İşlem Özellikleri
İşlem, alım-satım isteği taşıyan bir emrin temelinde gerçekleşen bir alım satım eyleminin yansımasıdır. Her bir alım-satım işlemi, kendisi hakkında bilgi alınmasını sağlayan özellikler tarafından tanımlanır. Bu özelliklerin değerlerinin okunmasında, karşılık gelen sayım değerine dönüş yapan HistoryDealGet...() tipi fonksiyonlar kullanılır.
HistoryDealGetInteger() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
DEAL_TICKET
|
İşlem fişi. Her bir işlem için atanan benzersiz tanıtıcı değer
|
long
|
DEAL_ORDER
|
İşlemin emir numarası
|
long
|
DEAL_TIME
|
İşlem zamanı
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, işlemin gerçekleştirilme zamanı
|
long
|
DEAL_TYPE
|
İşlem tipi
|
DEAL_ENTRY
|
Faaliyet yönü - piyasaya giriş, piyasadan çıkış veya dönüş
|
DEAL_MAGIC
|
Faaliyet için magic number (bakınız, ORDER_MAGIC)
|
long
|
DEAL_REASON
|
İşlemin gerçekleştirilme sebebi veya kaynağı
|
DEAL_POSITION_ID
|
Pozisyonun tanımlayıcısı, pozisyonun açılışı, değiştirilmesi ve kpanışı sırasında kullanılır. Her bir pozisyonun, aktif olduğu süre içinde, sembol için gerçekleştirilmiş tüm işlemlere atanan benzersiz bir tanımlayıcısı (kimliği) vardır.
|
long
HistoryDealGetDouble() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
DEAL_VOLUME
|
İşlemin hacmi
|
double
|
DEAL_PRICE
|
İşlem fiyatı
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
İşlem komisyonu
|
double
|
DEAL_SWAP
|
Kapanıştaki birikmiş swap
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
İşlem karı
|
double
|
DEAL_FEE
|
İşlem gerçekleştikten hemen sonra tahsil edilen işlem yapma ücreti
|
double
|
DEAL_SL
|
Zararı Durdur seviyesi
|
double
|
DEAL_TP
|
Kârı Al seviyesi
|
double
HistoryDealGetString() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
DEAL_SYMBOL
|
İşlem sembolü
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
İşlem yorumu
|
string
|
DEAL_EXTERNAL_ID
|
Borsa türü piyasalar için işlem tanımlayıcısı
|
string
Her işlem bir tip ile nitelendirilir, izin verilen değerler ENUM_DEAL_TYPE sayımında listelenmiştir. İşlem tipi ile ilgili bilgi edinmek için, HistoryDealGetInteger() fonksiyonunu DEAL_TYPE şekillendiricisi ile kullanın.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Alış işlemi
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Satış
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Bakiye
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Kredi
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Ek ücret
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Düzeltme
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonus
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Ek komisyon
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Günlük komisyon
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Aylık komisyon
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Günlük ajans komisyonu
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Aylık ajans komisyonu
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Faiz oranı
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
İptal edilmiş alım işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir alım işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_BUY), DEAL_TYPE_BUY_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar, ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
İptal edilmiş satış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir satış işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_SELL), DEAL_TYPE_SELL_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar, ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir
|
DEAL_DIVIDEND
|
Hisse işlemleri
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
Damgalı (vergilendirilemeyen) hisse işlemleri
|
DEAL_TAX
|
Vergi ücretleri
İşlemler sadece ENUM_DEAL_TYPE içinde ayarlanmış tiplerine göre ayrılmazlar, ayrıca pozisyon değiştirme yöntemleri ile de ayrılırlar. Bu yöntem basit bir pozisyon açılışı veya daha önceden açılmış pozisyonların (piyasa girişi) birikimi olabilir; karşılık gelen hacimde ters işlem ile pozisyon kapama (piyasa çıkışı) veya - ters yönlü işlem daha önce açılan pozisyonun hacmini karşılıyorsa - pozisyonu ters çevirme şeklinde de olabilir.
Tüm bu durumlar ENUM_DEAL_ENTRY sayımının değerleri ile tarif edilir. Bir işlemle ilgili bu tip bir bilgiyi almak için, HistoryDealGetInteger() fonksiyonunu DEAL_ENTRY şekillendiricisi ile kullanın.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Piyasaya giriş
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Piyasadan çıkış
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Ters
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
Pozisyonu, ters pozisyon kullanarak kapa
Gerçekleştirilen işlemle ilgili sebep verisi DEAL_REASON özelliğinde tutulur. İşlemler, mobil uygulamalardan veya MQL5 programından verilen bir emrin tetiklenmesiyle oluşabileceği gibi, StopOut olayı, varyasyon teminatının hesaplanması, vb. gibi sebeplerle oluşabilir. DEAL_REASON özelliğinin muhtemel değerleri ENUM_DEAL_REASON sayımında tanımlanmıştır. Bakiye, kredi, komisyon, vb. sonucu oluşan ticari olmayan işlemlerde sebep olarak 'DEAL_REASON_CLIENT' belirtilir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
İşlem, masaüstü terminali ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
İşlem, bir mobil uygulama ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_WEB
|
İşlem, bir çevrim içi platformu ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
İşlem, bir MQL5 programı ile (Uzman Danışman veya betik) yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_SL
|
İşlem, bir Zarar Durdur emrinin tetiklenmesi sonucunda gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_TP
|
İşlem, bir Kar Al emrinin tetiklenmesi sonucunda gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_SO
|
İşlem, bir StopOut olayının tetiklenmesi sonucunda gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
İşlem bir devir sonucunda gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
İşlem, varyasyon teminatının ücretlendirilmesinin ardından gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
İşlem, üstünde açık pozisyon bulunan bir işleme dair fiyat düşürme anonsu sonrasında gerçekleştirilmiş
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
İşlem, kurumsal bir eylemin sonucu olarak gerçekleştirilmiştir: menkul kıymetin birleştirilmesi veya yeniden adlandırılması, müşterinin başka bir hesaba aktarılması vb.