeleri CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Fare hareketi, fare tıklamaları (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true, çizelge için ayarlanmışsa) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Fare tekerleğinin tıklanması veya kaydırılması (çizelge için CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=True ise) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Grafiksel nesne oluşturma olayı (CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true, çizelge için ayarlanmışsa) CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Grafiksel nesnenin özellikler penceresinden değiştirilmesi olayı CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Grafiksel nesnenin silinmesi olayı (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true, çizelge için ayarlanmışsa) CHARTEVENT_CLICK Çizelge üstünde tıklama olayı CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Grafiksel nesne üzerinde tıklama olayı CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Grafiksel nesne üzerinde sürükleyip bırakma CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT 'Düzenle' grafiksel nesnesinde metin düzenleme işinin bitmesi CHARTEVENT_CHART_CHANGE Özellikler iletişim penceresi ile çizelge boyutunun veya çizelge özelliklerinin değişmesi CHARTEVENT_CUSTOM Bir özel olaylar dizisindeki ilk olayın numarası CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Bir özel olaylar dizisindeki son olayın numarası

Her olay tipi için, OnChartEvent() fonksiyonunun giriş parametreleri, mevcut olayı işleyebilmek için kesin değerlere sahiptir. Bu parametreler ile geçirilen olaylar ve değerler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Olay id parametresinin değeri lparam parametresinin değeri dparam parametresinin değeri sparam parametresinin değeri Tuş darbesi olayı CHARTEVENT_KEYDOWN basılmış bir tuşun kodu Tekrar sayısı (kullanıcının tuşa basılı tutması sonucu tekrarlanan tuş darbelerinin sayısı) Klavye tuşlarının durumunu tarif eden bir bit maskesinin dizgi değeri Fare olayları (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true çizelge için ayarlanmışsa) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X koordinatı Y koordinatı Fare tuşlarının durumunu tarif eden bir bit maskesinin string tipli değeri Fare tekerleği olayı (çizelge için CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true ise) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Fare düğmelerinin ve tuşların durumu, fare imlecinin X ve Y koordinatları hakkında bilgi veren bayraklar. Açıklama için alttaki örneğe bakınız Fare tekerleğinin kaydırılması işlemi için delta değeri — Grafiksel nesne oluşturulma olayı (if CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true çizelge için ayarlanmışsa) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — Oluşturulan grafiksel nesnenin adı Özellikler iletişim kutusu ile bir nesnenin özelliğinin değiştirilmesi olayı CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — Değiştirilen grafiksel nesnenin adı Grafiksel nesnenin silinmesi olayı (Eğer çizelge için CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true şeklinde ayar yapılmışsa) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — Silinen grafiksel nesnenin ismi Çizelge üzerinde fare tıklaması olayı CHARTEVENT_CLICK X koordinatı Y koordinatı — Çizelge üzerindeki bir grafiksel nesnenin fare ile tıklanması olayı CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X koordinatı Y koordinatı Olayın gerçekleştiği grafiksel nesnenin ismi Grafiksel nesnenin fare ile sürüklenmesi olayı CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — Taşınan grafiksel nesnenin adı LabelEdit grafiksel nesnesinin giriş kutusunda yapılan metin düzenleme işinin bitmesi olayı CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — Metin düzenlemesi tamamlanan LabelEdit grafiksel nesnesinin adı Özellikler iletişim kutusu ile çizelge boyutunun veya özelliklerinin değişimi olayı CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — N sayısının altındaki kullanıcı olayının kimliği CHARTEVENT_CUSTOM+N EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer

Örnek:

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print(MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)," isimli uzman çalışıyor");

//--- nesne oluşturma olaylarını devreye sok

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- nesne silme olaylarını devreye sok

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- grafik özelliklerinin zorla güncellenmesi, olay işleme için hazırlık sağlar

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // Olay tanımlayıcı

const long& lparam, // long tipi olay parametresi

const double& dparam, // double tipi olay parametresi

const string& sparam // string tipi olay parametresi

)

{

//--- çizelge üzerinde sol fare tuşu tıklandı

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

Print("Çizelge üzerindeki fare tıklamasının koordinatları: x = ",lparam," y = ",dparam);

