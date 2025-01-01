string chart_name="test_Object_Chart";

Print(chart_name," isminde bir Chart (çizelge) nesnesi oluşturalım");

//--- Böyle bir nesne yoksa - oluştur

if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);

//--- Sembolü tanımla

ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");

//--- Tutturma noktasının X koordinatını ayarla

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);

//--- Tutturma noktasının Y koordinatını ayarla

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);

//--- Çizelge genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);

//--- Yüksekliği ayarla

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);

//--- Zaman aralığını ayarla

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);

//--- Ölçeği ayarla (0'dan 5'e kadar)

ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);

//--- Fare ile seçimi devre dışı bırak

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);