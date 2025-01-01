|
//--- açıklama
#property description "Script, \"Dikey Çizgi\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="VLine"; // Çizgi ismi
input int InpDate=25; // Olay tarihi, %
input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Çizgi stili
input int InpWidth=3; // Çizgi genişliği
input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi
input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula
input bool InpRay=true; // Çizginin aşağı doğru sürekliliği
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dikey çizgiyi oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı
const string name="VLine", // çizgi ismi
const int sub_window=0, // alt pencere indisi
datetime time=0, // çizgi zamanı
const color clr=clrRed, // çizgi rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili
const int width=1, // çizgi genişliği
const bool back=false, // arkaplan nesnesi
const bool selection=true, // taşıma için vurgula
const bool ray=true, // çizginin aşağı doğru sürekliliği
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare ttıklaması önceliği
{
//--- çizgi zamanı ayarlanmamışsa, son çubuk üzerinde çiz
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- bir dikey çizgi oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": dikey çizginin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- çizgi rengini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi görünüm stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgi genişliğini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- çizgiyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- çizgiyi, çizelge alt pencerelerinde görüntüleme modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dikey çizgiyi taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="VLine", // çizgi ismi
datetime time=0) // çizgi zamanı
{
//--- eğer, çizginin zamanı ayarlanmamışsa, çizgiyi son çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- dikey çizgiyi taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": dikey çizginin taşınması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dikey çizgiyi sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="VLine") // çizgi ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- dikey çizgiyi sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": dikey çizginin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- çizginin tutturma noktası koordinatlarını ayarlamak ve değiştirmek için
//--- tarih değerlerini depolayacak bir dizi
datetime date[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- çizgiyi çizmek için noktaları tanımla
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- bir dikey çizgi oluştur
if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
return;
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, çizgiyi taşı
//--- döngü sayacı
int h_steps=bars/2;
//--- çizgiyi taşı
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.03 saniyelik gecikme
Sleep(30);
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- kanalı çizelgeden sil
VLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}