}

//--- grafiksel nesne üzerinde fareye tıklandı

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("fare '"+sparam+"' isimli nesne üzerinde tıklandı");

}

//--- tuşa basıldı

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("KEY_NUMLOCK_LEFT tuşuna basıldı"); break;

case KEY_LEFT: Print("KEY_LEFT tuşuna basıldı"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("KEY_NUMLOCK_UP tuşuna basıldı"); break;

case KEY_UP: Print("KEY_UP tuşuna basıldı"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("KEY_NUMLOCK_RIGHT tuşuna basıldı"); break;

case KEY_RIGHT: Print("KEY_RIGHT tuşuna basıldı"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("KEY_NUMLOCK_DOWN tuşuna basıldı"); break;

case KEY_DOWN: Print("KEY_DOWN tuşuna basıldı"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("KEY_NUMPAD_5 tuşuna basıldı"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("KEY_NUMLOCK_5 tuşuna basıldı"); break;

default: Print("listelenmemiş bir tuşa basıldı");

}

ChartRedraw();

}

//--- nesne silindi

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

{

Print(sparam," isimli nesne silindi");

}

//--- nesne oluşturuldı

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

{

Print(sparam," isimli nesne oluşturuldı");

}

//--- nesne ya da tutturma noktasının koordinatları değiştirildi

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

{

Print(sparam," isimli nesnenin tutturma noktası koordinatları değiştirildi");

}

//--- nesnenin Edit (düzenle) alanı içinde metni değişti

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

{

Print(sparam," isimli nesnenin Edit alanındaki metni değiştirildi");

}

}

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE olayı için sparam parametresi klavye ve fare tuşlarının durumu hakkında bilgi içerir:

Bit Açıklama 1 Sol fare tuşunun durumu 2 Sağ fare tuşunun durumu 3 SHIFT tuşunun durumu 4 CTRL tuşunun durumu 5 Orta fare tuşunun durumu 6 İlk ek fare tuşunun durumu 7 İkinci ek fare tuşunun durumu

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- CHART_EVENT_MOUSE_MOVE mesajlarını devreye sok

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);

// --- grafiğin içerik menüsünü devre dışı bırakın (sağda)

ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);

// --- artı işaretini devre dışı bırak (orta düğmeden)

ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);

//--- Grafik özelliklerinin zorla güncellenmesi, olay işleme için hazırlık sağlar

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // fare sol

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // fare sağ

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // fare orta

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // fare ilk X tuşu

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // fare ikinci X tuşu

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift tuşu

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control tuşu

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

}

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL olayı için, lparam ve dparam parametreleri, Ctrl ve Shift tuşlarının, fare tuşlarının, imleç koordinatlarının ve fare tekerleğinin kaydırma değerinin durumu hakkında bilgi içerir. Daha iyi anlamak için bu uzman danışmanı bir çizelgede çalıştırıp, kodda yazılan tuşlara basarak fare tekerleğini kullanın.

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL olayının işlenmesi örneği:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

init OnInit()

{

//--- Fare tekerleğinin kaydırılmasıyla ilgili mesajlar

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- Grafik özelliklerinin zorla güncellenmesi, olay işleme için hazırlık sağlar

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- Bu olay için fare tuşlarının ve tekerleğinin durumunu izleyin

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Ctrl, Shift ve fare tuşlarının durumu

int x_cursor = (int)(short)lparam; // fare tekerleği olayının gerçekleştiği X koordinatı

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // fare tekerleği olayının gerçekleştiği Y koordinatı

int delta = (int)dparam; // Fare tekerleği kaydırmasının toplam değeri, +120 veya -120 değerlerine ulaşıldığında tetiklenir

//--- Bayrağın işlenmesi

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0) str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0) str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0) str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0) str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0) str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0) str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0) str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1) + "'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+ /*

Çıktı örneği

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Ctrl pressed: X=193, Y=445, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Shift pressed: X=186, Y=446, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=178, Y=447, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: MiddleButton pressed: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: LeftButton pressed: X=279, Y=320, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: RightButton pressed: X=253, Y=330, delta=120 */

