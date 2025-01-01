- Çizelge Olaylarının Tipleri
- Çizelge Zaman-Aralıkları
- Çizelge Özellikleri
- Konumlandırma Sabitleri
- Çizelge Sunumu
- Çizelgeyle Çalışma Örnekleri
Çizelge Olaylarının Tipleri
OnChartEvent() fonksiyonu kullanılarak işlenebilecek 9 tip olay vardır. Özel olaylar için, CHARTEVENT_CUSTOM 'dan CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 'a kadar 65535 adet dahili tanımlayıcı mevcuttur. Özel bir olay oluşturmak için EventChartCustom() fonksiyonu kullanılabilir.
ENUM_CHART_EVENT
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Tuş darbeleri
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Fare hareketi, fare tıklamaları (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true, çizelge için ayarlanmışsa)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
Fare tekerleğinin tıklanması veya kaydırılması (çizelge için CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=True ise)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Grafiksel nesne oluşturma olayı (CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true, çizelge için ayarlanmışsa)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Grafiksel nesnenin özellikler penceresinden değiştirilmesi olayı
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Grafiksel nesnenin silinmesi olayı (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true, çizelge için ayarlanmışsa)
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Çizelge üstünde tıklama olayı
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Grafiksel nesne üzerinde tıklama olayı
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Grafiksel nesne üzerinde sürükleyip bırakma
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
'Düzenle' grafiksel nesnesinde metin düzenleme işinin bitmesi
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Özellikler iletişim penceresi ile çizelge boyutunun veya çizelge özelliklerinin değişmesi
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Bir özel olaylar dizisindeki ilk olayın numarası
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Bir özel olaylar dizisindeki son olayın numarası
Her olay tipi için, OnChartEvent() fonksiyonunun giriş parametreleri, mevcut olayı işleyebilmek için kesin değerlere sahiptir. Bu parametreler ile geçirilen olaylar ve değerler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
|
Olay
|
id parametresinin değeri
|
lparam parametresinin değeri
|
dparam parametresinin değeri
|
sparam parametresinin değeri
|
Tuş darbesi olayı
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
basılmış bir tuşun kodu
|
Tekrar sayısı (kullanıcının tuşa basılı tutması sonucu tekrarlanan tuş darbelerinin sayısı)
|
Klavye tuşlarının durumunu tarif eden bir bit maskesinin dizgi değeri
|
Fare olayları (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true çizelge için ayarlanmışsa)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X koordinatı
|
Y koordinatı
|
Fare tuşlarının durumunu tarif eden bir bit maskesinin string tipli değeri
|
Fare tekerleği olayı (çizelge için CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true ise)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
Fare düğmelerinin ve tuşların durumu, fare imlecinin X ve Y koordinatları hakkında bilgi veren bayraklar. Açıklama için alttaki örneğe bakınız
|
Fare tekerleğinin kaydırılması işlemi için delta değeri
|
—
|
Grafiksel nesne oluşturulma olayı (if CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true çizelge için ayarlanmışsa)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
—
|
—
|
Oluşturulan grafiksel nesnenin adı
|
Özellikler iletişim kutusu ile bir nesnenin özelliğinin değiştirilmesi olayı
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
—
|
—
|
Değiştirilen grafiksel nesnenin adı
|
Grafiksel nesnenin silinmesi olayı (Eğer çizelge için CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true şeklinde ayar yapılmışsa)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
—
|
—
|
Silinen grafiksel nesnenin ismi
|
Çizelge üzerinde fare tıklaması olayı
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X koordinatı
|
Y koordinatı
|
—
|
Çizelge üzerindeki bir grafiksel nesnenin fare ile tıklanması olayı
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X koordinatı
|
Y koordinatı
|
Olayın gerçekleştiği grafiksel nesnenin ismi
|
Grafiksel nesnenin fare ile sürüklenmesi olayı
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
—
|
—
|
Taşınan grafiksel nesnenin adı
|
LabelEdit grafiksel nesnesinin giriş kutusunda yapılan metin düzenleme işinin bitmesi olayı
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
—
|
—
|
Metin düzenlemesi tamamlanan LabelEdit grafiksel nesnesinin adı
|
Özellikler iletişim kutusu ile çizelge boyutunun veya özelliklerinin değişimi olayı
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
—
|
—
|
—
|
N sayısının altındaki kullanıcı olayının kimliği
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer
|
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer
|
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer
Örnek:
|
#define KEY_NUMPAD_5 12
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE olayı için sparam parametresi klavye ve fare tuşlarının durumu hakkında bilgi içerir:
|
Bit
|
Açıklama
|
1
|
Sol fare tuşunun durumu
|
2
|
Sağ fare tuşunun durumu
|
3
|
SHIFT tuşunun durumu
|
4
|
CTRL tuşunun durumu
|
5
|
Orta fare tuşunun durumu
|
6
|
İlk ek fare tuşunun durumu
|
7
|
İkinci ek fare tuşunun durumu
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL olayı için, lparam ve dparam parametreleri, Ctrl ve Shift tuşlarının, fare tuşlarının, imleç koordinatlarının ve fare tekerleğinin kaydırma değerinin durumu hakkında bilgi içerir. Daha iyi anlamak için bu uzman danışmanı bir çizelgede çalıştırıp, kodda yazılan tuşlara basarak fare tekerleğini kullanın.
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL olayının işlenmesi örneği:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız