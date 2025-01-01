Set dosyasının adı ile input parametresinin değeri ve adımı. Dosya test ve optimizasyondan önce tester'a gönderilir. Dosya adı bir uzantı ve bir çift teklif ile sabit string olarak belirtilmiştir.

Eğer EA ismini ve versiyon numarasını bir set dosyası içinde "<expert_name>_<number>.set" olarak ayarlarsanız, ardından <number> sürüm numarası altında otomatik olarak parametre sürümleri download menüsüne eklenir. Örneğin, "MACD Sample_4.set" adı, "MACD Sample.mq5" EA ile versiyon numarası 4'e eşit olan bir set dosyası anlamına gelir.

Format çalışmak için, test/optimizasyon ayarlarını elle strateji tester'a kaydetmenizi ve ardından bu şekilde oluşturulan set dosyasını açmanızı öneririz.