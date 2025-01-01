DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarGösterge SabitleriGösterge Çizgileri 

Gösterge Çizgileri

Bazı teknik göstergelerde çizelgede gösterilecek birkaç tampon bulunur. Gösterge tamponlarının indislenmesine 0'dan başlanır. Gösterge değerleri CopyBuffer() fonksiyonuyla double tipli bir diziye kopyalandığında, bazı göstergeler için bu kopyalanan tamponun numarasını değil tanıtıcısını belirtir.

 

iMACD(), iRVI() ve iStochastic() değerlerinin kopyalanması için gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına izin verilir.

Sabit

Değer

Açıklama

MAIN_LINE

0

Ana çizgi

SIGNAL_LINE

1

Sinyal çizgisi

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, ADX() ve ADXW() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit

Değer

Açıklama

MAIN_LINE

0

Ana çizgi

PLUSDI_LINE

1

Çizgi +DI

MINUSDI_LINE

2

Çizgi –DI

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iBands() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit

Değer

Açıklama

BASE_LINE

0

Ana çizgi

UPPER_BAND

1

Üst limit

LOWER_BAND

2

Alt limit

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iEnvelopes() ve iFractals() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit

Değer

Açıklama

UPPER_LINE

0

Üst çizgi

LOWER_LINE

1

Alt çizgi

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iGator() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit

Değer

Açıklama

UPPER_HISTOGRAM

0

Üst histogram

LOWER_HISTOGRAM

2

Alt histogram

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iAlligator() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit

Değer

Açıklama

GATORJAW_LINE

0

Çene çizgisi

GATORTEETH_LINE

1

Diş çizgisi

GATORLIPS_LINE

2

Dudak çizgisi

Gösterge çizgi tanıtıcılarının kullanımına, iIchimoku() değerlerinin kopyalanmasında izin verilir.

Sabit

Değer

Açıklama

TENKANSEN_LINE

0

Tenkan-sen çizgisi

KIJUNSEN_LINE

1

Kijun-sen çizgisi

SENKOUSPANA_LINE

2

Senkou Span A çizgisi

SENKOUSPANB_LINE

3

Senkou Span B çizgisi

CHIKOUSPAN_LINE

4

Chikou Span çizgisi