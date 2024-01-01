DRAW_ARROW

DRAW_ARROW stili, gösterge değerindeki değere bağlı olarak, belirtilen renkte oklar çizer (Wingdings semboller kümesi). Sembollerin kalınlık ve genişlikleri DRAW_LINE stiline benzer şekilde belirtilebilir - derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değişmesi, mevcut duruma bağlı olarak, gösterge görünümünün değişmesini sağlar.

Sembol kodu, PLOT_ARROW özelliği kullanılarak ayarlanır.

//--- PLOT_ARROW'da çizmek için Wingdings yazı tipinden bir sembolün kodunu tanımla

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

PLOT_ARROW için varsayılan değer 159'dur (daire).

Her ok, gerçekte bir yüksekliğe ve tutturma noktasına sahip olan bir semboldür ve çizelge üzerinde bazı önemli bilgileri örtebilir (örneğin bir çubuğun kapanış fiyatı). Bu nedenle, çizelge ölçeğine bağlı olmayan, piksel bazında bir dikey kaydırmayı ayrıyeten belirtebiliriz. Bu durumda oklar, belirtilen piksel sayısı kadar aşağı kaydırılacaktır, ayrıca gösterge değeri de aynı kalacaktır:

//--- Oklar için piksel bazında dikey kaydırma ayarla

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

PLOT_ARROW_SHIFT'in negatif değerleri, okun yukarı kaydırılacağı anlamına gelir, pozitif bir değer ise aşağı kaydırma demektir.

DRAW_ARROW stili, bir alt pencerede veya çizelge ana penceresinde kullanılabilir. Boş değerler çizilmez ve "Veri Penceresinde" gösterilmezler; bu yüzden gösterge tamponlarındaki tüm değerler açıkça ayarlanmalıdır. Tamponlar sıfır değeri ile başlatılamazlar.

//--- Bir boş değer ayarla

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_ARROW,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

DRAW_ARROW stilini çizmek için gereken tampon sayısı 1'dir.

Bir önceki çubuğun kapanış fiyatından daha yüksek kapanış fiyatına sahip olan çubuğun üzerine ok çizen gösterge örneği Tüm okların renkleri, genişlikleri, kaydırma değerleri ve sembol kodları, her N tikte bir rassal olarak değişir.

DRAW_ARROW stilindeki plot1 örneğinde, renk ve boyut özellikleri, #property derleyici direktifi kullanılarak belirlenir, sonrasında ise OnCalculate() fonksiyonunda, özellikler rassal olarak ayarlanır. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).