MQL5 ReferansıDil TemelleriVeri TipleriVoid Tipi ve NULL Sabiti
- Tam Sayı Tipleri
- Reel Tipler (double, float)
- Karmaşık sayı (complex)
- String Tipi
- Yapılar, Sınıflar ve Arayüzler
- Dinamik Dizi Nesnesi
- Matrisler ve vektörler
- Tip Dönüşümü
- Void Tipi ve NULL Sabiti
- Kullanıcı Tanımlı Tipler
- Nesne İşaretçileri
- Referanslar: Şekillendirici & ve Anahtar Sözcük this
Void Tipi ve NULL Sabiti
Sözdizim açısından void tipi; char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double ve string tipleri ile birlikte temel tiplerden biridir. Bu tip, ya fonksiyonun herhangi bir değere dönüş yapmadığını belirtmek için, ya da parametre olarak fonksiyon parametrelerinin olmadığını göstermek için kullanılır.
Ön tanımlı sabit değişken NULL void tipindedir. Diğer temel tipteki değişkenlere dönüşüm olmaksızın atanabilir. Temel tip değişkenlerinin NULL değeri ile karşılaştırılmalarına izin verilir.
Örnek:
|
//--- Eğer dizgi başlatılmamışsa, ön tanımlı değeri buna ata
NULL aynı zamanda new operatörü ile oluşturulmuş nesne işaretçileri ile de karşılaştırılabilir.
Ayrıca Bakınız