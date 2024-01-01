DRAW_COLOR_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG stili, iki gösterge tamponunun değerlerini kullanarak farklı renkte kısımlar (parçalar) çizer. Bu stil, DRAW_ZIGZAG stilinin renkli versiyonudur, yani her bir parça için ayrı bir rengin önceden ayarlanmış bir renk kümesi içerisinden seçilmesine izin verir. Parçalar ilk gösterge tamponunun değerinden ikinci tamponun değerine çizilir. Tamponların hiçbiri baştan sona boş değerler içeremez; böyle bir durumda hiçbir şey çizilmeyecektir.

Çizginin kalınlık, renk ve stilleri, DRAW_ZIGZAG stiline benzer şekilde, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Parçalar, gösterge tamponunun boş olmayan bir değerinden, yine boş olmayan bir değerine kadar çizilir. Bir değerin "boş" olacağını belirtmek için, değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliğiyle ayarlayın:

//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_COLOR_ZIGZAG,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Gösterge tamponlarının değerlerini her zaman açıkça doldurun, atlamak istediğiniz çubukları boş değer olarak ayarlayın.

DRAW_COLOR_ZIGZAG stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 3'tür:

iki tampon, zigzag parçalarının (kısımlarının) son değerlerini depolamak için;

bir tampon, parçayı çizmekte kullanılan renk indisini depolamak için (sadece, boş olmayan değerlerler için ayarlanması mantıklıdır).

High ve Low fiyatların temelinde bir testere şekli çizen gösterge örneği. Parçaların renkleri, kalınlıkları ve stilleri N tikte bir rassal olarak değişir

DRAW_COLOR_ZIGZAG stiline sahip olan plot1 için, #property derleyici direktifi ile başlangıçta 8 renk ayarlandığını, daha sonra OnCalculate() fonksiyonu içerisinde, rengin colors[] dizisinde depolanan 14 renk arasından rassal olarak seçildiğini lütfen not ediniz.

N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (Gösterge Özellikleri penceresindeki Veriler sekmesi).