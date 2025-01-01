İşlem Özellikleri

İşlem, alım-satım isteği taşıyan bir emrin temelinde gerçekleşen bir alım satım eyleminin yansımasıdır. Her bir alım-satım işlemi, kendisi hakkında bilgi alınmasını sağlayan özellikler tarafından tanımlanır. Bu özelliklerin değerlerinin okunmasında, karşılık gelen sayım değerine dönüş yapan HistoryDealGet...() tipi fonksiyonlar kullanılır.

HistoryDealGetInteger() fonksiyonu için

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı Açıklama Tip DEAL_TICKET İşlem fişi. Her bir işlem için atanan benzersiz tanıtıcı değer long DEAL_ORDER İşlemin emir numarası long DEAL_TIME İşlem zamanı datetime DEAL_TIME_MSC 01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, işlemin gerçekleştirilme zamanı long DEAL_TYPE İşlem tipi ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Faaliyet yönü - piyasaya giriş, piyasadan çıkış veya dönüş ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC Faaliyet için magic number (bakınız, ORDER_MAGIC) long DEAL_REASON İşlemin gerçekleştirilme sebebi veya kaynağı ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID Pozisyonun tanımlayıcısı, pozisyonun açılışı, değiştirilmesi ve kpanışı sırasında kullanılır. Her bir pozisyonun, aktif olduğu süre içinde, sembol için gerçekleştirilmiş tüm işlemlere atanan benzersiz bir tanımlayıcısı (kimliği) vardır. long

HistoryDealGetDouble() fonksiyonu için

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Tanıtıcı Açıklama Tip DEAL_VOLUME İşlemin hacmi double DEAL_PRICE İşlem fiyatı double DEAL_COMMISSION İşlem komisyonu double DEAL_SWAP Kapanıştaki birikmiş swap double DEAL_PROFIT İşlem karı double DEAL_FEE İşlem gerçekleştikten hemen sonra tahsil edilen işlem yapma ücreti double DEAL_SL Zararı Durdur seviyesi Giriş ve tersine çevirme işlemleri, pozisyonun açıldığı veya tersine çevrildiği esas emirdeki Zararı Durdur değerini kullanır

Çıkış işlemleri, pozisyonun kapatıldığı andaki Zararı Durdur değerini kullanır double DEAL_TP Kârı Al seviyesi Giriş ve tersine çevirme işlemleri, pozisyonun açıldığı veya tersine çevrildiği esas emirdeki Kârı Al değerini kullanır

Çıkış işlemleri, pozisyonun kapatıldığı andaki Kârı Al değerini kullanır double

HistoryDealGetString() fonksiyonu için

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Tanıtıcı Açıklama Tip DEAL_SYMBOL İşlem sembolü string DEAL_COMMENT İşlem yorumu string DEAL_EXTERNAL_ID Borsa türü piyasalar için işlem tanımlayıcısı string

Her işlem bir tip ile nitelendirilir, izin verilen değerler ENUM_DEAL_TYPE sayımında listelenmiştir. İşlem tipi ile ilgili bilgi edinmek için, HistoryDealGetInteger() fonksiyonunu DEAL_TYPE şekillendiricisi ile kullanın.

ENUM_DEAL_TYPE

Tanıtıcı Açıklama DEAL_TYPE_BUY Alış işlemi DEAL_TYPE_SELL Satış DEAL_TYPE_BALANCE Bakiye DEAL_TYPE_CREDIT Kredi DEAL_TYPE_CHARGE Ek ücret DEAL_TYPE_CORRECTION Düzeltme DEAL_TYPE_BONUS Bonus DEAL_TYPE_COMMISSION Ek komisyon DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Günlük komisyon DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Aylık komisyon DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Günlük ajans komisyonu DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Aylık ajans komisyonu DEAL_TYPE_INTEREST Faiz oranı DEAL_TYPE_BUY_CANCELED İptal edilmiş alım işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir alım işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_BUY), DEAL_TYPE_BUY_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar, ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir DEAL_TYPE_SELL_CANCELED İptal edilmiş satış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir satış işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_SELL), DEAL_TYPE_SELL_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar, ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir DEAL_DIVIDEND Hisse işlemleri DEAL_DIVIDEND_FRANKED Damgalı (vergilendirilemeyen) hisse işlemleri DEAL_TAX Vergi ücretleri

İşlemler sadece ENUM_DEAL_TYPE içinde ayarlanmış tiplerine göre ayrılmazlar, ayrıca pozisyon değiştirme yöntemleri ile de ayrılırlar. Bu yöntem basit bir pozisyon açılışı veya daha önceden açılmış pozisyonların (piyasa girişi) birikimi olabilir; karşılık gelen hacimde ters işlem ile pozisyon kapama (piyasa çıkışı) veya - ters yönlü işlem daha önce açılan pozisyonun hacmini karşılıyorsa - pozisyonu ters çevirme şeklinde de olabilir.

Tüm bu durumlar ENUM_DEAL_ENTRY sayımının değerleri ile tarif edilir. Bir işlemle ilgili bu tip bir bilgiyi almak için, HistoryDealGetInteger() fonksiyonunu DEAL_ENTRY şekillendiricisi ile kullanın.

ENUM_DEAL_ENTRY

Tanıtıcı Açıklama DEAL_ENTRY_IN Piyasaya giriş DEAL_ENTRY_OUT Piyasadan çıkış DEAL_ENTRY_INOUT Ters DEAL_ENTRY_OUT_BY Pozisyonu, ters pozisyon kullanarak kapa

Gerçekleştirilen işlemle ilgili sebep verisi DEAL_REASON özelliğinde tutulur. İşlemler, mobil uygulamalardan veya MQL5 programından verilen bir emrin tetiklenmesiyle oluşabileceği gibi, StopOut olayı, varyasyon teminatının hesaplanması, vb. gibi sebeplerle oluşabilir. DEAL_REASON özelliğinin muhtemel değerleri ENUM_DEAL_REASON sayımında tanımlanmıştır. Bakiye, kredi, komisyon, vb. sonucu oluşan ticari olmayan işlemlerde sebep olarak 'DEAL_REASON_CLIENT' belirtilir.

ENUM_DEAL_REASON