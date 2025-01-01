//--- açıklama

#property description "Script \"Bitmap Etiketi\" nesnesini oluşturur."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="BmpLabel"; // Etiket ismi

input string InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp"; // "On" modu için dosya ismi

input string InpFileOff="\\Images\\euro.bmp"; // "Off" modu için dosya ismi

input bool InpState=false; // Etiket basılı/serbest

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Tutturma (çapa) yapılacak çizelge köşesi

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Çapa tipi

input color InpColor=clrRed; // Vurgulandığında, kenar çizgisinin rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Vurgulandığında çizgi stili

input int InpPointWidth=1; // Taşıma için nokta boyutu

input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi

input bool InpSelection=false; // Taşımak için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bitmap nesnesini oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="BmpLabel", // etiket ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0, // Y koordinatı

const string file_on="", // "On" modunda resim

const string file_off="", // "Off" modunda resim

const int width=0, // X koordinatının görünürlük alanı

const int height=0, // Y koordinatının görünürlük alanı

const int x_offset=10, // X ekseninde görünürlük alanı kayması

const int y_offset=10, // Y ekseninde görünürlük alanı kayması

const bool state=false, // basılı/serbest

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // tutturma için çizelge köşesi

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // çapa tipi

const color clr=clrRed, // kenar çizgisi rengi (vurgulandığında)

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // kenar çizgisi stili (vurgulandığında)

const int point_width=1, // taşıma noktası boyutu

const bool back=false, // arkaplanda

const bool selection=false, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması önceliği

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- bir bitmap etiketi oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Bitmap Etiketi\" nesnesi oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- On ve Off modları için görüntüleri ayarla

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on))

{

Print(__FUNCTION__,

": "On" modu için resim yüklenemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off))

{

Print(__FUNCTION__,

": "Off" modu için resim yüklenemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- etiket koordinatlarını ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- resmin görünürlük alanını ayarla; eğer yükseklik ve genişlik değerleri

//--- sırasıyla kaynak resmin genişlik ve yüksekliğini geçerse

//--- etiket çizilmez; aksi durumda ise,

//--- sadece bu değerler karşılık gelen kısım çizilir

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- resmin görünürlük alanında görüntülenecek kısmını ayarla

//--- öntanımlı kısım resmin sol üst alanıdır; değerler,

//--- resmin başka bir kısmının gösterilmesi için bir kaydırma gerçekleştirir

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- etiket durumunu tanımla (basılı veya serbest)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- tanımlanan nokta koordinatlarına göre çapa (tutturma) köşesini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- tutturma noktası tipini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- nesne vurgulama modu etkinken kenar çizgisi rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- nesne vurgulama modu etkinken kenar çizgisinin stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- nesne taşıma için tutturma noktası boyutunu ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bitmap etiket nesnesi için yeni bir resim oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelSetImage(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="BmpLabel", // etiket ismi

const int on_off=0, // şekillendirici (On veya Off)

const string file="") // dosya adresi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- resim dosyasının adresini ayarla

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,on_off,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": resmin yüklenmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bitmap Etiket nesnesini taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="BmpLabel", // etiket ismi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0) // Y koordinatı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesneyi taşı

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": nesnenin X koordinatını taşıma başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": nesnenin Y koordinatını taşıma başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nesnenin görünürlük alanını değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="BmpLabel", // etiket ismi

const int width=0, // etiket genişliği

const int height=0) // etiket yüksekliği

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesne boyutunu değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": nesne genişliğinin değiştirilmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": nesne yüksekliğinin değiştirilmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------+

//| Görünürlük alanının üst sağ köşesinin koordinatlarını değiştir |

//+--------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı

const string name="BmpLabel", // etiket ismi

const int x_offset=0, // görünürlük alanı X koordinatı

const int y_offset=0) // görünürlük alanı Y koordinatı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesnenin görünürlük alanı koordinatlarını değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": görünürlük alanının X koordinatının değiştirilmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": görünürlük alanının X koordinatının değiştirilmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| "Bitmap Etiket" nesnesini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="BmpLabel") // etiket ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- etiketi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Bitmap etiket\" nesnesinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- çizelge penceresi büyüklüğü

long x_distance;

long y_distance;

//--- pencere büyüklüğünü ayarla

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Çizelgenin genişlik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Çizelgenin yükseklik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- bitmap etiketinin koordinatlarını belirle

int x=(int)x_distance/2;

int y=(int)y_distance/2;

//--- etiket büyüklüğünü ve görünürlük alanı koordinatlarını ayarla

int width=32;

int height=32;

int x_offset=0;

int y_offset=0;

//--- bitmap etiketini pencerenin ortasına yerleştir

if(!BitmapLabelCreate(0,InpName,0,x,y,InpFileOn,InpFileOff,width,height,x_offset,y_offset,InpState,

InpCorner,InpAnchor,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve bir saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- etiketin görünürlük alanı boyutunu, döngü içinde değiştir

for(int i=0;i<6;i++)

{

//--- görünürlük alanı boyutunu değiştir

width--;

height--;

if(!BitmapLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.3 saniyelik gecikme

Sleep(300);

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- etiketin görünürlük alanı koordinatlarını, döngü içinde değiştir

for(int i=0;i<2;i++)

{

//--- etiketin görünürlük alanı koordinatlarını değiştir

x_offset++;

y_offset++;

if(!BitmapLabelMoveVisibleArea(0,InpName,x_offset,y_offset))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.3 saniyelik gecikme

Sleep(300);

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- etiketi sil

BitmapLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}