//--- açıklama

#property description "Script, \"Oklu çizgi\" grafiksel nesnesini çizer."

#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="ArrowedLine"; // Çizgi ismi

input int InpDate1=35; // 1-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice1=60; // 1-inci noktanın fiyatı, %

input int InpDate2=65; // 2-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice2=40; // 1-inci noktanın fiyatı, %

input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Çizgi stili

input int InpWidth=2; // Çizgi genişliği

input bool InpBack=false; // Arka-plan çizgisi

input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklama önceliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verilen koordinatlarda bir oklu çizgi oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowedLineCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="ArrowedLine", // çizgi ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

datetime time1=0, // ilk noktanın zamanı

double price1=0, // ilk noktanın fiyatı

datetime time2=0, // ikinci noktanın zamanı

double price2=0, // ikinci noktanın fiyatı

const color clr=clrRed, // çizgi rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili

const int width=1, // çizgi genişliği

const bool back=false, // arka-planda

const bool selection=true, // taşımak için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde sakla

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeArrowedLineEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- verilen koordinatlarla bir oklu çizgi oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROWED_LINE,sub_window,time1,price1,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

": oklu çizgi oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- çizgi rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- çizgi görünüm stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- çizgi genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- çizgiyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Oklu çizginin çapa noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowedLinePointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="ArrowedLine", // çizgi ismi

const int point_index=0, // tutturma (çapa) noktası ismi

datetime time=0, // tutturma noktası zaman koordinatı

double price=0) // tutturma noktası fiyat koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- çizginin tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon, oklu çizgiyi çizelgeden siler |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowedLineDelete(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı

const string name="ArrowedLine") // çizgi ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- bir oklu çizgiyi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": oklu çizgi oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| tutturma noktalarını kontrol et ve |

//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowedLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ilkinin 9 çubuk sonrasına konumlandırılır

if(!time2)

{

//--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);

//--- ikinci noktayı birincisinden 9 çubuk ileri ayarla

time2=temp[0];

}

//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa birinciye eşit olur

if(!price2)

price2=price1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler

datetime date[];

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- çizgiyi çizmek için noktaları tanımla

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

//--- bir oklu çizgi oluştur

if(!ArrowedLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, çizginin tutturma noktasını taşı

//--- döngü sayacı

int v_steps=accuracy/5;

//--- ikinci tutturma noktasını dikey olarak taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ArrowedLinePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- ilk tutturma noktasını dikey olarak taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p1>1)

p1-=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ArrowedLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- döngü sayacı

int h_steps=bars/2;

//--- iki tutturma noktasını aynı anda taşı

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- şu değerleri kullan

if(d1<bars-1)

d1+=1;

if(d2>1)

d2-=1;

//--- noktaları kaydır

if(!ArrowedLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!ArrowedLinePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.03 saniyelik gecikme

Sleep(30);

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- bir oklu çizgiyi sil

ArrowedLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}