//--- açıklama

#property description "Script, \"Dikey Çizgi\" grafiksel nesnesini çizer."

#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="VLine"; // Çizgi ismi

input int InpDate=25; // Olay tarihi, %

input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Çizgi stili

input int InpWidth=3; // Çizgi genişliği

input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula

input bool InpRay=true; // Çizginin aşağı doğru sürekliliği

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikey çizgiyi oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı

const string name="VLine", // çizgi ismi

const int sub_window=0, // alt pencere indisi

datetime time=0, // çizgi zamanı

const color clr=clrRed, // çizgi rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili

const int width=1, // çizgi genişliği

const bool back=false, // arkaplan nesnesi

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool ray=true, // çizginin aşağı doğru sürekliliği

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare ttıklaması önceliği

{

//--- çizgi zamanı ayarlanmamışsa, son çubuk üzerinde çiz

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- bir dikey çizgi oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": dikey çizginin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- çizgi rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- çizgi görünüm stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- çizgi genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- çizgiyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- çizgiyi, çizelge alt pencerelerinde görüntüleme modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikey çizgiyi taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="VLine", // çizgi ismi

datetime time=0) // çizgi zamanı

{

//--- eğer, çizginin zamanı ayarlanmamışsa, çizgiyi son çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- dikey çizgiyi taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": dikey çizginin taşınması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikey çizgiyi sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="VLine") // çizgi ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- dikey çizgiyi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": dikey çizginin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- çizginin tutturma noktası koordinatlarını ayarlamak ve değiştirmek için

//--- tarih değerlerini depolayacak bir dizi

datetime date[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- çizgiyi çizmek için noktaları tanımla

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- bir dikey çizgi oluştur

if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))

return;

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, çizgiyi taşı

//--- döngü sayacı

int h_steps=bars/2;

//--- çizgiyi taşı

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.03 saniyelik gecikme

Sleep(30);

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- kanalı çizelgeden sil

VLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}