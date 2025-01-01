//--- açıklama

#property description "Script, \"Doğrusal Regresyon Kanalı\" grafiksel nesnesini oluşturur."

#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="Regression"; // Kanal ismi

input int InpDate1=10; // 1-inci noktanın tarihi, %

input int InpDate2=40; // 2-inci noktanın tarihi, %

input color InpColor=clrRed; // Kanal rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Kanal çizgisi Stili

input int InpWidth=2; // Kanal çizgisi genişliği

input bool InpFill=false; // Kanalın renkle doldurulması

input bool InpBack=false; // Arka-plan rengi

input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula

input bool InpRayLeft=false; // Kanalın sola doğru sürekliliği

input bool InpRayRight=false; // Kanalın sağa doğru sürekliliği

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Doğrusal Regresyon Kanalını verilen koordinatlarda oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RegressionCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Regression", // kanal ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

datetime time1=0, // ilk nokta zamanı

datetime time2=0, // ikinci nokta zamanı

const color clr=clrRed, // kanal rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // kanal çizgilerinin stili

const int width=1, // kanal çizgilerinin genişliği

const bool fill=false, // kanalı renk ile doldurma

const bool back=false, // arka-planda

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool ray_left=false, // kanalın sola doğru sürekliliği

const bool ray_right=false, // kanalın sağa doğru sürekliliği

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması önceliği

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeRegressionEmptyPoints(time1,time2);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- verilen koordinatlarda bir kanal oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_REGRESSION,sub_window,time1,0,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": doğrusal regresyon kanalı oluşturulamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- kanal rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- kanal çizgilerinin stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- kanal çizgilerinin genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- kanal doldurma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- kanalın sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- kanalın sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Kanalın tutturma noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RegressionPointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Channel", // kanal ismi

const int point_index=0, // tutturma noktası indisi

datetime time=0) // tutturma noktası zaman koordinatı

{

//--- eğer noktanın zamanı ayarlanmamışsa, noktayı şimdiki çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Kanalı sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RegressionDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Channel") // kanal ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- kanalı sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": kanalın silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+-------------------------------------------------------------------------+

//| Kanalın tutturma noktası değerlerini kontrol et ve varsayılan değerleri |

//| boş değerler için ayarla |

//+-------------------------------------------------------------------------+

void ChangeRegressionEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)

{

//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuğun üstünde olacak

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikinci noktanın 9 çubuk solunda olacak

if(!time1)

{

//--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla

time1=temp[0];

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler

datetime date[];

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- kanalın çizileceği noktaları tanımla

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

//--- doğrusal regresyon kanalını oluştur

if(!RegressionCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpColor,InpStyle,InpWidth,

InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, kanalı yatay olarak sağa doğru taşı

//--- döngü sayacı

int h_steps=bars/2;

//--- kanalı taşı

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- şu değerleri kullan

if(d1<bars-1)

d1+=1;

if(d2<bars-1)

d2+=1;

//--- tutturma noktalarını taşı

if(!RegressionPointChange(0,InpName,0,date[d1]))

return;

if(!RegressionPointChange(0,InpName,1,date[d2]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- kanalı çizelgeden sil

RegressionDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}