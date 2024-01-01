DRAW_COLOR_CANDLES

The DRAW_COLOR_CANDLES stili, DRAW_CANDLES stili gibi; Open, High, Low ve Close fiyatlarını içeren dört gösterge tamponunun değerlerini kullanarak mumlar çizer. Ayrıca, her bir mumun renginin verilen bir küme içerisinden seçilmesine olanak tanır. Bu amaçla stil, her bir çubuk için kullanılacak rengin indisini depolayan özel bir tampon içerir. Ayrı bir çizelge alt penceresinde yer alanlar ve diğer finansal araçlar da dahil olmak üzere, mum şeklinde göstergeler oluşturulması için tasarlanmıştır.

Mum renklerinin sayısı, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunu kullanarak ayarlanabilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Gösterge, dört fiyat tamponundan hiçbirinin boş değer içermediği çubuklar için ayarlanır. Bir değerin "boş" olacağını belirtmek için, değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliğiyle ayarlayın:

//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_COLOR_CANDLES,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Gösterge tamponlarının değerlerini her zaman açıkça doldurun, atlamak istediğiniz çubukları boş değer olarak ayarlayın.

DRAW_COLOR_CANDLES stilinin çizimi için gereken tamponların sayısı 5'tir:

Open, High, Low ve Close değerleri için dört tampon;

çubuğa çizilecek rengin indisini depolamak için bir tampon (ayarlanması, sadece çizilecek çubuklar için anlam taşır).

Çizilecek tüm tamponlar birbiri ardına, verilen sırayla dizilmelidir: Open, High, Low, Close ve renk tamponu. Fiyat tamponlarının hiçbiri baştan sona boş değerler içeremez; böyle bir durumda hiçbir şey çizilmeyecektir.

Ayrı bir pencerede yer alan seçilmiş finansal aracın üzerine mumlar çizen gösterge örneği. Mumların rengi her N tikte rassal olarak değişir. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin Özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).

plot1 için, renk ve boyut özelliklerinin #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise rengin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz.