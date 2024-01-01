|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "DRAW_COLOR_ZIGZAG stilini betimleyen bir gösterge"
#property description "Renkli parçalar dizisi şeklinde bir kırık çizgi çizer, renk ise haftanın gününün numarasına bağlıdır"
#property description "Parçaların renk, genişlik ve stilleri, her N tikten sonra"
#property description " rassal olarak değiştirilir"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 1
//--- plot Color_Zigzag
#property indicator_label1 "Color_Zigzag"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ZIGZAG
//--- Kısımları renklendirmek için 8 renk tanımla (özel dizide depolanırlar)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- giriş parametreleri
input int N=5; // Değişim için gerekli tik sayısı
int color_sections;
//--- Parça sonlarının değerleri için tamponlar
double Color_ZigzagBuffer1[];
double Color_ZigzagBuffer2[];
//--- Parça sonlarının renk indisleri için tamponlar
double Color_ZigzagColors[];
//--- Renkleri depolayacak 14 elemanlı bir dizi
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- Çizgi stillerinin depolanması için bir dizi
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi
SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//----Zigzag'ı renklendirmek için renk indisi
color_sections=8; // #property indicator_color1 özelliğindeki yoruma bak
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Çizginin stilini,rengini ve genişliğini değiştirmek için tikleri hesapla
ticks++;
//--- Yeterli sayıda tik birikmişse
if(ticks>=N)
{
//--- Çizgi özelliklerini değiştir
ChangeLineAppearance();
//--- Parçaların çiziminde kullanılan renkleri değiştir
ChangeColors(colors,color_sections);
//--- Tik sayacını sıfırla
ticks=0;
}
//--- Her bir çubuğun gün bilgisini almak için gereken zaman yapısı
MqlDateTime dt;
//--- Hesaplamaların başlangıç pozisyonu
int start=0;
//--- Eğer gösterge bir önceki tikte hesaplanmışsa, hesaplamayı sondan bir önceki çubuktan başlat
if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- Hesap döngüsü
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Yapı içinde çubuk açılış zamanını yaz
TimeToStruct(time[i],dt);
//--- Çubuk numarası çift ise
if(i%2==0)
{
//--- High değerini 1-inci tampona ve Low değerini 2-inci tampona yaz one
Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];
Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];
//--- Parçanın rengi
Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;
}
//--- çubuk numarası tek ise
else
{
//--- Çubukları ters sırada doldur
Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];
Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];
//--- Parçanın rengi
Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;
}
}
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zigzag kısımların rengini değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Renklerin sayısı
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Her renk indisi için rassal olarak bir renk tanımla
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Rassal bir değer al
int number=MathRand();
//--- col[] dizisi içinde, tam-sayı bölümünden kalan şeklinde bir indisi al
int i=number%size;
//--- Her bir indis için, rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0, // Bir grafiksel stilin numarası
PLOT_LINE_COLOR, // Özellik tanımlayıcı
plot_color_ind, // Rengin girildiği indis
cols[i]); // Yeni bir renk
//--- Renkleri yaz
comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zigzag parçalarının görünümünü değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Color_ZigZag özelliklerine dair bilginin biçimlendirilmesi için bir dizgi
string comm="";
//--- Çizgi kalınlığını değiştirmek için bir blok
int number=MathRand();
//--- Tam-sayı bölümden kalan genişliği al
int width=number%5; // Genişlik 0'dan 4'e ayarlandı
//--- Rengi PLOT_LINE_WIDTH özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Çizgi kalınlığını yaz
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Çizgi stilini değiştirmek için bir blok
number=MathRand();
//--- Bölen, syles dizisinin büyüklüğüne eşit
int size=ArraySize(styles);
//--- Yeni bir stil seçmek için, indis değerini, bölümden kalan tam-sayı değeri şeklinde al
int style_index=number%size;
//--- Rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Çizgi stilini yaz
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Bir yorum kullanarak, çizelge üzerinde bilgi göster
Comment(comm);
}