- Fiyat Sabitleri
- Düzleştirme Yöntemleri
- Gösterge Çizgileri
- Çizim Stilleri
- Özel Gösterge Özellikleri
- Gösterge Tipleri
- Veri Tipi Tanımlayıcıları
Gösterge Çizgileri
Bazı teknik göstergelerde çizelgede gösterilecek birkaç tampon bulunur. Gösterge tamponlarının indislenmesine 0'dan başlanır. Gösterge değerleri CopyBuffer() fonksiyonuyla double tipli bir diziye kopyalandığında, bazı göstergeler için bu kopyalanan tamponun numarasını değil tanıtıcısını belirtir.
iMACD(), iRVI() ve iStochastic() değerlerinin kopyalanması için gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına izin verilir.
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
MAIN_LINE
|
0
|
Ana çizgi
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
Sinyal çizgisi
Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, ADX() ve ADXW() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
MAIN_LINE
|
0
|
Ana çizgi
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
Çizgi +DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
Çizgi –DI
Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iBands() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
BASE_LINE
|
0
|
Ana çizgi
|
UPPER_BAND
|
1
|
Üst limit
|
LOWER_BAND
|
2
|
Alt limit
Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iEnvelopes() ve iFractals() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
UPPER_LINE
|
0
|
Üst çizgi
|
LOWER_LINE
|
1
|
Alt çizgi
Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iGator() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
Üst histogram
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
Alt histogram
Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iAlligator() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
Çene çizgisi
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
Diş çizgisi
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
Dudak çizgisi
Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iIchimoku() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
Tenkan-sen çizgisi
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
Kijun-sen çizgisi
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
Senkou Span A çizgisi
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
Senkou Span B çizgisi
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
Chikou Span çizgisi