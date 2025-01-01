- Çizelge Olaylarının Tipleri
Çizelge Zaman-Aralıkları
Çizelgelerde kullanılan tüm zaman dilimleri benzersiz tanıtıcılara sahiptir. PERIOD_CURRENT tanıtıcısı MQL5 programının çalıştırıldığı çizelgenin mevcut periyodunu temsil eder.
ENUM_TIMEFRAMES
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
PERIOD_CURRENT
|
Mevcut zaman aralığı
|
PERIOD_M1
|
1 dakika
|
PERIOD_M2
|
2 dakika
|
PERIOD_M3
|
3 dakika
|
PERIOD_M4
|
4 dakika
|
PERIOD_M5
|
5 dakika
|
PERIOD_M6
|
6 dakika
|
PERIOD_M10
|
10 dakika
|
PERIOD_M12
|
12 dakika
|
PERIOD_M15
|
15 dakika
|
PERIOD_M20
|
20 dakika
|
PERIOD_M30
|
30 dakika
|
PERIOD_H1
|
1 saat
|
PERIOD_H2
|
2 saat
|
PERIOD_H3
|
3 saat
|
PERIOD_H4
|
4 saat
|
PERIOD_H6
|
6 saat
|
PERIOD_H8
|
8 saat
|
PERIOD_H12
|
12 saat
|
PERIOD_D1
|
1 gün
|
PERIOD_W1
|
1 hafta
|
PERIOD_MN1
|
1 ay
Örnek:
|
string chart_name="test_Object_Chart";
Zaman Serisi tanımlayıcısı #
Zaman serisi tanımlayıcılarıiHighest() ve iLowest() fonksiyonlarında kullanılır. Sayımın değerine eşit olabilirler
ENUM_SERIESMODE
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
MODE_OPEN
|
Açılış fiyatı
|
MODE_LOW
|
Düşük fiyat
|
MODE_HIGH
|
Yüksek fiyat
|
MODE_CLOSE
|
Kapanış fiyatı
|
MODE_VOLUME
|
Tik Hacmi
|
MODE_REAL_VOLUME
|
Gerçek hacim
|
MODE_SPREAD
|
Spread
