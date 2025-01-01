Gösterge Çizgileri

Bazı teknik göstergelerde çizelgede gösterilecek birkaç tampon bulunur. Gösterge tamponlarının indislenmesine 0'dan başlanır. Gösterge değerleri CopyBuffer() fonksiyonuyla double tipli bir diziye kopyalandığında, bazı göstergeler için bu kopyalanan tamponun numarasını değil tanıtıcısını belirtir.

iMACD(), iRVI() ve iStochastic() değerlerinin kopyalanması için gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına izin verilir.

Sabit Değer Açıklama MAIN_LINE 0 Ana çizgi SIGNAL_LINE 1 Sinyal çizgisi

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, ADX() ve ADXW() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit Değer Açıklama MAIN_LINE 0 Ana çizgi PLUSDI_LINE 1 Çizgi +DI MINUSDI_LINE 2 Çizgi –DI

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iBands() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit Değer Açıklama BASE_LINE 0 Ana çizgi UPPER_BAND 1 Üst limit LOWER_BAND 2 Alt limit

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iEnvelopes() ve iFractals() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit Değer Açıklama UPPER_LINE 0 Üst çizgi LOWER_LINE 1 Alt çizgi

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iGator() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit Değer Açıklama UPPER_HISTOGRAM 0 Üst histogram LOWER_HISTOGRAM 2 Alt histogram

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iAlligator() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit Değer Açıklama GATORJAW_LINE 0 Çene çizgisi GATORTEETH_LINE 1 Diş çizgisi GATORLIPS_LINE 2 Dudak çizgisi

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iIchimoku() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.